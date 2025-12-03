Tractomula partida en dos detiene caravana con explosivos; se activa protocolos de seguridad en el norte de Bogotá

Tractomula con material bélico de indumil se partió en dos | Ruta Norte

Una caravana conformada por seis tractomulas que movilizaban insumos industriales para la empresa estatal Indumil permaneció inmovilizada desde la mañana de este miércoles en la Autopista Norte de Bogotá, a la altura de la calle 233, frente al centro comercial Bima.

La operación de transporte quedó interrumpida cuando una de las unidades presentó un daño estructural que ocasionó que su estructura se dividiera en dos secciones.

El hecho, registrado en plena vía principal, generó una alerta inmediata entre las autoridades encargadas de la seguridad en la zona. La información fue divulgada inicialmente por BLU Radio.

Versiones preliminares indican que los organismos de seguridad analizan si la tractomula afectada llevaba 32 toneladas de ANFO, un insumo explosivo de uso industrial empleado en actividades mineras y en operaciones controladas.

Aunque no se ha emitido un reporte oficial sobre la composición exacta del material transportado, la posibilidad de que se tratara de carga sensible motivó la activación de un protocolo estricto de manejo preventivo, en el que participan unidades especializadas en explosivos del Ejército, personal técnico y la concesión encargada de la administración del corredor vial.

En respuesta al incidente, uno de los carriles del sentido norte–sur fue cerrado, mientras se aplicaron medidas de señalización y aislamiento del área. Equipos de verificación y control se desplazaron al punto con el fin de asegurar el entorno antes de iniciar cualquier operación de traslado.

El objetivo principal es que otro vehículo habilitado pueda recibir de manera adecuada la carga que permanece a bordo de la tractomula averiada.

Estas maniobras requieren procedimientos específicos debido al riesgo que implica mover material industrial que, según los protocolos, debe ser manipulado únicamente por personal certificado.

Los demás vehículos que integran la caravana permanecen estacionados en fila sobre la Autopista Norte, lo que ha generado congestiones en los desplazamientos desde municipios cercanos hacia la capital.

En el punto hacen presencia agentes de tránsito que regulan la movilidad para disminuir el impacto en las rutas habituales, al tiempo que se coordinan desvíos para facilitar el paso de otros usuarios.

Las autoridades mantienen comunicación constante con los equipos técnicos en el lugar para determinar los tiempos estimados de las maniobras necesarias.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, la fractura que sufrió la tractomula podría deberse a una falla estructural del chasis, hipótesis que está siendo verificada por peritos especializados en transporte pesado.

Este análisis busca identificar si la afectación se produjo por desgaste, por una falla mecánica inesperada o por algún factor asociado a las condiciones del trayecto.

Además, los equipos técnicos inspeccionan el estado del resto de la caravana para confirmar que las otras unidades no presenten riesgos adicionales durante la espera.

Las autoridades han señalado que, con la información disponible hasta el momento, no se evidencia un riesgo inminente para los habitantes ni para quienes transitan por la zona, aunque solicitaron mantener precaución durante los desplazamientos por este corredor vial.

También se han implementado restricciones temporales para garantizar que ningún vehículo ingrese al área señalizada mientras se completa el proceso de verificación y aseguramiento.

El manejo de la carga será ejecutado por personal especializado una vez se confirme que todas las condiciones de seguridad estén garantizadas.

La operación incluye el uso de equipos diseñados para el transporte de materiales industriales y requiere que la zona permanezca despejada hasta finalizar la inspección. Además, se coordinará el retiro de la estructura fracturada para habilitar la movilidad cuando los técnicos autoricen la intervención mecánica correspondiente.

El desarrollo de este procedimiento ha requerido coordinación entre Ejército, Policía, organismos de gestión del riesgo y la concesión vial responsable del tramo de la Autopista Norte.

Cada entidad cumple funciones diferenciadas en la evaluación del área, el aseguramiento de la carga, la regulación del tráfico y la comunicación con los usuarios del corredor.

Las autoridades informaron que en las próximas horas entregarán un reporte detallado sobre el tipo de material transportado, las causas exactas del daño estructural y el tiempo previsto para la reapertura total de la vía.

Por ahora, la prioridad se centra en la estabilización del vehículo afectado y en el traslado controlado de los insumos industriales mientras continúa el monitoreo técnico del sector.