Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

Shakira fue confirmada como la invitada estelar de Anitta en su próximo sencillo "Choka Choka" - crédito Charles Sykes/Invision/AP y Sebastiao Moreira/EFE

Shakira sorprendió durante la semana cuando dio a conocer que sería la invitada de la brasileña Anitta en Choka Choka, sencillo que forma parte de su próximo álbum EQUILIBRVM, con fecha de lanzamiento confirmada para el 16 de abril.

Publicado en plataformas digitales el pasado viernes 9 de abril, contó con la producción de Papatinho y Doramola, dos figuras de prestigio en la internacionalización del funk carioca, estilo predominante en el tema que se entrecruza con beats propios del género urbano, buscando crear un sencillo capaz de trascender fronteras.

La letra, escrita por Anitta, Lil iAm y King Saints, se presenta como una declaración de empoderamiento femenino, un eje temático que Shakira ya ha adoptado en su catálogo reciente. Adicionalmente, la integración de la frase “Toca da cabocla” es vista como un guiño a la espiritualidad indígena, acorde con la imagen del sencillo —una ilustración del tarot que representa al sol y la luna como avatares de ambas artistas— que refuerza una narrativa visual y lírica de complementariedad e intercambio cultural.

La portada de "Choka Choka" consta de una ilustración donde Shakira y Anitta son representadas como el sol y la luna, al estilo del tarot - crédito @shakira/Instagram

Mientras que para Anitta el tema sirve para seguir generando expectativa de cara a su próximo larga duración, para Shakira esto representa una reafirmación de su capacidad para cantar en otros idiomas, ajenos a su lengua materna. De hecho, no es la primera vez que la barranquillera canta en portugués: en 1997, la cantante grabó Estou aqui y Pés descalços, reinterpretaciones de Estoy Aquí y Pies Descalzos que encabezaron el compilado The Remixes con los que alcanzó resonancia en el vecino país.

Años después, en 2012, Shakira intensificó esta conexión con Dançando, una co-producción con Ivete Sangalo tras reunirse en el festival Rock in Río y pensada para anticipar su presencia en la escena musical brasileña de cara al Mundial de Fútbol que se celebraría en dicho país, en 2014.

La unión entre Anitta y Shakira tampoco es causalidad. su interacción previa en el videoclip de Soltera a finales de 2024 funcionó como una primera toma de contacto entre ambas, derivando en esta colaboración más amplia. Ahora, la incertidumbre gira alrededor de si Shakira se sumará a Anitta, cuando la brasileña haga su aparición el próximo 11 de abril en Saturday Night Live, donde se espera que interprete en vivo esta colaboración por primera vez.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Tras su paso por América Central y verse obligada a posponer su paso por Oriente Medio, Shakira tiene en la mira a Brasil y Europa en las siguientes etapas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito Europa Press

Mientras se conoce esta colaboración entre ambas cantantes, la colombiana sigue inmersa en su gira de conciertos, considerada por ella misma como la más importante de su carrera.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, seguido de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluidos uno más en el estadio GNP Seguros que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira; así como su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

El que se mantiene en pie es su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores. El contexto parecería adecuado para que Anitta también aparezca como invitada especial.

De igual modo, Shakira anunció una serie de fechas en Estados Unidos entre junio y julio que constituyen su segundo paso por el país con esta gira, sumados a su residencia en Madrid en el estadio Shakira, un complejo especialmente creado para la ocasión, con el que espera convocar a su fanaticada en el Viejo Continente

A continuación, los conciertos confirmados hasta la fecha en el calendario de la barranquillera para 2026:

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

13 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

14 de junio de 2026: Intuit Dome, Inglewood (Estados Unidos)

17 de junio de 2026: Acrisure Arena, Palm Springs (Estados Unidos)

23 de junio de 2026: American Airlines Center, Dallas (Estados Unidos)

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)