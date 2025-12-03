Colombia

Primeros casos de fauna silvestre afectada por pólvora en el Valle de Aburrá tras inicio de la temporada decembrina

El uso de pólvora ha provocado traumas y muertes en aves y mamíferos, según reportes de centros de atención y autoridades ambientales del Valle de Aburrá

Guardar
Primeros casos de fauna silvestre
Primeros casos de fauna silvestre afectada por pólvora en el Valle de Aburrá tras inicio de la temporada decembrina - crédito Cavr

El inicio de la temporada decembrina en el Valle de Aburrá ha dejado los primeros casos de animales silvestres heridos y muertos por el uso de pólvora, según reportaron el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para evitar esta práctica, que cada año representa un riesgo creciente para la fauna local.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Durante los primeros días de diciembre, el Cavr recibió tres aves y una zarigüeya afectadas por los estallidos de pólvora en diferentes sectores del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información de Telemedellín, una de las aves ingresó con trauma craneoencefálico y permanece en tratamiento, mientras que las otras dos cayeron de sus nidos en los barrios Belén y San Antonio de Prado tras los estruendos nocturnos.

El caso más grave se registró en la Loma de los Bernal, donde una zarigüeya cayó de un árbol y murió debido a las fracturas sufridas por la caída, como confirmaron tanto Caracol Radio como Mi Oriente.

Los especialistas advirtieron que la pólvora genera consecuencias severas en la fauna silvestre.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá explicó a Caracol Radio que los estallidos pueden provocar arritmias, estrés agudo, desorientación, abandono de nidos y riesgo de atropellamiento, afectando no solo a los animales sino también a la estabilidad de los ecosistemas metropolitanos.

Este tipo de incidentes se repite cada año y afecta de manera silenciosa a cientos de animales que no logran huir o resguardarse ante el ruido extremo.

Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo Fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló a Telemedellín.

“Después de la alborada, ya son cuatro individuos de la fauna silvestre que hemos recuperado, gracias al llamado de la comunidad metropolitana, tres aves, de las cuales una tuvo un trauma craneoencefálico y está en tratamiento en nuestro Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, y una zarigüeya que murió por la afectación de la pólvora. Hacemos un llamado a no usar pólvora, porque afecta nuestra fauna silvestre”.

Por su parte, el Área Metropolitana reiteró a Caracol Radio: “La pólvora sí afecta a la fauna silvestre, alterando su comportamiento, provocando estrés severo, caídas y lesiones de gravedad”.

Las autoridades insistieron en la importancia de evitar el uso de pólvora durante las festividades y recordaron a la comunidad que, ante la presencia de animales heridos o desorientados, está disponible la línea de emergencias 304 630 0090.

Andrés Gómez, supervisor del Cavr, expresó a Caracol Radio: “Hacemos un llamado a no hacer uso de la quema de pólvora porque afecta nuestra fauna silvestre y si encontramos un animal herido, inmediatamente reportarlo a nuestra línea de emergencias para la fauna silvestre 304-630-0090”.

El Área Metropolitana busca reforzar el mensaje de educación y prevención, subrayando que las celebraciones decembrinas pueden disfrutarse sin generar daño a la fauna que hace parte del equilibrio ecológico del Valle de Aburrá, según informó Mi Oriente.

El uso de pólvora durante las festividades decembrinas constituye una problemática recurrente en el Valle de Aburrá, con impactos ambientales y de bienestar animal que se repiten cada año.

Los especialistas y las autoridades coinciden en la necesidad de mayor conciencia ciudadana y compromiso colectivo para reducir los riesgos que enfrentan aves y mamíferos durante esta época.

La reiteración del llamado a la protección de la fauna silvestre busca que la comunidad asuma un rol activo en la prevención y reporte de casos, contribuyendo así a preservar la vida de las especies que habitan el territorio.

Temas Relacionados

Fauna silvestrePólvoraValle de AburráÁrea Metropolitana del Valle de AburráCentro de Atención Valoración y Rehabilitación de Fauna SilvestreAnimales heridos por pólvoraColombia-Noticias

Más Noticias

En medio de su pelea con Armando Benedetti, exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos anunció que será candidato a la Cámara

Camilo Enciso señaló que su candidatura fue avalada por el partido Dignidad y Compromiso, liderado por el exsenador Jorge Enrique Robledo

En medio de su pelea

Gustavo Bolívar le contestó a Lina María Garrido por proyección en segunda vuelta presidencial de encuesta de Invamer: “Significa que a su candidato De la Espriella le tienen tanto rechazo”

El exsenador señaló que, de mantenerse las tendencias proyectadas, muchos votantes ajenos al petrismo optarían por respaldar a Iván Cepeda en segunda vuelta

Gustavo Bolívar le contestó a

Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula que hace obligatoria la educación artística en Colombia

El Gobierno Petro promulgó una ley que obliga a las escuelas oficiales a convertir la formación en artes y culturas en un componente esencial de la enseñanza básica y media

Gustavo Petro sancionó la Ley

Cuántos buñuelos se pueden comer en Navidad y sin engordar: especialista compartió una llamativa explicación

El secreto está en saber equilibrar las comidas y conocer el aporte nutricional de cada platillo

Cuántos buñuelos se pueden comer

Ministro de Justicia (e) exigió apertura de investigación por presuntas interceptaciones a Armando Benedetti: “Quién dio la orden”

El supuesto hallazgo de software espía en el teléfono del ministro del Interior desató alarma en Andrés Idárraga, que exigió respuestas rápidas sobre los responsables

Ministro de Justicia (e) exigió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Liliana González, la recordada “pajarita”,

Liliana González, la recordada “pajarita”, contó su amarga experiencia con los altos costos de la capital antioqueña: “¿Qué le pasa a Medellín?”

Westcol desató nueva polémica por comentarios sobre las parejas de Karina García: “Empiezan a buscar un marranito al que sacarle las monedas”

Dani Duke recordó su época como maquilladora de Karol G: “Me querían quitar el trabajo”

Dani Duke expresó su apoyo a Álvaro Uribe y armó polémica en redes: “Soy uribista”

Empresario español explicó su apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No me debe nada”

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas que necesita el cuadro de Río para conseguirlo

Esto debe hacer Deportivo Pereira para evitar la desaparición: Dimayor tendría que tomar cruda decisión