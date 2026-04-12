Iván Cepeda le salió al paso a las críticas por parranda vallenata en cárcel de Itagüí: “Hipocresía”

Iván Cepeda subraya que no hará declaraciones en contra de la política de paz total respaldada por el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Inpec

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, se refirió nuevamente sobre la polémica celebración privada que se había realizado en la Cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, en el departamento de Antioquia, y que ha desatado varios cuestionamientos en los diferentes sectores del país.

Inicialmente, el aspirante del progresismo colombiano, en medio de un acto de campaña en Bucaramanga (Santander) realizado el 10 de abril de 2026, había afirmado que las irregularidades deben ser investigadas por las autoridades competentes, añadiendo una frase que también generó distintas en Colombia.

“Eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”, fueron las declaraciones de Cepeda a los medios de comunicación.

Nuevo video de cámaras de seguridad revela detalles inéditos sobre el ingreso de visitantes y la dinámica interna durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X

La difusión de videos, donde se observa a civiles controlando el acceso a la fiesta dentro del penal, reforzó las críticas contra la gestión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

Ante la revelación de nuevos videos y fotografías sobre el polémico evento realizado el miércoles 8 de abril en el Valle de Aburrá, el candidato presidencial del Pacto Histórico volvió a referirse a la situación. No obstante, el senador centró su mensaje en responder a las críticas de diferentes sectores por sus palabras mencionadas a la opinión pública.

En una publicación hecha el sábado 11 de abril en la red social X, Iván Cepeda calificó como “hipócritas” a aquellos que critican la fiesta realizada en el centro penitenciario e hizo memoria de algunos actos que, para él, son iguales de cuestionables.

“HIPOCRESÍA. Ahora los amigos y las amigas de toda la vida de los jefes de las ‘oficinas’ y ‘clanes’ están escandalizados por la fiesta en una cárcel. Pero cuando compraron tierras y ordenaron masacres no se escandalizaban. Hipócritas disfrazados de gente honorable”, escribió el aspirante a la Presidencia en las redes sociales.

Iván Cepeda critica a quienes se escandalizaron por la fiesta de líderes criminales en la cárcel de Itagüí en Medellín - crédito @IvanCepedaCast

Críticas contra Cepeda

El nuevo comentario del candidato del Pacto Histórico generó todo tipo de reacciones del país.

Una de ellas fue la representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza que criticó la postura de Cepeda, argumentando que estaría intentando desligar la responsabilidad del Gobierno nacional con la polémica celebración en la cárcel de Itagüí.

“Senador, ninguna de las dos cosas están bien. La permisividad del Gobierno es profundamente revictimizante, no le parece? El hecho de que la derecha haya sido cómplice de la violencia no autoriza a ningún otro Gobierno a premiar a las organizaciones criminales que tanto dolor han causado”, comentó la congresista en X.

La congresista cuestionó postura de Iván Cepeda sobre polémica en cárcel de Itagüí - crédito @JenniferPedraz/X

Por su parte, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa enfatizó las diferencias en la aproximación a los diálogos de paz con criminales y recalcó que no tiene ninguna responsabilidad frente a las acusaciones de Cepeda.

“No sé a quienes se refiere. Nunca he conocido a jefes de “oficinas” y “clanes” a diferencia suya, que ha tenido una gran camaradería con los jefes de los grupos armados criminales que han asesinado y causado infinito sufrimiento a cientos de miles de colombianos, a quienes ustedes han dado y siguen dando el apoyo del Estado. Tampoco he comprado tierras, ni ordenado masacres”, exclamó.

Adicional a ello, el exmandatario capitalino cuestionó que “ a un candidato muy importante a la presidencia de mi país no le escandalice una lujosa fiesta en una cárcel. Y que además quiera sacar de la cárcel a unos de los peores criminales y asesinos y favorecerlos con una ‘paz’”.

El exalcalde de Bogotá cuestionó postura de Iván Cepeda sobre polémica en cárcel de Itagüí - crédito @EnriquePenalosa/X

Por último, la excandidata presidencial Vicky Dávila señaló que la hipocresía va ligada al senador de izquierda, al considerar que, según ella, tendría presuntos vínculos con grupos armados como las extintas Farc.

“Si usted no se escandaliza con los crímenes abominables de las Farc, como el reclutamiento de más de 18 mil niños, que le va a importar una fiesta organizada por narcos en la Cárcel de Itagüí. ¡Qué paz tan chimba la que usted defiende! Una vergüenza. Sucios morales”, criticó.

La excandidata presidencial cuestionó postura de Iván Cepeda sobre polémica en cárcel de Itagüí - crédito @VickyDavilaH/X

Detalles del polémico evento

La polémica fue expuesta por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla que detalló que la celebración privada registró la presencia de casi 100 asistentes; entre ellos el cantante de vallenato Nelson Velásquez, en declaraciones a Blu Radio.

También, se suministraron imágenes y grabaciones en las que es visible el despliegue técnico del espectáculo dentro del penal considerado de máxima seguridad, mientras se permitía la entrada de equipos técnicos, alimentos gourmet, bebidas alcohólicas y diversas personas externas mediante acuerdos de visita supuestamente regulados, pero sin registros oficiales completos de los participantes.

Incluso se revelaron los instantes en que el artista de música vallenata interpreta algunos de sus temas musicales.

Videos muestran fiesta con licor y música en vivo organizada por cabecillas criminales en la cárcel de Itagüí, generando escándalo nacional - crédito @tobonvillada / X

A raíz del evento, la delegación de Paz Urbana del Gobierno colombiano decidió suspender provisionalmente la mesa de conversaciones con los grupos criminales de Medellín y el Valle de Aburrá mientras se esclarecen los hechos y se determina la responsabilidad de las estructuras ilegales involucradas.

Entre tanto, los voceros de paz recluidos en la cárcel de Itagüí asumieron la responsabilidad política por los recientes hechos que desencadenaron una crisis de confianza en el proceso de paz urbana de Medellín y solicitaron al presidente Gustavo Petro la reanudación de los diálogos suspendidos.