Primeros casos de fauna silvestre afectada por pólvora en el Valle de Aburrá tras inicio de la temporada decembrina - crédito Cavr

El inicio de la temporada decembrina en el Valle de Aburrá ha dejado los primeros casos de animales silvestres heridos y muertos por el uso de pólvora, según reportaron el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para evitar esta práctica, que cada año representa un riesgo creciente para la fauna local.

Durante los primeros días de diciembre, el Cavr recibió tres aves y una zarigüeya afectadas por los estallidos de pólvora en diferentes sectores del Valle de Aburrá.

De acuerdo con información de Telemedellín, una de las aves ingresó con trauma craneoencefálico y permanece en tratamiento, mientras que las otras dos cayeron de sus nidos en los barrios Belén y San Antonio de Prado tras los estruendos nocturnos.

El caso más grave se registró en la Loma de los Bernal, donde una zarigüeya cayó de un árbol y murió debido a las fracturas sufridas por la caída, como confirmaron tanto Caracol Radio como Mi Oriente.

Los especialistas advirtieron que la pólvora genera consecuencias severas en la fauna silvestre.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá explicó a Caracol Radio que los estallidos pueden provocar arritmias, estrés agudo, desorientación, abandono de nidos y riesgo de atropellamiento, afectando no solo a los animales sino también a la estabilidad de los ecosistemas metropolitanos.

Este tipo de incidentes se repite cada año y afecta de manera silenciosa a cientos de animales que no logran huir o resguardarse ante el ruido extremo.

Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo Fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló a Telemedellín.

“Después de la alborada, ya son cuatro individuos de la fauna silvestre que hemos recuperado, gracias al llamado de la comunidad metropolitana, tres aves, de las cuales una tuvo un trauma craneoencefálico y está en tratamiento en nuestro Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, y una zarigüeya que murió por la afectación de la pólvora. Hacemos un llamado a no usar pólvora, porque afecta nuestra fauna silvestre”.

Por su parte, el Área Metropolitana reiteró a Caracol Radio: “La pólvora sí afecta a la fauna silvestre, alterando su comportamiento, provocando estrés severo, caídas y lesiones de gravedad”.

Las autoridades insistieron en la importancia de evitar el uso de pólvora durante las festividades y recordaron a la comunidad que, ante la presencia de animales heridos o desorientados, está disponible la línea de emergencias 304 630 0090.

Andrés Gómez, supervisor del Cavr, expresó a Caracol Radio: “Hacemos un llamado a no hacer uso de la quema de pólvora porque afecta nuestra fauna silvestre y si encontramos un animal herido, inmediatamente reportarlo a nuestra línea de emergencias para la fauna silvestre 304-630-0090”.

El Área Metropolitana busca reforzar el mensaje de educación y prevención, subrayando que las celebraciones decembrinas pueden disfrutarse sin generar daño a la fauna que hace parte del equilibrio ecológico del Valle de Aburrá, según informó Mi Oriente.

El uso de pólvora durante las festividades decembrinas constituye una problemática recurrente en el Valle de Aburrá, con impactos ambientales y de bienestar animal que se repiten cada año.

Los especialistas y las autoridades coinciden en la necesidad de mayor conciencia ciudadana y compromiso colectivo para reducir los riesgos que enfrentan aves y mamíferos durante esta época.

La reiteración del llamado a la protección de la fauna silvestre busca que la comunidad asuma un rol activo en la prevención y reporte de casos, contribuyendo así a preservar la vida de las especies que habitan el territorio.