Destruyeron vivienda de los padres de Angie Rodríguez: la saliente directora del Dapre revelará pruebas del ataque este miércoles

Angie Rodríguez revelará las pruebas del ataque a la vivienda familiar ocurrida en el suroriente de Bogotá. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Una vivienda en el suroriente de Bogotá, propiedad de los padres de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue destruida en un episodio violento. La funcionaria, que hasta hace unas horas integraba el círculo más cercano al mandatario Gustavo Petro, ha denunciado el hecho a las autoridades y prevé presentar públicamente los videos que documentan el ataque.

Según reportó Semana, varios hombres no identificados irrumpieron a la fuerza en la residencia ubicada en la localidad de Rafael Uribe, en el suroriente de Bogotá. La intrusión, que quedó registrada en una cámara de seguridad, se produjo hace 10 días, aunque la información solo se conoció ahora por la preocupación de la funcionaria y tras su salida del Gobierno.

La vivienda resultó casi destruida en su interior, de acuerdo con la fuente citada por el medio. Los agresores permanecieron durante varios minutos, desordenando y causando daños materiales visibles. No se llevaron objetos del lugar y se desconocen sus verdaderos objetivos.

De acuerdo con Semana, una fuente cercana a Angie Rodríguez agregó que los padres de la funcionaria no sufrieron daños personales, ya que actualmente residen con ella en un apartamento distinto, como parte de un esquema de seguridad.

La exdirectora del Dapre denunció la destrucción de la casa donde vivían sus padres. - crédito Presidencia de la República

La denuncia y las sospechas de Rodríguez

Angie Rodríguez, politóloga de 33 años que hasta el martes se desempeñó como directora del Dapre, manifestó su preocupación luego del ataque. Dijo sentirse amenazada y teme por su integridad y la de su familia. Según confió a su círculo cercano, “la casa de mis papás me la destruyeron por completo”.

Rodríguez no ha señalado directamente a ninguna persona, pero expresó ante sus colaboradores la sospecha de que el ataque pudo haber sido una intimidación. Tampoco descarta que los responsables buscaran información sensible del Gobierno, ya que en la residencia se encontraban pertenencias y documentos familiares.

De acuerdo con información corroborada por el medio, este miércoles 3 de diciembre, a las 8:00 de la mañana, Angie Rodríguez hará públicas pruebas audiovisuales y testimonios ante el país para sustentar el ataque.

Una crisis política en la Casa de Nariño

El ataque contra la familia de Rodríguez ocurre en medio de una crisis política en el equipo presidencial. Según fuentes de diversos medios de comunicación nacional como Semana y Blu Radio, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de la funcionaria después de una disputa en torno al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc).

Rodríguez expresó reservas formales sobre el historial de Mahecha, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 2004 y 2009, y advirtió al presidente sobre graves desacuerdos que habían mermado la confianza entre ambos. El jefe de Estado respaldó el nombramiento, lo que derivó en una ruptura definitiva entre la funcionaria y el Ejecutivo.

La Casa de Nariño, sede de la Presidencia, fue el lugar de trabajo de Angie Rodríguez hasta su salida del gobierno. - crédito presidencia de la República

La vida de Rodríguez tras la salida del cargo

La exdirectora del Dapre relató que, tras su llegada al equipo de Petro, trasladó a sus padres con ella por motivos de seguridad. Comentó que residía en un apartamento modesto cercano a la Casa de Nariño y se negó a vivir en barrios exclusivos. “Busqué un lugar cercano a la Casa de Nariño... Donde estoy no es mi casa, es un lugar pasajero donde tengo que estar, principalmente, por temas de seguridad”, explicó la politóloga en una entrevista con Semana el 11 de octubre de 2025.

En palabras de Rodríguez, parte de su círculo político la consideraba incómoda por su postura ética y su firmeza dentro de la administración. “Incomodo a mucha gente por ser honesta”, declaró.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro protagonizaron desacuerdos recientes por nombramientos en el entorno presidencial. - crédito @DapreCol/X

Cambios al interior del Dapre y antecedentes de conflicto

Durante los últimos meses, Rodríguez había desempeñado simultáneamente las funciones de directora del Dapre, gerente encargada del Fondo de Adaptación y superintendente de Salud ad hoc para casos de especial atención, según el Ministerio de Salud.

Fuentes citadas por los medios detallan que el enfrentamiento entre Rodríguez y Mahecha no era reciente y se remontaba a épocas previas dentro de la propia entidad. La decisión de Petro se formalizó el 2 de diciembre, cuando el perfil profesional del nuevo secretario general se publicó en el sitio de aspirantes a la Presidencia, según informó el medio.

Con la salida de Rodríguez, la subdirectora Letty Leal se perfila como reemplazo inmediato mientras se confirma la transición formal.