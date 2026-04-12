Deportes

Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

El delantero, que venía de mucho tiempo sin jugar, marcó en la victoria 3-0 sobre Águilas Doradas en Medellín y está cerca del récord que está en poder de Dayro Moreno

Guardar
Carlos Bacca
Carlos Bacca ya es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla le pasó por encima a Águilas Doradas en la fecha 16 de la Liga BetPlay, sacando lo mejor de su plantilla para vencer a un rival directo en la tabla de posiciones y quedar a un paso de los playoffs, pues suma 28 puntos y a una victoria de clasificar.

Más allá de eso, la noticia del día estuvo con Carlos Bacca, delantero que superó una dura lesión en 2025 y ya es uno de los máximos goleadores colombianos de todos los tiempos en el fútbol, gracias a su anotación en el estadio Cincuentenario de Medellín el sábado 11 de abril.

De esta manera, el atacante espera mantener el buen ritmo para la Copa Libertadores, en la que Junior comenzó con empate 1-1 frente a Palmeiras en Cartagena, así como defender el título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

Bacca, por encima de Aristizábal

El delantero del Junior de Barranquilla alcanzó un nuevo hito entre los goleadores históricos colombianos al anotar su gol número 346 frente a Águilas Doradas. Con esta cifra, igualó a Víctor Hugo Aristizábal, recordado delantero de Atlético Nacional y la selección Tricolor, en la tercera posición de dicho listado.

Los dos deportistas, uno activo y el otro retirado, solo son superados por Dayro Moreno, que lidera con 382 goles, y Radamel Falcao, que acumula 357. Este registro consolida a Bacca como uno de los futbolistas más relevantes de la Liga BetPlay y confirma su peso histórico en el fútbol nacional.

Dayro Moreno
Dayro Moreno tiene tres récords en su carrera: goleador histórico de la Liga BetPlay, del Once Caldas y el colombiano con más anotaciones en el fútbol - crédito Colprensa

Este logro también ratifica a Bacca con una carrera estable y exitosa tanto en torneos locales como internacionales, pues pasó por clubes importantes como el Milan de Italia y el Sevilla de España. Su desempeño ante Águilas Doradas evidenció su capacidad de decisión en momentos clave para su equipo.

La regularidad y experiencia de Bacca resultan determinantes para las aspiraciones del Junior de Barranquilla. Su rendimiento sigue siendo un punto a favor del club de cara a los próximos compromisos, como la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño y el duelo local ante Llaneros.

Junior de Barranquilla quiere avanzar a octavos de la Copa Libertadores, pero tiene un grupo complicado con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Luisa González/REUTERS
Junior de Barranquilla quiere avanzar a octavos de la Copa Libertadores, pero tiene un grupo complicado con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Luisa González/REUTERS

El cuerpo técnico del uruguayo Alfredo Arias confía en que Bacca mantenga su nivel y aporte en los objetivos del equipo, tanto en el torneo local como en la arena internacional, al ser retos complicados en el primer semestre de 2026.

Goleada en Medellín

El Junior de Barranquilla superó con claridad a Águilas Doradas como visitante al imponerse 0-3 en el estadio Cincuentenario, resultado que eleva a los barranquilleros a 28 puntos y los acerca a la clasificación entre los ocho primeros del campeonato colombiano.

El dominio del Junior se concretó desde el minuto 2, cuando Bryan Castrillón abrió el marcador tras una habilitación de Jhon Navia. El mediocampista no solo anotó, sino que también aportó una asistencia en el segundo gol antes del entretiempo, al desbordar por la banda y asistir a Carlos Bacca, quien empujó el balón al arco.

Águilas Doradas vs. Junior
Bryan Castrillón celebrando uno de los goles del Junor, en la victoria 3-0 sobre Águilas Doradas - crédito Junior FC

Luis Muriel, ingresado en la segunda mitad, cerró la goleada con un tanto en el minuto 88, definiendo cruzado tras recibir un centro de Edwin Herrera. Durante la segunda etapa, el partido se mantuvo abierto, pero el conjunto visitante controló la ventaja pese a intentos de Jean Pineda para descontar. Sobre el final, Pineda fue expulsado tras recibir doble amarilla por una falta en el mediocampo.

Con este marcador, Águilas Doradas permanece en 22 unidades, resultado que compromete sus aspiraciones en la tabla. El equipo de Alfredo Arias alineó una formación alterna para reservar a sus titulares de cara al próximo compromiso por la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.

Temas Relacionados

Carlos BaccaJunior de BarranquillaGoleadores Históricos ColombianosDayro MorenoVíctor AristizábalColombia-Deportes

Más Noticias

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

El plan articulado entre autoridades y directiva abre nuevas perspectivas para la ciudad, con mejoras de infraestructura para los encuentros en la Primera B y Copa Colombia

Unión Magdalena regresa al estadio Sierra Nevada: llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Santa Marta

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Con la obligación de ganar para seguir con el sueño de los playoffs, azules y rojos se enfrentan por primera vez en 2026 y también pensando en sus compromisos internacionales

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo tendrá la localía ante su rival de patio, en una de las últimas oportunidades que tiene para clasificar a las finales del FPC

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Colombia fracasó en la Billie Jean King Cup: María Fernanda Herazo dijo que “el tenis femenino está en cuidados intensivos”

La reconocida deportista dio un fuerte análisis sobre el descenso de categoría del equipo nacional, culpó a la Federación Colombiana de Tenis y cuestionó la falta de un proceso más serio

Colombia fracasó en la Billie Jean King Cup: María Fernanda Herazo dijo que “el tenis femenino está en cuidados intensivos”

Miguel Ángel Borja se resigna al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No estoy en buen momento”

El delantero de Al-Wasl, en Emiratos Árabes Unidos, no es convocado por la Tricolor desde la Copa América 2024 y ve muy lejos que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta

Miguel Ángel Borja se resigna al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No estoy en buen momento”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

Shakira volvió a cantar en portugués: así suena su participación como invitada de Anitta en “Choka Choka”

La Toxi Costeña relató las ocasiones que consideró suicidarse y cómo sobrevivió: “La misericordia de Dios me salvó”

Vaneza Peláez recordó una de sus sesiones de fotos más sonadas y polémicas como modelo: “No sé qué estaba pensando”

Hernán Orjuela se pronunció tras la celebración de los 25 años de ‘Día a Día’ a la que no fue invitado: “Presiento por qué”

Plastilina Mosh celebrará 30 años de carrera con un concierto en Colombia: conozca fecha, lugar y precios

Deportes

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Hora y dónde ver Millonarios vs. Santa Fe: clásico de necesitados en El Campín por la Liga BetPlay

Medellín vs. Nacional EN VIVO Liga BetPlay: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa

Colombia fracasó en la Billie Jean King Cup: María Fernanda Herazo dijo que “el tenis femenino está en cuidados intensivos”

Miguel Ángel Borja se resigna al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No estoy en buen momento”

El Bayern Múnich de Luis Díaz sería eliminado por el Real Madrid en Champions: esto dijo exjugador de ambos clubes