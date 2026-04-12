Colombia

Karol G reveló que casi “da el siguiente paso” con su expareja, pero una señal le mostró que no era el momento

La cantante colombiana contó que este proceso de separación la está llevando a valorar su independencia y a enfocarse de lleno en la música, afirmando que está más conectada con sus fans que nunca

Guardar
De acuerdo con la cantante, la vida le dio una señal que la hizo retractarse de seguir adelante - crédito @r19_felipe/X

Karol G, figura importante del reguetón y una de las voces femeninas más influyentes de la música latina, explicó por primera vez los motivos de su reciente ruptura con Feid.

En una entrevista publicada como portada de Playboy, la artista sostuvo que su periodo de soltería representa una etapa de transformación personal.

Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma…”, dijo la Bichota a Playboy.

Karol G reveló que a la única que le preguntó si posar o no para Playboy fue a Sofía Vergara - crédito @playboy / Instagram
Karol G reveló que a la única que le preguntó si posar o no para Playboy fue a Sofía Vergara - crédito @playboy / Instagram

Durante esa conversación, la cantante vinculó el final de su relación con la necesidad de reencontrarse y de priorizar su carrera artística. La declaración, primera vez que la paisa habla públicamente sobre este tema –tras años de un noviazgo que atrajo la atención de titulares y redes sociales– marca una distancia con las versiones de ruptura surgidas de rumores en plataformas digitales.

En una segunda intervención, registrada días antes de su actuación en Coachella y transmitida por el pódcast Call her daddy, la artista entregó detalles hasta ahora inéditos sobre el instante en que decidió no avanzar hacia un compromiso mayor con el también cantante paisa.

Relató que en la antesala de tomar una decisión clave en su relación percibió que no era el momento indicado. “Creo que estaba lista, y simplemente la vida me dijo: ‘Todavía no’. Ajá, y simplemente no, no, todavía no, así que estoy tratando de captar el mensaje”, agregó la artista en la entrevista.

Karol G y Feid se dejaron ver disfrutando un día de descanso en las playas de Ibiza
Karol G y Feid fue una de las parejas más queridas de la Bichota antes de su ruptura - crédito @karolg y @dimelokingnoticias/Instagram

La artista respondió abiertamente a preguntas personales formuladas durante el pódcast liderado por Alexandra Cooper. Consultada sobre sus preferencias sentimentales, compartió: “Tal vez sí. Me gusta un poco el chico malo. Sabes que tengo que cambiar eso. Por eso yo... Y me gusta el, el chico que, como que, parece que es del barrio y es tranquilo y él... Sí, ese es mi tipo”.

Karol G abordó su ruptura y el proceso que la llevó a priorizar su crecimiento individual, según reveló a Playboy y a Call her daddy. Definió este momento como parte de un ciclo que ha favorecido su evolución personal, tras reconocer que durante una etapa estuvo propensa a perderse en sus vínculos amorosos, condicionada por patrones culturales tradicionales.

Razones detrás del distanciamiento y el impacto en su carrera

Karol G sorprendió a sus seguidores con su aparición en la fiesta de Vanity Fair en los Premios Oscar - crédito Danny Moloshok/Reuters
Karol G sorprendió a sus seguidores con su aparición en la fiesta de Vanity Fair en los Premios Oscar - crédito Danny Moloshok/Reuters

La creadora de temas como Tropicoqueta, Latina Foreva y Papacito indicó que el distanciamiento coincidió con una fase de concentración en su desarrollo artístico y profesional.

Hay mucho por qué estar así ahora mismo. Así que no es que esté echando de menos, como, estar con alguien. Simplemente estoy disfrutando de mí. Sí, disfrutando, pasándolo bien, estando en mi proceso con la música, pensando en si quiero volver a estar de gira con mis fans. Solo que los estoy extrañando”, dijo la artista sobre su regreso a los escenarios después de su último tour.

La cantante identificó la soledad como elemento determinante de los mayores cambios en su vida y carrera. Negó sentir nostalgia por la relación pasada y afirmó que su foco actual es la introspección y el contacto con su público.

La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram
La cantante colombiana Karol G muestra su renovado corte de cabello en una selfi que marca su regreso a las redes sociales - ccrédito karolg / Instagram

Esta etapa la llevó a reformular sus expectativas personales y sociales, así como a redefinir sus vínculos amorosos para no perder su identidad dentro de una pareja.

Las reacciones no tardaron en aparecer tras sus declaraciones con mensajes de los cuales destacan: “Algo muy malo tuvo que hacer Feid para que esta mujer esté así de arrepentida”; “se ve que está muy dolida y por más que intente ocultarlo es imposible”, entre otros.

Temas Relacionados

Karol GFeidSeparaciónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cámara de seguridad grabó momento en el que motociclista cayó en presunta trampa en Buga

El sucedo ha generado debate debido a las lesiones que puso sufrir el hombre y la imprudencia de los cierres viales

Cámara de seguridad grabó momento en el que motociclista cayó en presunta trampa en Buga

Motociclista murió tras ser impactado por rocas en la vía entre Medellín y Manizales: esto se sabe

Una persona de 25 años murió debido al desprendimiento de material rocoso cuando transitaba en una vía ubicada entre los municipios de La Pintada y Supía

Motociclista murió tras ser impactado por rocas en la vía entre Medellín y Manizales: esto se sabe

Iván Cepeda le salió al paso a las críticas por parranda vallenata en cárcel de Itagüí: “Hipocresía”

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico cuestionó a aquellos que, según él, se escandalizaron por el polémico evento en el que estuvo el cantante Nelson Velásquez

Iván Cepeda le salió al paso a las críticas por parranda vallenata en cárcel de Itagüí: “Hipocresía”

Jota Pe Hernández se metió en la pelea entre Nayib Bukele y Gustavo Petro: “En Colombia los bandidos hacen parrandas millonarias”

El senador sostuvo que mientras en El Salvador los presos enfrentan megacárceles, en el Gobierno Petro los reclusos tienen acceso a fiestas, lujos y participación política

Jota Pe Hernández se metió en la pelea entre Nayib Bukele y Gustavo Petro: “En Colombia los bandidos hacen parrandas millonarias”

Estos son los polémicos momentos de la mesa de paz en Itagüí que salpican a Isabel Zuleta: un tarimazo, filtraciones y una polémica parranda

Una celebración irregular con la presencia de músicos y reclusos destapó nuevas controversias sobre la gestión del diálogo con cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, además de críticas hacia la senadora por supuestos privilegios a los líderes delincuenciales

Estos son los polémicos momentos de la mesa de paz en Itagüí que salpican a Isabel Zuleta: un tarimazo, filtraciones y una polémica parranda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Sofía Vergara dio de qué hablar con su cercanía a Ryan Castro: una foto los habría delatado

Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

La Toxi Costeña relató las ocasiones que consideró suicidarse y cómo sobrevivió: “La misericordia de Dios me salvó”

Vaneza Peláez recordó una de sus sesiones de fotos más sonadas y polémicas como modelo: “No sé qué estaba pensando”

Deportes

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Atlético Nacional le da un duro golpe al Medellín en la Liga BetPlay: ganó 3-2 en los últimos minutos

Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta