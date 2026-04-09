Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Exmilitares revelaron cómo participaron en ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2006 y 2008 en Quindío - crédito JEP

El 8 de abril se llevó a cabo una nueva audiencia de consolidación de aportes de verdad de la JEP por parte de comparecientes de la fuerza pública que participaron en la ejecución de los mal llamados “falsos positivos”.

En esta ocasión, la audiencia se llevó a cabo para conocer nuevos detalles de crímenes cometidos en Quindío entre 2006 y 2008, en la que participaron 68 exmilitares que pertenecieron al Batallón de Ingenieros Francisco Javier Cisneros y tenían información sobre 19 hechos de civiles presentados como bajas en combate.

En la diligencia, que fue presidida por el magistrado Mauricio García, participaron comparecientes que son mencionados por la JEP como personas que no tuvieron un rol determinante en el patrón macrocriminal y que se han comprometido con aportar la verdad, reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas.

68 comparecientes reconocieron su responsabilidad en 18 hechos - crédito JEP

En uno de los hechos abordados se conoció cómo se registró la muerte de Freddy Barrios Pinilla y Édgar Camilo Moreno, el 14 de diciembre de 2006 en Calarcá, Quindío. El encargado de intervenir fue el compareciente Robinson Collazos, que dio la orden de dispararle a las víctimas.

“A mi orden, activaban sus armas. Ahí es donde atentan contra la humanidad de las dos personas y quedan ahí. Posteriormente, se hizo manipulación de los cuerpos. Se les pusieron las armas. Se dispararon y se accionaron las armas para que quedaran con las huellas”, indicó el exmilitar.

Otros casos mencionados fueron los de Luis Camacho Téllez, presentado como baja en combate el 18 de junio de 2007 en La Victoria, Valle del Cauca, y José Mesías Matambachoy, asesinado en enero de 2007.

En ambos casos declaró el compareciente Jorge Mario Betancur: “Yo pasé por el lado de la víctima y le disparé muy cerquita. Más adelante, accioné mi arma contra una mata para fingir que otra persona se había volado hacia la parte de abajo”, confesó Betancur sobre uno de los asesinatos.

Estas son las piezas con mensajes religiosos que entregó la madre de una de las víctimas - crédito JEP

El compareciente Omar Gómez Muñoz pidió disculpas a los familiares de las víctimas; dicha petición fue respondida por Luz Melva Bedoya Londoño, madre de José Mesías Matambachoy, que entregó unas piezas gráficas a los exmilitares.

“Estos recordatorios tienen un texto bíblico. Que cada uno de estos textos se quede en su mente y en su corazón. No solamente que lo reciban, sino que lo vivan”, indicó la mujer, que se encargó de abrazar a cada uno de los comparecientes.

Los asesinatos de Santiago de Jesús Muñoz, Robert Sepúlveda Cardona, Eixenover Escobar Rodríguez, Guillermo Lozada Rodríguez y Jhon Javier Nieto Flórez, registrados en febrero de 2007, también fueron mencionados durante la diligencia.

En otro de los hechos, el exmilitar Andrés Gallego Montez reconoció haber sido quien buscó el arma para hacer pasar el crimen contra Yeison Ospina Rubiano, Jaime Andrés Cárdenas Londoño y Faber Alexander Ospina Lozano como supuestas bajas en combate el 22 de marzo de 2007.

“Yo tenía conocimiento, lo avalé. Sabía que se iba a cometer un acto ilícito por parte del batallón. Ellos lo organizaban; cada uno tenía su rol dentro del batallón; era una maquinaria que estaba perfectamente cuadrada”.

La madre de una de las víctimas abrazó a todos los comparecientes - crédito JEP

Por último, el compareciente Ricardo Ojeda García reconoció haber sido el que autorizó la falsa operación en la que fue asesinado Duver César Gil Colmenares y otra persona que sigue sin ser identificada el 30 de abril de 2007, en Montenegro, Quindío.

Ojeda García fue el último compareciente que participó en la audiencia que continuará el 9 de abril con más testimonios de exmilitares que participaron de las ejecuciones extrajudiciales que siguen sin ser esclarecidas en Colombia.