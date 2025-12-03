Mercenario colombiano denunció que, pese a cumplir su contrato, el Ejército de Ucrania lo retiene y lo golpea: “No me quieren sacar de aquí”

Mercenario colombiano en Ucrania denunció secuestro por parte de las fuerzas armadas de ese país - crédito captura de pantalla redes sociales

La experiencia de los voluntarios extranjeros en la guerra de Ucrania revela una realidad marcada por la incertidumbre y el temor, incluso después de haber cumplido con sus compromisos.

Un joven colombiano que viajó a Ucrania para sumarse al conflicto expuso su situación en un mensaje en el que expresó: “Soy un joven colombiano que vino a la guerra de Ucrania a apoyar a este hermoso país, a apoyar Ucrania”.

El relato Camilo Melo, recogido en un video, que se ha difundido a través de las redes sociales, muestra la tensión que enfrenta tras la finalización de su contrato. Según sus palabras, “hace cuatro días se finalizó mi contrato, me dieron la baja y ya es momento de yo estar en mi país, pero no me quieren sacar de acá, no, no sé qué quieren hacer conmigo”.

La incertidumbre sobre su futuro inmediato se ve agravada por el temor a represalias y la falta de respuestas claras por parte de sus superiores. La preocupación por su seguridad personal es central en su testimonio.

El joven afirmó: “Realmente estoy muy preocupado por mi vida, por mi integridad”, y detalló un episodio de violencia reciente: “Aquí, en la Brigada 47, los ucranianos que estaban cargados anoche me empezaron a golpear, me empezaron a tirar al piso y a pegarme patadas en la cara, junto a otro colombiano”.

Este incidente, según su relato, incrementó su sensación de vulnerabilidad y urgencia por abandonar el país. El voluntario insistió en su deseo de regresar a Colombia: “Quiero irme pa’ mi casa, quiero volver a mi país, quiero volver pa’ Colombia”. A pesar de haber cumplido con sus obligaciones, manifestó sentirse atrapado: “Yo trabajé, cumplí con todo lo que me pidieron y, y pues acá estoy, en estas condiciones”.

La promesa de ser recogido para su salida no se ha concretado, lo que prolonga su angustia: “Dicen que me van a recoger y cada rato estoy esperando, ¿no?, que alístese, que ya vienen por usted. Y así me tienen, no, no me han dejado ir y quiero ya para mi casa”.

Colombiano que se fue a Ucrania aseguró que lo abandonaron

Un colombiano que viajó como mercenario a Ucrania relató su experiencia en el conflicto y denunció que fue abandonado por el ejército de ese país, advirtiendo a otros compatriotas sobre los riesgos de sumarse a la guerra: “Esto no es un juego”.

El excombatiente, que no reveló su identidad, describió el impacto emocional de presenciar la muerte de compañeros y la falta de apoyo en el frente. “Me parte el alma, me parte el corazón por todo eso”, afirmó, tras recordar las escenas de guerra y la cantidad de víctimas que presenció.

Su mensaje se dirige a otros colombianos y latinoamericanos, a quienes insta a rechazar las propuestas para combatir en Ucrania: “No vengan, mejor dicho, no vengan por acá, parcero”. Durante su testimonio, el hombre detalló que, ante la ausencia de respaldo militar, él y su escuadra decidieron abandonar las operaciones y solicitar evacuación.

Sin embargo, sus pedidos no fueron atendidos y tuvieron que salir por sus propios medios, recorriendo más de 21 kilómetros a pie bajo amenaza de drones y artillería. “Tienen cómo meterlo a uno, pero no tienen cómo sacarlo a uno de allá”, denunció.

El colombiano subrayó que la situación en el frente se agrava con el paso de los días y que quienes llegan a combatir quedan desprotegidos. Alertó sobre la falta de apoyo logístico y la constante exposición al peligro, insistiendo en que “son poquitos los que cuentan, como yo, la suerte de salir de por allá”.

Su testimonio busca disuadir a quienes consideran sumarse al conflicto, señalando que existen alternativas menos riesgosas para quienes buscan mejores condiciones de vida fuera del país.