Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional por la fecha 16 de la Liga BetPlay.
La violencia vuelve a hacer de las suyas en la Liga BetPlay, cuando se acerca la recta final. Esta vez el escenario fue el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, donde se disputó el clásico del Eje Cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay.
El fútbol colombiano ha tenido muchos problemas para competirle a las ligas de mayor importancia en el continente americano, prueba de ello es la campaña de los clubes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en las que no se tiene un finalista desde 2018 y el último campeón fue en 2016.
12. Simón Romero
25. Eder Chaux
88. Juan Manuel Viveros
23. Malcom Palacios
24. José Ortiz
5. Luis Escorcia
26. Esneyder Mena
21. Jhan Mena
33. Daniel Londoño
18. Frank Fabra
13. Francisco Chaverra
14. Baldomero Perlaza
16. Halam Loboa
8. Alexis Serna
31. Diego Moreno
11. Yony González
10. Daniel Cataño
30. Hayen Palacios
20. John Montaño
19. Francisco Fydriszewski
9. Enzo Larrosa
1 de marzo de de 2026
Deportivo Cali 1-1 Fortaleza
9 de marzo de 2026
Llaneros F.C. 2-0 Jaguares de Córdoba
5 de abril de 2026
Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali
10 de abril de 2026
Deportivo Pereira 0-0 Once Caldas
Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima
11 de abril de 2026
Águilas Doradas vs. Junior F.C.
12 de abril de 2026
Millonarios vs. Independiente Santa Fe
Atlético Bucaramanga vs. Boyacá Chicó F.C.
Internacional de Bogotá vs. Alianza Valledupar F.C.
El partido se jugará el 11 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será Wilmar Roldán, y en la sala VAR estará Leonard Mosquera para impartir justicia en el clásico paisa.
El 8 de abril de 2026, Independiente Medellín debutó en la Copa Libertadores con el empate a un gol ante Estudiantes de La Plata (Argentina).
El cuadro argentino tomó la ventaja inicial con el gol del volante uruguayo Tiago Palacios, pero en el segundo tiempo, Francisco Chaverra empató las acciones para que el “Poderoso de la Montaña” rescatara un punto en su debut.
Atlético Nacional venció el 6 de abril de 2026 a Jaguares de Córdoba en condición de local.
Los goles del cuadro dirigido por Diego Arias llegaron por intermedio de Andrés Sarmiento y de Eduard Bello, mientras que el equipo de Montería empató de forma parcial gracias al gol del argentino Cristian “Jopito” Álvarez.