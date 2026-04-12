Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

Unión Magdalena no juega en el estadio Sierra Nevada desde noviembre de 2025, cuando se encontraba en la primera división - crédito Cololprensa

Unión Magdalena avanza a buen paso en la segunda división del fútbol colombiano, siendo segundo con 29 puntos, a tres unidades del líder Internacional de Palmira, y le apunta a salir campeón del primer semestre para quedar cerca del ascenso directo a la Liga BetPlay.

Sin embargo, el club tenía el problema de no jugar en Santa Marta, debido a una serie de problemas para el uso del estadio Sierra Nevada, su casa desde 2018, por el cierre del Eduardo Santos, y debió rotar de sede entre el Romelio Martínez de Barranquilla y el Armando Maestre de Valledupar.

Por fortuna, el club llegó a un acuerdo con la alcaldía, “limaron asperezas” por el cierre del escenario deportivo, incluso sin permitirles sacar implementos de la institución para sus prácticas, y se espera que vuelva a estar lleno de aficionados para ver al Ciclón Bananero.

Unión Magdalena regresa a Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta y el Unión Magdalena confirmaron un acuerdo para coordinar acciones orientadas a facilitar el regreso del equipo al estadio Sierra Nevada. Ambas instituciones actúan en conjunto para recuperar la infraestructura y fortalecer la presencia del fútbol profesional en la ciudad.

La administración local y la directiva del club establecieron un plan que comprende intervenciones técnicas y mejoras en el escenario, especialmente en el terreno de juego. El objetivo es que el Ciclón Bananero pueda volver a disputar sus partidos oficiales en el Sierra Nevada, cumpliendo todos los estándares requeridos.

Unión Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta se pusieron de acuerdo en arreglar el estadio Sierra Nevada para los juegos del equipo - crédito @luchovoltios/X

Ambas partes han acordado realizar adecuaciones necesarias que permitirán condiciones óptimas para la práctica deportiva, pues hace años que el escenario no sufre grandes cambios desde su entrega en 2018. El equipo y el gobierno local no presentan diferencias respecto a este propósito conjunto.

Mejoras en el estadio Sierra Nevada para el regreso del Unión Magdalena

Las obras en el estadio Sierra Nevada se enfocan en modernizar la infraestructura para garantizar la seguridad de los jugadores y los aficionados. La administración y el club consideran prioridad absoluta que el escenario cumpla con los requisitos estipulados por los entes deportivos.

El estadio Sierra Nevada de Santa Marta fue inaugurado en el 2017 - crédito Independiente Medellín

Aunque no se ha anunciado una fecha específica para el final de los trabajos, tanto la alcaldía como el Unión Magdalena mantienen un esfuerzo coordinado para que el regreso se concrete en el menor plazo posible. El proceso permanece activo y representa un paso clave para el fortalecimiento del fútbol en la ciudad.

El valor del retorno para el proyecto deportivo del Unión Magdalena

Luego de vencer 4-2 a Envigado por el Torneo BetPlay, el técnico Carlos Silva afirmó en rueda de prensa que “un equipo de fútbol debe manejar distintos registros del juego. Hay que preparar al jugador para atacar, defender, presionar o resistir según lo que proponga el rival”.

Pese a la reciente victoria, el timonel subrayó que el proceso del plantel aún está en construcción y que el enfoque prioritario sigue siendo el desarrollo colectivo y la madurez táctica. Destacó que el trabajo en la pelota quieta ha recibido atención especial durante esta temporada.

Unión Magdalena superó al Envigado por 4-2 en el Poliderportivo Sur, por el Torneo BetPlay - crédito Unión Magdalena

Silva describió al equipo con capacidad para responder en momentos difíciles y con la madurez suficiente para mantener el enfoque. El club, ubicado en la parte alta de la tabla, enfrenta nuevos desafíos y mantiene la ilusión de avanzar a los cuadrangulares, siempre desde una perspectiva equilibrada y realista sobre los retos venideros.

La apuesta institucional y el respaldo del gobierno local expresan una confianza renovada en el proceso que lidera el Unión Magdalena. El regreso al Sierra Nevada no solo implica mejores condiciones para la competencia, sino también la consolidación del lazo entre equipo y comunidad, bajo el compromiso conjunto de seguir construyendo el proyecto deportivo de la ciudad.