Colombia

Aprobación de Gustavo Petro, a 120 días de finalizar su mandato, sigue en números rojos según encuesta de Atlas-Intel

En la recta final de su mandato, una nueva encuesta midió el pulso de la opinión pública y anticipó, en cierto modo, el clima con el que el presidente llegará al cierre de su administración el 7 de agosto de 2026

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El presidente Gustavo Petro ha sido un incrédulo de las mediciones que no le favorecen, como la de la firma foránea Atlas-Intel - crédito Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro ha sido un incrédulo de las mediciones que no le favorecen, como la de la firma foránea Atlas-Intel - crédito Presidencia de Colombia

A 120 días del final de su mandato, la encuesta de Atlas-Intel para Semana, conocida el jueves 9 de abril, revela que casi seis de cada 10 encuestados desaprueba la forma en que el presidente de la República, Gustavo Petro, está conduciendo su administración. Lo que contrasta con otras mediciones, en las que las cargas son inversas, como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC), para él favorable.

Escándalos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) han afectado su imagen, a raíz de las últimas novedades en este entramado corrupto, que se suma al caso de exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que sostenían diálogos con la defensa del ‘zar del contrabando’ de Colombia, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, para ofrecerle prebendas.

De acuerdo con la medición, que se hizo entre el 6 y el 9 de abril de 2026, con la participación de cerca de 3.617 ciudadanos, el 57,2% de los consultados ‘rajó’ al jefe de Estado en la manera en que conduce los destinos del país. Por otro lado, el 40,5% de los encuestados manifestó su aprobación a la gestión del presidente, aunque si bien muestra un crecimiento, no sería el esperado para el primer mandatario.

Asimismo, la medición de la firma foránea, con representación en el país, también muestra que un 2,3% de los participantes respondió que no sabe si aprueba o desaprueba la labor del gobernante. Estos datos ilustrarían de manera clara el panorama de polarización sobre el Ejecutivo cuando restan, como se decía, cuatro meses para la finalización de su periodo, que está para el 7 de agosto de 2026.

Subió imagen favorable de Petro, pero también índice de desaprobación

Si se compara con la última encuesta de Atlas-Intel que había salido, la del 12 de marzo, la aprobación del jefe de Estado se encontraba en un nivel bajo, con un 53,7% de los consultados que desaprueba su gestión frente a un 37,5% que los aprobaba. Es decir que, pese a que aumentó la favorabilidad, también se ve cómo creció el índice negativo para el jefe de Estado, del grupo de indecisos.

Por su parte, en lo que respecta a la evaluación de su gestión, el 48,8% de los encuestados califica su gestión como mala o muy mala. Este porcentaje representa una percepción mayoritaria de desaprobación hacia el desempeño del mandatario, que refleja a todas luces un ambiente crítico en la opinión pública con respecto a las acciones y políticas implementadas por su administración.

Por otro lado, el 36% de los participantes considera que el gobierno de Petro es excelente o bueno, en lo que podría considerarse su techo, mientras que un 15,2% lo califica como regular. De esta forma, la valoración ciudadana se encontraría dividida, aunque la proporción de opiniones negativas supera por más de 10 puntos porcentuales a las positivas, lo que indica una tendencia de insatisfacción.

Ficha técnica

Según se consignó en el documento dado a conocer a los medios, Atlas Intel S.A.S. fue la firma que hizo la encuesta, financiada por Publicaciones Semana. La muestra se seleccionó con el método Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR) y la recolección de datos se llevó a cabo de manera digital, en tanto que el estudio representa al electorado colombiano conforme a la normativa vigente sobre encuestas.

El nivel de confianza es del 95% y el margen de error es de más o menos dos puntos porcentuales en todas las preguntas. El propósito de la investigación, además de medir la favorabilidad del presidente Petro, fue analizar el panorama electoral y las percepciones sobre el contexto político, económico y social en Colombia, en un ejercicio en el que los participantes no recibieron compensación económica.

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