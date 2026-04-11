Vaneza Peláez recordó una de sus sesiones de fotos más sonadas y polémicas como modelo: “No sé qué estaba pensando”

La modelo y empresaria recordó que hizo caso omiso a las advertencias, y no vio las consecuencias de posar para dicha sesión hasta que su hija sacó el tema a colación - crédito @vanepelaez1/Instagram

Vaneza Peláez se labró un lugar en la farándula colombiana gracias a sus facetas como modelo y presentadora. Su aparición constante en pasarelas y portadas de revistas le permitió ser elegida para acompañar a Humberto “el Gato” Rodríguez en el programa de humor Sábados Felices de Caracol Televisión.

Sin embargo, la antioqueña se distanció de los medios de comunicación a partir de 2018, tras desatarse un escándalo judicial que involucró a su entonces esposo, Sebastián Murillo, alias Lindolfo. Aunque Peláez no tuvo ninguna vinculación legal con los hechos, el impacto mediático de la situación la llevó a retirarse del ojo público durante casi siete años para enfocarse en su bienestar y en la crianza de sus dos hijas, Luciana y Celeste, así como en desarrollar una faceta como empresaria y creadora de contenido en plataformas digitales.

En tiempos recientes, Vaneza se mostró más abierta a conceder entrevistas en las que habló abiertamente sobre su proceso de sanación y resiliencia, así como la influencia de sus dos hijas en los cambios que vivió en los últimos años.

Esa faceta de madre la llevó a reconsiderar algunas de las decisiones que tomó durante sus años como modelo, como quedó en evidencia con un reel que Vaneza subió a su cuenta de Instagram, con el que recordó una de sus sesiones fotográficas más celebres, para la hoy desaparecida revista SoHo.

Vaneza Peláez relató que una de sus hijas encontró en su casa la revista SoHo en la que apareció como portada, y admitió que no supo qué decirle al respecto - crédito @vanepelaez1/Instagram

“Estaba organizando mis archivos y me dio por dejar unas revistas en las que yo había salido, ahí tiradas. Llega del colegio una de mis hijas, ve una en especial y dice como que: ‘Mami, ¿esa eres tú?’. Y yo: ‘Ah...’. No sabía qué responder. No fui capaz de sentarme con ella a mostrarle esto”, reconoció.

Dicha sesión tuvo lugar en 2009, momento en el que la publicación estaba consolidada como una de las de mayor impacto en Colombia. “Resulta que un día me llamaron de una de las revistas más importantes de nuestro país a hacer una portada de los diez mandamientos. Revista Soho, re arrolladora. Dije como que: ‘Obvio, sí’”, recordó.

Peláez, entonces de 25 años, describió que el hecho de aparecer en la portada de la revista le nubló la perspectiva sobre otras cosas que debió tener en cuenta en ese momento. “Todo el equipo era tan guau que yo decía ‘tengo que estar, pues, por qué voy a decir que no?’, pero nadie te coge y te dice: ‘Mi amor, por favor piénsalo dos veces porque no te vas a quedar de veinte, algún día vas a tener hijas, van a encontrar los archivos... X’. Y ahora lo estoy viviendo”, manifestó. “Todavía cuando alguien a mí me dice en este momento: ‘Vane, mi mamá te vio en esa revista’, yo no sé si sentirme orgullosa o con vergüenza”, añadió.

La sesión de fotos de Soho generó sentimientos encontrados en Vaneza, quien admitió tanto vergüenza como orgullo por lo artístico del resultado - crédito @vanepelaez1/Instagram

Vaneza posó para SoHo en la edición de junio de 2009, que tenía como tema principal los 10 mandamientos. Cada una de las modelos –que incluyeron nombres como Akemi Nakamura, Camila Dávalos, Eliana Gutiérrez, Karina Guerra o Eliana Franco– debía interpretar uno de los mandamientos del judeocristianismo ante la lente de los fotógrafos.

“Mi pecado era: no matarás. Gracias a Dios, uno de mis no rotundos. Nunca salía desnuda en ningún lado, pero siempre intentaban que uno mostrara absolutamente todo”, recordó.

Vaneza mostró la revista a sus seguidores, y aunque admitió que se sentía avergonzada, reconoció que eran buenas fotos, más allá de lo atrevido del concepto.

“Son lindas, o sea, finalmente son muy artísticas. Pero era un concepto bastante fuerte. La religión, no sé, eso fue muy polémico. Fue una de las portadas más polémicas en las que he estado. Si me arrepentiría o no, tal vez no, pero definitivamente no sé qué estaba pensando el día que acepté hacer eso”, sentenció.