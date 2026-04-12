Karol G reveló que casi “da el siguiente paso” con su expareja, pero una señal le mostró que no era el momento

De acuerdo con la cantante, la vida le dio una señal que la hizo retractarse de seguir adelante - crédito @r19_felipe/X

Karol G, figura importante del reguetón y una de las voces femeninas más influyentes de la música latina, explicó por primera vez los motivos de su reciente ruptura con Feid.

En una entrevista publicada como portada de Playboy, la artista sostuvo que su periodo de soltería representa una etapa de transformación personal.

“Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…”, dijo la Bichota a Playboy.

Karol G reveló que a la única que le preguntó si posar o no para Playboy fue a Sofía Vergara - crédito @playboy / Instagram

Durante esa conversación, la cantante vinculó el final de su relación con la necesidad de reencontrarse y de priorizar su carrera artística. La declaración, primera vez que la paisa habla públicamente sobre este tema –tras años de un noviazgo que atrajo la atención de titulares y redes sociales– marca una distancia con las versiones de ruptura surgidas de rumores en plataformas digitales.

En una segunda intervención, registrada días antes de su actuación en Coachella y transmitida por el pódcast Call her daddy, la artista entregó detalles hasta ahora inéditos sobre el instante en que decidió no avanzar hacia un compromiso mayor con el también cantante paisa.

Relató que en la antesala de tomar una decisión clave en su relación percibió que no era el momento indicado. “Creo que estaba lista, y simplemente la vida me dijo: ‘Todavía no’. Ajá, y simplemente no, no, todavía no, así que estoy tratando de captar el mensaje”, agregó la artista en la entrevista.

Karol G y Feid fue una de las parejas más queridas de la Bichota antes de su ruptura - crédito @karolg y @dimelokingnoticias/Instagram

La artista respondió abiertamente a preguntas personales formuladas durante el pódcast liderado por Alexandra Cooper. Consultada sobre sus preferencias sentimentales, compartió: “Tal vez sí. Me gusta un poco el chico malo. Sabes que tengo que cambiar eso. Por eso yo... Y me gusta el, el chico que, como que, parece que es del barrio y es tranquilo y él... Sí, ese es mi tipo”.

Karol G abordó su ruptura y el proceso que la llevó a priorizar su crecimiento individual, según reveló a Playboy y a Call her daddy. Definió este momento como parte de un ciclo que ha favorecido su evolución personal, tras reconocer que durante una etapa estuvo propensa a perderse en sus vínculos amorosos, condicionada por patrones culturales tradicionales.

Razones detrás del distanciamiento y el impacto en su carrera

Karol G sorprendió a sus seguidores con su aparición en la fiesta de Vanity Fair en los Premios Oscar - crédito Danny Moloshok/Reuters

La creadora de temas como Tropicoqueta, Latina Foreva y Papacito indicó que el distanciamiento coincidió con una fase de concentración en su desarrollo artístico y profesional.

“Hay mucho por qué estar así ahora mismo. Así que no es que esté echando de menos, como, estar con alguien. Simplemente estoy disfrutando de mí. Sí, disfrutando, pasándolo bien, estando en mi proceso con la música, pensando en si quiero volver a estar de gira con mis fans. Solo que los estoy extrañando”, dijo la artista sobre su regreso a los escenarios después de su último tour.

La cantante identificó la soledad como elemento determinante de los mayores cambios en su vida y carrera. Negó sentir nostalgia por la relación pasada y afirmó que su foco actual es la introspección y el contacto con su público.

La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram

Esta etapa la llevó a reformular sus expectativas personales y sociales, así como a redefinir sus vínculos amorosos para no perder su identidad dentro de una pareja.

Las reacciones no tardaron en aparecer tras sus declaraciones con mensajes de los cuales destacan: “Algo muy malo tuvo que hacer Feid para que esta mujer esté así de arrepentida”; “se ve que está muy dolida y por más que intente ocultarlo es imposible”, entre otros.