Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

La violencia vuelve a hacer de las suyas en la Liga BetPlay, cuando se acerca la recta final. Esta vez el escenario fue el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, donde se disputó el clásico del Eje Cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

El fútbol colombiano ha tenido muchos problemas para competirle a las ligas de mayor importancia en el continente americano, prueba de ello es la campaña de los clubes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en las que no se tiene un finalista desde 2018 y el último campeón fue en 2016.

Goles: Jaime Peralta al minuto 42 y Léider Berdugo al 72 de tiro penal

Goles: Luis Miranda al minuto 6 y autogol de Diego Martínez al 70 de partido para Llaneros

Goles: Avilés Hurtado al minuto 5 para Deportivo Cali y Richardson Rivas al 77 para Fortaleza

11:34 hs

Se juega otro vibrante partido entre verdes y rojos

El futbolista Jaime Alvarado (hoy en el Once Caldas) junto a David Ospina en la final de la Copa BetPlay, el 17 de diciembre de 2025-crédito David Jaramillo/Colprensa

El partido se jugará el 11 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Wilmar Roldán, y en la sala VAR estará Leonard Mosquera para impartir justicia en el clásico paisa.

El 8 de abril de 2026, Independiente Medellín debutó en la Copa Libertadores con el empate a un gol ante Estudiantes de La Plata (Argentina).

El cuadro argentino tomó la ventaja inicial con el gol del volante uruguayo Tiago Palacios, pero en el segundo tiempo, Francisco Chaverra empató las acciones para que el “Poderoso de la Montaña” rescatara un punto en su debut.

Atlético Nacional venció el 6 de abril de 2026 a Jaguares de Córdoba en condición de local.