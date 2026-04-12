Jota Pe Hernández se metió en la pelea entre Nayib Bukele y Gustavo Petro: “En Colombia los bandidos hacen parrandas millonarias”

Jota Pe Hernández acusó a Gustavo Petro de permitir privilegios a reclusos y respaldó el modelo de Nayib Bukele - crédito Senado de la República - Reuters - Andrea Puentes/Presidencia

El senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández difundió un video en la red social X con fuertes críticas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y un abierto respaldo a la política carcelaria del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

En su mensaje, Hernández resaltó, como hecho central, el contraste entre la gestión penitenciaria de ambos presidentes y sostuvo que mientras en El Salvador los criminales son enviados a una megacárcel, en Colombia, según su visión, los delincuentes obtienen privilegios y hasta participan en campañas políticas.

El video inició con una alusión directa al mandatario salvadoreño: “Presidente Bukele, no se desgaste con este mequetrefe, porque mientras usted mete a los bandidos a una megacárcel, este remedo de presidente los saca de las cárceles para subirlos a una tarima con él”.

Con estas palabras, Hernández estableció una comparación entre la política de seguridad implementada por Bukele y la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro en materia de tratamiento de los reclusos.

Jota Pe Hernández criticó a Gustavo Petro y respaldó a Nayib Bukele en video viral - crédito @JotaPeHernandez/X

En su intervención, el congresista recordó una reciente disputa en redes sociales entre Petro y Bukele, mencionó que “Petro acusó a Bukele de tener en El Salvador no una megacárcel, sino un campo de concentración”.

Hernández calificó la postura del presidente colombiano al decir: “Como siempre, Petro defendiendo a los bandidos”. En respuesta, Bukele propuso que podría enviar a los pandilleros salvadoreños a Colombia “para que aquí en Colombia pudieran vivir sabroso”. Hernández se apoyó en esta frase para insistir en que lo dicho por Bukele “cuánta razón tenía”.

En el mismo video, Jota Pe Hernández vinculó el intercambio entre los dos jefes de Estado con el escándalo destapado días después en la cárcel de Itagüí, en el que, según sus palabras, “los criminales que están allí recluidos se gastaron más de 135 mil dólares, 500 millones de pesos colombianos, en una parranda vallenata”.

El senador describió la situación penitenciaria nacional diciendo: “Aquí en Colombia los bandidos en las cárceles hacen lo que les da la gana: meten droga, alcohol, armas, dinero, prostitutas y nada pasa”.

Jota Pe Hernández denunció privilegios a reclusos y acusó pacto político en cárceles de Colombia - crédito @JotaPeHernandez/X

Hernández reforzó su argumento señalando que “aquí los bandidos no están recluidos en una megacárcel como en El Salvador. No, no, no, la mayoría de delincuentes se pasean por las calles de Colombia robando, extorsionando, secuestrando, asesinando”.

Además, atribuyó la realización de obras públicas a grupos armados ilegales: “Incluso son los bandidos, los de los grupos guerrilleros, bandas delincuenciales, los que hacen obras en este país. No es el Gobierno el que las entrega, el que las construye. Son ellos los que construyen colegios, estaciones de gasolina, carreteras, puentes”.

El senador introdujo en su relato el llamado Pacto de La Picota, una supuesta negociación durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Hernández sostuvo que “es el propio hermano del presidente Gustavo Petro el que confesó que en la campaña presidencial del remedo de presidente que tenemos en estos momentos, se fueron a La Picota, una de las cárceles de máxima seguridad de Colombia, a buscar a los más grandes criminales para ofrecerles reducción de pena, que se pudieran quedar con gran parte de sus fortunas e incluso tiempos de libertad. ¿A cambio de qué? De votos, un millón de votos, según el hermano de Gustavo Petro”.

Jota Pe Hernández difundió un mensaje en X donde comparó la gestión penitenciaria de Gustavo Petro y Nayib Bukele - crédito @SenadoGovCo/X

El senador denominó este episodio como “el famoso Pacto de La Picota que se conoce en Colombia y que ahorita podría ser el Pacto de la cárcel de Itagüí”, sugiriendo la existencia de acuerdos similares en otras prisiones del país.

En la parte final del video, Hernández se refirió a la reacción del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ante los hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí.

Ante la pregunta sobre su opinión respecto al escándalo, el candidato Iván Cepeda respondió: “Eh, de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

Hernández opinó sobre la declaración de Cepeda: “Este sujeto, que hoy es candidato, no va a decir nada en contra de ningún bandido, pues ya ha dicho que él va a seguir con la misma política de paz total que él mismo articuló. Una política donde a los bandidos no se les da bala, sino por el contrario, se les paga por no robar y no matar”.