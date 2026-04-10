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Las ventajas del extracto de cúrcuma y de jengibre en los huesos humanos, según un estudio de la Universidad Estatal de Washington

Científicos estadounidenses descubrieron que el extracto de estos conocidos ingredientes duplica la fuerza de unión entre implantes y hueso, además de combatir bacterias y células dañinas en prótesis articulares metálicas

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cúrcuma y jengibre
La cúrcuma y el jengibre sorprenden como aliados contra infecciones en los implantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/visualesIA

Un extracto elaborado a partir de cúrcuma y jengibre demostró, en estudios dirigidos por científicos de la Universidad Estatal de Washington, el potencial de reforzar la unión entre los implantes metálicos y el tejido óseo, además de eliminar bacterias y células dañinas.

Publicados en la revista de la Sociedad Americana de Cerámica, los resultados sugieren una integración eficaz entre compuestos naturales y tecnologías médicas avanzadas, con posibles aplicaciones futuras si los ensayos en seres humanos confirman el mismo efecto.

En pruebas experimentales, el recubrimiento de implantes con extracto de cúrcuma y jengibre logró duplicar la fuerza de adhesión entre el implante y el hueso tras seis semanas. Además, los investigadores eliminaron más del 92% de las bacterias presentes en la superficie de los implantes y redujeron en once veces la cantidad de células cancerosas situadas alrededor, en comparación con el grupo no tratado.

Estos hallazgos abren una perspectiva innovadora para quienes dependen de prótesis, como las de cadera, rodilla, columna o hombro, y enfrentan frecuentes dificultades de integración o infecciones asociadas.

Varias raíces de jengibre, algunas cortadas, se ven sobre una mesa de madera con un paño de lino y migas, y una cocina moderna al fondo.
El recubrimiento con cúrcuma y jengibre elimina bacterias y células malignas en prótesis metálicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El uso combinado de naturaleza y tecnología mejora la eficacia de los implantes óseos

Susmita Bose, profesora y líder del equipo de investigación, destacó que esta propuesta une ventajas de la naturaleza con los últimos desarrollos en ingeniería médica.

La estrategia se basa en recubrir implantes de titanio con el extracto, lo que permite una liberación paulatina de los compuestos activos, prolongando así su acción protectora y terapéutica alrededor del implante.

En los experimentos realizados tanto en laboratorio como en modelos animales —ratas con implantes en el fémur— se observó una mejora significativa en la integración del material metálico con el hueso y una reducción substancial en la presencia de bacterias y células malignas en el entorno inmediato.

El enfoque multidisciplinario del estudio involucró a especialistas en ingeniería, veterinaria y ciencia de materiales de diversas casas de estudio estadounidenses. La profesora Bose señaló que tanto la cúrcuma como el jengibre han sido usados tradicionalmente en la medicina oriental, especialmente en China e India, debido a sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y beneficios generales para la salud ósea, ahora validadas parcialmente en aplicaciones médicas avanzadas.

Primer plano de una mano sosteniendo un montón de cápsulas de color amarillo brillante de cúrcuma contra un fondo difuminado y oscuro.
El ingenioso recubrimiento con cúrcuma y jengibre promete transformar las prótesis óseas, revela Susmita Bose y su equipo -crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Actualmente hay varias personas que utilizan prótesis articulares, sobre todo de cadera y rodilla, y un porcentaje considerable debe someterse a nuevas intervenciones quirúrgicas por problemas de adhesión y debilitamiento del implante con el paso del tiempo, según la información arrojada en la investigación.

Casi un tercio de los fracasos en estos procedimientos está vinculado a infecciones causadas por colonias bacterianas difíciles de erradicar, lo que suele requerir el retiro de la prótesis y trae consigo complicaciones y elevados costos médicos.

El profesor Amit Bandyopadhyay, miembro del equipo científico, explicó que el empleo del extracto natural permite enfrentar simultáneamente varios problemas: desde la prevención de infecciones en la superficie del implante, hasta la integración ósea insuficiente y la presencia de células malignas tras la realización de cirugías por osteosarcoma, el cáncer de hueso más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes.

La utilización de compuestos naturales extraídos de la cúrcuma y el jengibre ofrece una vía prometedora para mejorar la recuperación y la calidad de vida de quienes dependen de implantes metálicos, siempre que los resultados obtenidos en animales puedan reproducirse en ensayos clínicos en humanos posteriormente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El extracto natural que podría revolucionar las cirugías de prótesis articulares en Estados Unidos conquista a la medicina occidental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Finalmente, la doctora Bose amplió que, además del posible uso en implantes, tanto la cúrcuma como el jengibre poseen efectos positivos cuando se incorporan en la dieta habitual, gracias a su acción antiinflamatoria y antioxidante. Esta confluencia de conocimiento tradicional y desarrollo tecnológico subraya la relevancia de las alternativas naturales en la medicina moderna, con la expectativa de que se amplíen las opciones terapéuticas para los pacientes en los próximos años.

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