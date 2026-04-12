Qué necesita Colombia en el Sudamericano Sub-17 para clasificar al mundial: estas son las cuentas

Colombia confía en quedar entre los dos primeros puestos del grupo A para avanzar a la semifinal del Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 tiene una enorme obligación en la última jornada de la fase de grupos del Sudamericano de Paraguay, debido a que está al borde de quedar afuera de la clasificación directa a la Copa del Mundo de la categoría, sino también de la pelea por el título.

El combinado nacional se mide con el anfitrión paraguayo, un rival muy fuerte porque tiene el apoyo del público en su país y con la esperanza de un triunfo que lo coloque en la zona de repesca para el certamen de la FIFA, que es para los terceros y cuartos de las dos zonas del torneo.

Cabe recordar que, en 2025, la selección Colombia sub-17 fue subcampeona del certamen contra Brasil, en la edición disputada en Montería y Cartagena, y la Tricolor sueña con mejorar ese resultado, además de alistar la plantilla que, en caso de conseguirlo, dispute la copa juvenil en Qatar.

Las cuentas de la selección Colombia sub-17

La clasificación al Mundial para Colombia Sub-17 se definirá en la última jornada del Sudamericano. Tras caer 2-0 ante Uruguay, el equipo nacional necesita vencer a Paraguay y depender del resultado entre Chile y Ecuador, lo que genera incertidumbre en el final del grupo A.

La Tricolor debe superar a Paraguay y aguardar que Chile no obtenga los tres puntos frente a Ecuador para acceder directamente al Mundial. Si ambos equipos ganan, la clasificación dependerá de la diferencia de gol. En caso de perder ante los anfitriones, la selección quedará eliminada del torneo sin posibilidad de repechaje.

La selección Colombia sub-17 complicó sus aspiraciones de llegar a las semifinales del Sudamericano de Paraguay y el cupo al mundial - crédito FCF

El panorama actual muestra que Ecuador lidera con 7 puntos, seguido por Uruguay con 5, mientras que Colombia y Chile suman 4 cada uno. El formato del Sudamericano Sub-17 establece que los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa al Mundial y a las semifinales, mientras que los equipos en tercer y cuarto puesto deben disputar la fase de repechaje, donde se definen tres cupos adicionales. Cabe recordar que todos los partidos se jugarán en la tarde del domingo 12 de abril.

Programación de la quinta fecha

Grupo B

Brasil vs. Venezuela (3:00 p. m.)

Argentina vs. Bolivia (3:00 p. m.)

Grupo A

Chile vs. Ecuador (6:00 p. m.)

Paraguay vs. Colombia (6:00 p. m.)

Escenarios de clasificación directa al Mundial para Colombia

La opción más favorable para Colombia Sub-17, según informó Caracol Radio, consiste en ganar a Paraguay y que Chile no supere a Ecuador. De lograrse, el conjunto colombiano totalizaría 7 puntos y alcanzaría el segundo lugar, clasificando de manera directa al Mundial y evitando el repechaje.

La selección Colombia clasificó al mundial del 2025 y espera repetir el objetivo en la edición 2026 del Sudamericano - crédito FCF

Si tanto Colombia como Chile logran la victoria, la definición se trasladará a la diferencia de gol. En ese escenario, la selección necesitaría una victoria con margen suficiente para superar a Chile en ese aspecto y quedarse con el segundo puesto.

Opciones de repechaje y riesgos de eliminación

En caso de finalizar con igual cantidad de puntos que Chile y no lograr una mejor diferencia de gol, Colombia Sub-17 quedaría en el tercer lugar y tendría que disputar la fase de repechaje. Sus posibles rivales serían Venezuela o Bolivia, en partidos de eliminación directa que elevan el riesgo de despedirse del torneo.

Por otro lado, si Colombia pierde ante Paraguay, el panorama sería definitivo. El equipo caería al quinto puesto del grupo, fuera de toda opción de continuar en el torneo, incluso por la vía del repechaje.

La selección Colombia lleva un triunfo, un empate y una derrota en el Sudamericano Sub-17 - crédito Conmebol

Mientras la tabla sigue apretada y las combinaciones posibles mantienen la expectativa, el equipo sabe que todo comienza por conseguir la victoria. Solo después podrá mirar los resultados ajenos con esperanza de alcanzar el objetivo mundialista.