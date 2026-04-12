Deportes

Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas

Las opciones del equipo juvenil dependen del triunfo sobre Paraguay y otros resultados para avanzar a las semifinales, que aseguran el cupo directo y pelear por el título

Guardar
Selección Colombia sub-17
Colombia confía en quedar entre los dos primeros puestos del grupo A para avanzar a la semifinal del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 tiene una enorme obligación en la última jornada de la fase de grupos del Sudamericano de Paraguay, debido a que está al borde de quedar afuera de la clasificación directa a la Copa del Mundo de la categoría, sino también de la pelea por el título.

El combinado nacional se mide con el anfitrión paraguayo, un rival muy fuerte porque tiene el apoyo del público en su país y con la esperanza de un triunfo que lo coloque en la zona de repesca para el certamen de la FIFA, que es para los terceros y cuartos de las dos zonas del torneo.

Cabe recordar que, en 2025, la selección Colombia sub-17 fue subcampeona del certamen contra Brasil, en la edición disputada en Montería y Cartagena, y la Tricolor sueña con mejorar ese resultado, además de alistar la plantilla que, en caso de conseguirlo, dispute la copa juvenil en Qatar.

Las cuentas de la selección Colombia sub-17

La clasificación al Mundial para Colombia Sub-17 se definirá en la última jornada del Sudamericano. Tras caer 2-0 ante Uruguay, el equipo nacional necesita vencer a Paraguay y depender del resultado entre Chile y Ecuador, lo que genera incertidumbre en el final del grupo A.

La Tricolor debe superar a Paraguay y aguardar que Chile no obtenga los tres puntos frente a Ecuador para acceder directamente al Mundial. Si ambos equipos ganan, la clasificación dependerá de la diferencia de gol. En caso de perder ante los anfitriones, la selección quedará eliminada del torneo sin posibilidad de repechaje.

Selección Colombia sub-17
La selección Colombia sub-17 complicó sus aspiraciones de llegar a las semifinales del Sudamericano de Paraguay y el cupo al mundial - crédito FCF

El panorama actual muestra que Ecuador lidera con 7 puntos, seguido por Uruguay con 5, mientras que Colombia y Chile suman 4 cada uno. El formato del Sudamericano Sub-17 establece que los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa al Mundial y a las semifinales, mientras que los equipos en tercer y cuarto puesto deben disputar la fase de repechaje, donde se definen tres cupos adicionales. Cabe recordar que todos los partidos se jugarán en la tarde del domingo 12 de abril.

Programación de la quinta fecha

Grupo B

Brasil vs. Venezuela (3:00 p. m.)

Argentina vs. Bolivia (3:00 p. m.)

Grupo A

Chile vs. Ecuador (6:00 p. m.)

Paraguay vs. Colombia (6:00 p. m.)

Escenarios de clasificación directa al Mundial para Colombia

La opción más favorable para Colombia Sub-17, según informó Caracol Radio, consiste en ganar a Paraguay y que Chile no supere a Ecuador. De lograrse, el conjunto colombiano totalizaría 7 puntos y alcanzaría el segundo lugar, clasificando de manera directa al Mundial y evitando el repechaje.

La selección Colombia clasificó al mundial del 2025 y espera repetir el objetivo en la edición 2026 del Sudamericano - crédito FCF
La selección Colombia clasificó al mundial del 2025 y espera repetir el objetivo en la edición 2026 del Sudamericano - crédito FCF

Si tanto Colombia como Chile logran la victoria, la definición se trasladará a la diferencia de gol. En ese escenario, la selección necesitaría una victoria con margen suficiente para superar a Chile en ese aspecto y quedarse con el segundo puesto.

Opciones de repechaje y riesgos de eliminación

En caso de finalizar con igual cantidad de puntos que Chile y no lograr una mejor diferencia de gol, Colombia Sub-17 quedaría en el tercer lugar y tendría que disputar la fase de repechaje. Sus posibles rivales serían Venezuela o Bolivia, en partidos de eliminación directa que elevan el riesgo de despedirse del torneo.

Por otro lado, si Colombia pierde ante Paraguay, el panorama sería definitivo. El equipo caería al quinto puesto del grupo, fuera de toda opción de continuar en el torneo, incluso por la vía del repechaje.

La selección Colombia empató sin goles ante Ecuador en su primer partido del campeonato - crédito Conmebol
La selección Colombia lleva un triunfo, un empate y una derrota en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

Mientras la tabla sigue apretada y las combinaciones posibles mantienen la expectativa, el equipo sabe que todo comienza por conseguir la victoria. Solo después podrá mirar los resultados ajenos con esperanza de alcanzar el objetivo mundialista.

Temas Relacionados

Sudamericano Sub-17Selección Colombia sub-17Colombia vs ParaguayConmebolColombia-Deportes

Más Noticias

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

El delantero, que venía de mucho tiempo sin jugar, marcó en la victoria 3-0 sobre Águilas Doradas en Medellín y está cerca del récord que está en poder de Dayro Moreno

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

El plan articulado entre autoridades y directiva abre nuevas perspectivas para la ciudad, con mejoras de infraestructura para los encuentros en la Primera B y Copa Colombia

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Con la obligación de ganar para seguir con el sueño de los playoffs, azules y rojos se enfrentan por primera vez en 2026 y también pensando en sus compromisos internacionales

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Colombia fracasó en la Billie Jean King Cup: María Fernanda Herazo dijo que “el tenis femenino está en cuidados intensivos”

La reconocida deportista dio un fuerte análisis sobre el descenso de categoría del equipo nacional, culpó a la Federación Colombiana de Tenis y cuestionó la falta de un proceso más serio

Colombia fracasó en la Billie Jean King Cup: María Fernanda Herazo dijo que “el tenis femenino está en cuidados intensivos”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Blessd, Manuel Turizo, Plastilina Mosh y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Sofía Vergara dio de qué hablar con su cercanía a Ryan Castro: una foto los habría delatado

Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

La Toxi Costeña relató las ocasiones que consideró suicidarse y cómo sobrevivió: “La misericordia de Dios me salvó”

Vaneza Peláez recordó una de sus sesiones de fotos más sonadas y polémicas como modelo: “No sé qué estaba pensando”

Deportes

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay