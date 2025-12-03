Colombia

Cuántos buñuelos se pueden comer en Navidad y sin engordar: especialista compartió una llamativa explicación

El secreto está en saber equilibrar las comidas y conocer el aporte nutricional de cada platillo

Guardar
El especialista recomienda tener en
El especialista recomienda tener en cuenta las porciones y la cantidad de energía - crédito @jacobo_nutricion / Instagram

El consumo de buñuelos y natilla durante las celebraciones de diciembre suele generar inquietud entre quienes buscan mantener su peso, especialmente ante la abundancia de platos típicos como tamales, galletas y otros postres tradicionales.

Frente a esta preocupación, el nutricionista deportivo Jacobo Martínez (@jacobo_nutricion) recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer una guía práctica que permite disfrutar de estos alimentos sin comprometer los avances logrados en materia de salud y composición corporal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación, Martínez abordó una de las preguntas más frecuentes que recibe en consulta durante estas fechas: “¿Me puedo comer el buñuelo sin tirar a la basura todo lo que hemos logrado?”. Su respuesta fue clara: “SÍ, si sabes negociar”, explicó el especialista, aludiendo a la importancia de gestionar el consumo energético de manera inteligente.

El nutricionista propuso un enfoque basado en la analogía de una cuenta bancaria de energía, donde el cuerpo no distingue entre festividades, sino que procesa únicamente los macronutrientes ingeridos.

Para ilustrar este concepto, Martínez compartió equivalencias calóricas que ayudan a dimensionar el impacto de los alimentos típicos de la temporada: un buñuelo mediano aporta la misma energía que 150 gramos de arroz o 2 arepas pequeñas, mientras que una porción de natilla equivale a la energía de 3 papas o 2 bananos.

Temas Relacionados

BuñuelosNatillaDietaNavidadComida de navidad

Más Noticias

En medio de su pelea con Armando Benedetti, exsecretario de Transparencia de Juan Manuel Santos anunció que será candidato a la Cámara

Camilo Enciso señaló que su candidatura fue avalada por el partido Dignidad y Compromiso, liderado por el exsenador Jorge Enrique Robledo

En medio de su pelea

Gustavo Bolívar le contestó a Lina María Garrido por proyección en segunda vuelta presidencial de encuesta de Invamer: “Significa que a su candidato De la Espriella le tienen tanto rechazo”

El exsenador señaló que, de mantenerse las tendencias proyectadas, muchos votantes ajenos al petrismo optarían por respaldar a Iván Cepeda en segunda vuelta

Gustavo Bolívar le contestó a

Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula que hace obligatoria la educación artística en Colombia

El Gobierno Petro promulgó una ley que obliga a las escuelas oficiales a convertir la formación en artes y culturas en un componente esencial de la enseñanza básica y media

Gustavo Petro sancionó la Ley

Ministro de Justicia (e) exigió apertura de investigación por presuntas interceptaciones a Armando Benedetti: “Quién dio la orden”

El supuesto hallazgo de software espía en el teléfono del ministro del Interior desató alarma en Andrés Idárraga, que exigió respuestas rápidas sobre los responsables

Ministro de Justicia (e) exigió

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” buscarán su paso a los ocho mejores del certamen local

Unión Berlín vs. Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Liliana González, la recordada “pajarita”,

Liliana González, la recordada “pajarita”, contó su amarga experiencia con los altos costos de la capital antioqueña: “¿Qué le pasa a Medellín?”

Westcol desató nueva polémica por comentarios sobre las parejas de Karina García: “Empiezan a buscar un marranito al que sacarle las monedas”

Dani Duke recordó su época como maquilladora de Karol G: “Me querían quitar el trabajo”

Dani Duke expresó su apoyo a Álvaro Uribe y armó polémica en redes: “Soy uribista”

Empresario español explicó su apoyo a Karina García para ganar ‘La mansión de Luinny’: “No me debe nada”

Deportes

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas que necesita el cuadro de Río para conseguirlo

Esto debe hacer Deportivo Pereira para evitar la desaparición: Dimayor tendría que tomar cruda decisión