Carlos Bacca hace historia con el Junior: igualó a Víctor Aristizábal entre los goleadores colombianos históricos

Carlos Bacca ya es el tercer colombiano con más goles en toda la historia del fútbol internacional - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla le pasó por encima a Águilas Doradas en la fecha 16 de la Liga BetPlay, sacando lo mejor de su plantilla para vencer a un rival directo en la tabla de posiciones y quedar a un paso de los playoffs, pues suma 28 puntos y a una victoria de clasificar.

Más allá de eso, la noticia del día estuvo con Carlos Bacca, delantero que superó una dura lesión en 2025 y ya es uno de los máximos goleadores colombianos de todos los tiempos en el fútbol, gracias a su anotación en el estadio Cincuentenario de Medellín el sábado 11 de abril.

De esta manera, el atacante espera mantener el buen ritmo para la Copa Libertadores, en la que Junior comenzó con empate 1-1 frente a Palmeiras en Cartagena, así como defender el título de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2026.

Bacca, por encima de Aristizábal

El delantero del Junior de Barranquilla alcanzó un nuevo hito entre los goleadores históricos colombianos al anotar su gol número 346 frente a Águilas Doradas. Con esta cifra, igualó a Víctor Hugo Aristizábal, recordado delantero de Atlético Nacional y la selección Tricolor, en la tercera posición de dicho listado.

Los dos deportistas, uno activo y el otro retirado, solo son superados por Dayro Moreno, que lidera con 382 goles, y Radamel Falcao, que acumula 357. Este registro consolida a Bacca como uno de los futbolistas más relevantes de la Liga BetPlay y confirma su peso histórico en el fútbol nacional.

Dayro Moreno tiene tres récords en su carrera: goleador histórico de la Liga BetPlay, del Once Caldas y el colombiano con más anotaciones en el fútbol - crédito Colprensa

Este logro también ratifica a Bacca con una carrera estable y exitosa tanto en torneos locales como internacionales, pues pasó por clubes importantes como el Milan de Italia y el Sevilla de España. Su desempeño ante Águilas Doradas evidenció su capacidad de decisión en momentos clave para su equipo.

La regularidad y experiencia de Bacca resultan determinantes para las aspiraciones del Junior de Barranquilla. Su rendimiento sigue siendo un punto a favor del club de cara a los próximos compromisos, como la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño y el duelo local ante Llaneros.

Junior de Barranquilla quiere avanzar a octavos de la Copa Libertadores, pero tiene un grupo complicado con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Luisa González/REUTERS

El cuerpo técnico del uruguayo Alfredo Arias confía en que Bacca mantenga su nivel y aporte en los objetivos del equipo, tanto en el torneo local como en la arena internacional, al ser retos complicados en el primer semestre de 2026.

Goleada en Medellín

El Junior de Barranquilla superó con claridad a Águilas Doradas como visitante al imponerse 0-3 en el estadio Cincuentenario, resultado que eleva a los barranquilleros a 28 puntos y los acerca a la clasificación entre los ocho primeros del campeonato colombiano.

El dominio del Junior se concretó desde el minuto 2, cuando Bryan Castrillón abrió el marcador tras una habilitación de Jhon Navia. El mediocampista no solo anotó, sino que también aportó una asistencia en el segundo gol antes del entretiempo, al desbordar por la banda y asistir a Carlos Bacca, quien empujó el balón al arco.

Bryan Castrillón celebrando uno de los goles del Junor, en la victoria 3-0 sobre Águilas Doradas - crédito Junior FC

Luis Muriel, ingresado en la segunda mitad, cerró la goleada con un tanto en el minuto 88, definiendo cruzado tras recibir un centro de Edwin Herrera. Durante la segunda etapa, el partido se mantuvo abierto, pero el conjunto visitante controló la ventaja pese a intentos de Jean Pineda para descontar. Sobre el final, Pineda fue expulsado tras recibir doble amarilla por una falta en el mediocampo.

Con este marcador, Águilas Doradas permanece en 22 unidades, resultado que compromete sus aspiraciones en la tabla. El equipo de Alfredo Arias alineó una formación alterna para reservar a sus titulares de cara al próximo compromiso por la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, en el estadio La Nueva Olla de Asunción.