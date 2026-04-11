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Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

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- crédito David Jaramillo / Colprensa
El "Poderoso de la Montaña" quiere acercarse a la clasificación en el grupo de los 8 de la Liga BetPlay, y tendrá su última oportunidad en el clásico paisa-crédito David Jaramillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

13:28 hsHoy

Nueva pelea entre las barras bravas del fútbol colombiano: hinchas del Deportivo Pereira y Once Caldas se enfrentaron en las tribunas

El final del clásico entre los clubes del Eje Cafetero generó una compleja situación de seguridad en Yopal, municipio donde juega sus partidos como local el conjunto Matecaña

El episodio de violencia se produjo mientras ambas barras compartían la misma tribuna, obligando a la suspensión temporal del partido en Yopal - crédito @MasQue11st/X

La violencia vuelve a hacer de las suyas en la Liga BetPlay, cuando se acerca la recta final. Esta vez el escenario fue el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, donde se disputó el clásico del Eje Cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay.

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13:00 hsHoy

La Liga BetPlay, muy lejos de las mejores en el continente americano: así está el ranking de las más valiosas

El campeonato colombiano aparece entre las cinco primeras en la región, pero con una diferencia abismal con respecto a las que lideran el listado

La Liga BetPlay quedó en evidencia al no tener el mismo músculo financiero y de nivel que otras competencias en América - crédito Colprensa
La Liga BetPlay quedó en evidencia al no tener el mismo músculo financiero y de nivel que otras competencias en América - crédito Colprensa

El fútbol colombiano ha tenido muchos problemas para competirle a las ligas de mayor importancia en el continente americano, prueba de ello es la campaña de los clubes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en las que no se tiene un finalista desde 2018 y el último campeón fue en 2016.

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12:12 hsHoy

Convocados de Independiente Medellín para el clásico paisa

El defensor Frank Fabra lidera al grupo de jugadores convocados para el DIM en el clásico paisa-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín
El defensor Frank Fabra lidera al grupo de jugadores convocados para el DIM en el clásico paisa-crédito Jefatura de Prensa de Independiente Medellín

12. Simón Romero

25. Eder Chaux

88. Juan Manuel Viveros

23. Malcom Palacios

24. José Ortiz

5. Luis Escorcia

26. Esneyder Mena

21. Jhan Mena

33. Daniel Londoño

18. Frank Fabra

13. Francisco Chaverra

14. Baldomero Perlaza

16. Halam Loboa

8. Alexis Serna

31. Diego Moreno

11. Yony González

10. Daniel Cataño

30. Hayen Palacios

20. John Montaño

19. Francisco Fydriszewski

9. Enzo Larrosa

11:44 hsHoy

Así va la fecha 16 de la Liga BetPlay

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Otro de los partidos más destacados de la fecha será el clásico de Bogotá entre Millonarios e Independiente Santa Fe- crédito Catalina Olaya/Colprensa

1 de marzo de de 2026

Deportivo Cali 1-1 Fortaleza

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Árbitro: Héctor Rivera
  • Goles: Avilés Hurtado al minuto 5 para Deportivo Cali y Richardson Rivas al 77 para Fortaleza
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

9 de marzo de 2026

Llaneros F.C. 2-0 Jaguares de Córdoba

  • Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio
  • Árbitro: Héctor Rivera
  • Goles: Luis Miranda al minuto 6 y autogol de Diego Martínez al 70 de partido para Llaneros
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

5 de abril de 2026

Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Árbitro: Álvaro Meléndez
  • Goles: Jaime Peralta al minuto 42 y Léider Berdugo al 72 de tiro penal
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

10 de abril de 2026

Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas

  • Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Goles: No hubo
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima

  • Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
  • Árbitro: Javier Villa
  • Goles: Andrey Estupiñán al minuto 33 de partido
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

11 de abril de 2026

Águilas Doradas vs. Junior F.C.

  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Árbitro: José Bautista
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

12 de abril de 2026

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó F.C.

  • Estadio: Américo Montanini de Bucaramanga
  • Árbitro: Luis Matorel
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Internacional de Bogotá vs. Alianza Valledupar F.C.

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
11:34 hsHoy

Se juega otro vibrante partido entre verdes y rojos

- crédito David Jaramillo / Colprensa
El futbolista Jaime Alvarado (hoy en el Once Caldas) junto a David Ospina en la final de la Copa BetPlay, el 17 de diciembre de 2025-crédito David Jaramillo/Colprensa

El partido se jugará el 11 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Wilmar Roldán, y en la sala VAR estará Leonard Mosquera para impartir justicia en el clásico paisa.

El 8 de abril de 2026, Independiente Medellín debutó en la Copa Libertadores con el empate a un gol ante Estudiantes de La Plata (Argentina).

El cuadro argentino tomó la ventaja inicial con el gol del volante uruguayo Tiago Palacios, pero en el segundo tiempo, Francisco Chaverra empató las acciones para que el “Poderoso de la Montaña” rescatara un punto en su debut.

Atlético Nacional venció el 6 de abril de 2026 a Jaguares de Córdoba en condición de local.

Los goles del cuadro dirigido por Diego Arias llegaron por intermedio de Andrés Sarmiento y de Eduard Bello, mientras que el equipo de Montería empató de forma parcial gracias al gol del argentino Cristian “Jopito” Álvarez.

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