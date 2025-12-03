Cuántos buñuelos se pueden comer en Navidad y sin engordar: especialista compartió una llamativa explicación

El especialista recomienda tener en cuenta las porciones y la cantidad de energía - crédito @jacobo_nutricion / Instagram

El consumo de buñuelos y natilla durante las celebraciones de diciembre suele generar inquietud entre quienes buscan mantener su peso, especialmente ante la abundancia de platos típicos como tamales, galletas y otros postres tradicionales.

Frente a esta preocupación, el nutricionista deportivo Jacobo Martínez (@jacobo_nutricion) recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer una guía práctica que permite disfrutar de estos alimentos sin comprometer los avances logrados en materia de salud y composición corporal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, Martínez abordó una de las preguntas más frecuentes que recibe en consulta durante estas fechas: “¿Me puedo comer el buñuelo sin tirar a la basura todo lo que hemos logrado?”. Su respuesta fue clara: “SÍ, si sabes negociar”, explicó el especialista, aludiendo a la importancia de gestionar el consumo energético de manera inteligente.

El nutricionista propuso un enfoque basado en la analogía de una cuenta bancaria de energía, donde el cuerpo no distingue entre festividades, sino que procesa únicamente los macronutrientes ingeridos.

Para ilustrar este concepto, Martínez compartió equivalencias calóricas que ayudan a dimensionar el impacto de los alimentos típicos de la temporada: un buñuelo mediano aporta la misma energía que 150 gramos de arroz o 2 arepas pequeñas, mientras que una porción de natilla equivale a la energía de 3 papas o 2 bananos.