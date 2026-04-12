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Sofía Vergara dio de qué hablar con su cercanía a Ryan Castro: una foto los habría delatado

Ni el cantante ni la actriz se pronuniciaron sobre el tema, pero la imagen los puso en boca de sus seguidores y generó preguntas sobre su vínculo

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Sofia Vergara y Ryan Castro quedaron en boca de las redes sociales por una fotografía en la que aparecieron muy cercanos - crédito @sofiavergara y @ryancastro/Instagram
Sofia Vergara y Ryan Castro quedaron en boca de las redes sociales por una fotografía en la que aparecieron muy cercanos - crédito @sofiavergara y @ryancastro/Instagram

El lanzamiento de Omertá, el primer álbum conjunto entre J Balvin y Ryan Castro, promete marcar un antes y un después en la música urbana de Colombia. El disco, que estará disponible el 7 de mayo, cuenta con diez temas y colaboraciones de nombres internacionales como Eladio Carrión y DJ Snake.

El anuncio se hizo a través de un cortometraje promocional con estética de cine de mafia, tomando inspiración de películas como El Padrino y Caracortada, además de guiños al videoclip de Smooth Criminal de Michael Jackson.

En dicho cortometraje participaron figuras reconocidas de la farándula nacional como Sofía Vergara y Marlon Moreno que contribuyeron, cada uno a su modo, a que el audiovisual tuviese familiaridad para el público latino, mientras resaltaban el valor de la lealtad y la familia, conceptos centrales en la narrativa del álbum y el cortometraje.

Sofía Vergara participó del teaser promocional que J Balvin y Ryan Castro presentaron para el lanzamiento de su LP conjunto, 'Omerta' - crédito @sofiavergara/Instagram
Sofía Vergara participó del teaser promocional que J Balvin y Ryan Castro presentaron para el lanzamiento de su LP conjunto, 'Omerta' - crédito @sofiavergara/Instagram

Los involucrados no tuvieron problema en difundir fotos y clips capturando los momentos detrás de cámaras, pero hubo uno en particular que capturó la atención y la curiosidad de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Ryan Castro publicó algunas instantaneas de la grabación del corto promocional de Omertá en su cuenta de Instagram. La que cerró el carrete publicado por el cantante, era una en la que aparecía junto a Sofía Vergara en una situación singular: mientras el cantante se encuentra sentado, la “Toty” aparece inclinándose, como si estuviese buscando el rostro del paisa para besarlo.

La fotografía de la actriz y el cantante desató reacciones encendidas en las redes sociales, especulando si hubo o no hubo beso - crédito @ryancastro/Instagram
La fotografía de la actriz y el cantante desató reacciones encendidas en las redes sociales, especulando si hubo o no hubo beso - crédito @ryancastro/Instagram

La publicación rápidamente se volvió tendencia y desató comentarios entre los usuarios, pues el ángulo desde el que se tomó la fotografía hace que sea dificil determinar con certeza si hubo beso o no.

En esa línea se produjeron las reacciones de los fans, pues quienes sostenían que hubo beso comenzaron a recordar antiguos comentarios de Lina Tejeiro sobre su interés por el cantante que, igualmente, desataron especulaciones y preguntas de noviazgo entre ambos. Por su parte, quienes sostienen que no hubo beso entre Sofía y Ryan, remarcaron que todo se trató de una fotografía tomada con intenciones promocionales.

Lo cierto es que ni la actriz ni el cantante se han referido hasta la fecha sobre los ruimores que les rodean. Es así que mientras Castro se mantiene ocupado en la promoción de Omertá junto a J Balvin, Sofía Vergara está inmersa en su trabajo como jurado de America’s Got Talent, que se encuentra trabajando en la grabación de su temporada 21 en NBC. Se espera que en junio se haga el estreno de la misma.

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera

Los rumores entre Sofía Vergara y Ryan Castro obedecen, por otra parte, a que la actriz confirmó en febrero pasado durante una charla con el programa Primer Impacto de Univisión, que no mantenía una relación con el empresario, junto al que se le vio cercano en varias ocasiones desde mediados de 2025 y sobre el que pareció confirmar un novazgo a finales de ese año.

“No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”, dijo en referencia al empresario. Frente a los rumores expresó: “Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa", reconoció.

Sofía Vergara había dejado ver su cercanía y felicidad junto al empresario Douglas Chabbott - crédito @sofiavergara/Instagram
Sofía Vergara consideró a Chabott uno de sus mejores amigos, pero afirmó que actualmente no está envuelta en ninguna relación sentimental - crédito @sofiavergara/Instagram

De paso, advirtió que no mantenía ninguna relación con nadie en ese momento:“Estoy soltera todavía, estoy divorciada, pero soltera y pasándomela muy bien” indicó.

Eso sí, no descartó volver a darse una oportunidad en el amor. La estoy pasando bien, estoy conociendo muchísima gente, y siento que a los 53 tengo la chance de escoger. O sea, tengo la oportunidad otra vez de encontrar una persona muchísimo mejor para mí, más perfecta. Entonces, eso me ilusiona mucho. Es muy divertido estar soltera a esta edad“, apuntó.

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