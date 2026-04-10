Fiscalía respondió a Paloma Valencia y explicó por qué no reactiva las órdenes de captura contra alias Calarcá: “No existe un consenso”

Alias Calarcá ha cometido delitos mientras ha gozado de la suspensión de órdenes de captura en su contra - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a la solicitud que hizo la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia de reactivar las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, cabecilla de las disidencias de las Farc, que fueron suspendidas en 2024 por petición del Gobierno nacional.

De acuerdo con la congresista, es necesario reactivar las órdenes de captura porque el señalado criminal, al parecer, infiltró al Ministerio de Defensa y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mientras gozaba de ese beneficio. También amplió la capacidad militar de la organización armada y su estructura financiera.

“La Corte ha sido clara en este tema: el Gobierno no manda a la Rama Judicial. Si bien puede solicitar la suspensión de las capturas, la Fiscalía mantiene la facultad de examinar la conveniencia de esa medida (...). Pareciera que la estrategia del Gobierno y la Fiscalía es que todos los bandidos estén libres para las elecciones”, detalló la candidata presidencial en su cuenta de X.

Mensaje publicado por Paloma Valencia Laserna en su cuenta de X, donde cuestiona la suspensión de capturas y exige acciones inmediatas contra alias Calarcá - crédito Paloma Valencia/X

En respuesta a su petición, la fiscal Luz Adriana Camargo, explicó que en 2023, el Gobierno del presidente Gustavo Petro designó a alias Calarcá representante del Estado Mayor Central de las Farc en los diálogos y en enero de 2024 la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz solicitó la suspensión de sus órdenes de captura, la cual quedó establecida a través de la Resolución 0005 de 16 de enero de 2024.

Posteriormente, el ente acusador supo sobre varias conductas delictivas cometidas por el cabecilla de la guerrilla, por las cuales abrió las respectivas investigaciones que continúan abiertas. Confirmó, además, que según la Corte Constitucional, es competencia de la Rama Judicial la suspensión de las órdenes de captura de las personas que estén en negociaciones con el Gobierno.

Sin embargo, la Fiscalía ha realizado varias reuniones con representantes de la Oficina del Comisionado de Paz, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, de la Dijín y de la Defensoría del Pueblo, para “adoptar decisiones consensuadas” al respecto.

La candidata Paloma Valencia cuestionó la capacidad de acción de la Fiscalía, que está supeditada al Gobierno para reactivar órdenes de captura - crédito Senado Colombia

“Todo tratamiento penal especial, incluyendo la suspensión de las órdenes de captura, está condicionado a requisitos para su concesión y mantenimiento en el tiempo, relacionados con la participación genuina y comprometida con el proceso de negociación y la renuncia a cometer nuevos delitos”, precisó.

En la última sesión que se llevó a cabo, la cual tuvo lugar el 6 de abril de 2026, la Oficina del Comisionado de Paz aseguró que la Fiscalía no está facultada para decidir qué hacer con las órdenes de captura, específicamente, con su reactivación. La decisión recaería únicamente en el presidente de la República.

Esta postura está sustentada en una sentencia de la Corte Constitucional que establece que las órdenes de captura solo se pueden suspender cuando el Gobierno justifique la medida y determine también su alcance y temporalidad.

“A la fecha, no existe un consenso entre las entidades para determinar el alcance de las competencias de la Rama Judicial en el seguimiento y la valoración del régimen de condicionalidad de los beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura”, explicó.

La fiscal Luz Adriana Camargo pidió al presidente Gustavo Petro que solicite formalmente a la Fiscalía la reactivación de órdenes de captura de criminales - crédito @FiscaliaCol/X

Teniendo en cuenta esto, el ente investigador pidió directamente al presidente Petro que revoque la calidad de miembro representante a alias Calarcá y que, en consonancia, solicite formalmente a la Fiscalía que se reactiven sus órdenes de captura. Incluyó también a otros criminales del frente 33 de las disidencias de las Farc como Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño; Jonathan Jair Narváez Quintero; Farby Édison Parra Parra, alias Richard; y Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas.

“La Fiscalía General de la Nación procederá a solicitar audiencia de formulación de imputación en contra de Alexander Díaz Mendoza y continuará avanzando en la investigación ya judicializada contra los integrantes del frente 33 de las extintas Farc, por cuanto la suspensión de las órdenes de captura de ninguna manera detiene los procesos penales”, detalló.

Valencia se refirió a la respuesta de la fiscal en un pronunciamiento ante los medios de comunicación, en el que cuestionó la capacidad de acción del ente acusador.

La Fiscalía pidió a Gustavo Petro que revoque la calidad de representante en los diálogos de paz que se le dio a alias Calarcá y a otros criminales - crédito José Luis Magaña/AP

“¿Cómo es que tenemos una Fiscalía General de la Nación, a la que le hemos solicitado que se reactive la orden de captura de Calarcá, un narcocriminal como ese, y nos contesta que no lo pueden hacer porque el gobierno se opone?”, preguntó, advirtiendo que el Gobierno podría estar ”orquestando" un plan alrededor del tema.