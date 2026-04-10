Colombia

“He contado con la máxima paciencia”: Petro ordena regreso de embajadora tras crisis con Ecuador

El presidente colombiano respondió al aumento de aranceles decretado por Daniel Noboa y advirtió posibles cambios en la política internacional

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Foto de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
Foto de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El presidente Gustavo Petro ordenó el regreso inmediato de la embajadora de Colombia en Quito en medio de una creciente crisis con Ecuador, según información obtenida por El País.

La decisión se da tras el aumento de aranceles al 100 % impuesto por el gobierno de Daniel Noboa en la frontera.

El mandatario colombiano rechazó las acusaciones sobre narcotráfico y planteó incluso salir del Pacto Andino, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa asisten a una ceremonia de condecoración del presidente brasileño en el palacio presidencial de Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)
ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa asisten a una ceremonia de condecoración del presidente brasileño en el palacio presidencial de Ciudad de Panamá, el 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

Escalada diplomática entre Colombia y Ecuador

La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa un nuevo momento de tensión tras decisiones adoptadas por ambos gobiernos en los últimos días.

El presidente Gustavo Petro ordenó el regreso “de inmediato” de la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco, como respuesta a medidas tomadas por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

La decisión del mandatario colombiano se produjo luego de que Ecuador anunciara un aumento del 100 % en los aranceles en la frontera, una medida que generó rechazo desde Bogotá.

Según lo conocido, el presidente Noboa justificó esta decisión argumentando que Colombia no estaría combatiendo el narcotráfico de manera adecuada.

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome
Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome

Frente a esto, Petro rechazó de forma tajante dichas acusaciones y defendió las acciones de su gobierno en esta materia.

“Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia”, afirmó el mandatario, citado por ese medio de comunicación.

El jefe de Estado también aseguró que su administración ha logrado importantes resultados en la lucha contra este delito.

“Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Además, indicó que se ha registrado una disminución en las hectáreas de cultivos de hoja de coca, algo que, según él, no se lograba desde 2018.

Reacciones, tensiones y posibles decisiones internacionales

En medio de la controversia, Petro calificó el aumento de aranceles como una medida desproporcionada.

El mandatario aseguró que esta decisión representa una ruptura en la relación comercial y diplomática entre ambos países.

“Es simplemente una monstruosidad” y significa “el fin del Pacto Andino para Colombia”, expresó, citado por ese medio de comunicación.

En ese sentido, planteó que el país podría iniciar un proceso para integrarse como socio pleno al Mercosur y fortalecer sus relaciones con el Caribe y Centroamérica.

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA
Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

Por su parte, el presidente Daniel Noboa también había adoptado medidas previas, como llamar a consultas a su embajador en Bogotá.

Inicialmente, esta decisión estuvo relacionada con las declaraciones de Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien el mandatario colombiano calificó como un “preso político”.

Las tensiones se incrementaron posteriormente cuando Noboa vinculó el tema con la lucha contra el narcotráfico.

“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo”, afirmó Noboa, citado por ese medio de comunicación.

Ante esto, Petro respondió señalando que el problema del narcotráfico también involucra a Ecuador.

“Que expliquen en Ecuador porque caen cargamentos de cocaína en esos barcos”, escribió el mandatario, citado por ese medio de comunicación.

Además, mencionó la existencia de grabaciones en las que, según él, se hablaría de presuntos intentos de involucrarlo en acusaciones judiciales.

“Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mi y a mi pueblo”, agregó, citado por ese medio de comunicación.

En medio de este escenario, sectores empresariales también han reaccionado.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, hizo un llamado a la calma y cuestionó las consecuencias de la situación.

“Los productores y trabajadores colombianos ¿deben pagar por el extraño capricho de nuestro gobierno?”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

El dirigente gremial pidió a ambos mandatarios actuar con serenidad y responsabilidad frente a una crisis que podría afectar el comercio y las relaciones bilaterales.

La situación continúa en desarrollo, mientras se evalúan los impactos económicos y diplomáticos de las decisiones adoptadas por ambos gobiernos.

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