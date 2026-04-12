Colombia

Sara López se corona con tres flechazos perfectos: así fue el momento que selló un final de infarto en la Copa Mundo

La colombiana cerró la final con tres 10 consecutivos y se quedó con el oro tras un duelo definido por apenas un punto en Puebla

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Sara López conquista el oro en arco compuesto tras una final de alto suspenso ante Estonia en la Copa Mundo de Puebla - crédito World Archery

El momento decisivo llegó en silencio, con la tensión acumulada en cada flecha. Sara López respiró, apuntó y soltó. El impacto en el centro de la diana no solo aseguró la victoria, también selló su regreso a lo más alto del tiro con arco mundial. En Puebla, México, la colombiana volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de esta disciplina.

Su triunfo no fue un recorrido sencillo. A lo largo de la competencia individual femenina en arco compuesto, López enfrentó duelos exigentes, varios de ellos definidos por márgenes mínimos. Cada ronda puso a prueba su precisión y, sobre todo, su fortaleza mental en momentos límite.

La colombiana Sara López cerró el año como la mejor del mundo en el tiro con arco compuesto. Foto: Instagram @saralopez150
La arquera colombiana superó duelos definidos por márgenes mínimos y destacó por su fortaleza mental durante la competencia individual femenina - crédito @saralopez150/Instagram

El desenlace fue tan ajustado como emocionante. En la final, la arquera colombiana se midió ante la estonia Lisell Jaatma en un pulso que se resolvió flecha a flecha. El marcador terminó 149-148, una diferencia mínima que reflejó la intensidad del enfrentamiento y la sangre fría con la que López supo manejar la presión.

Antes de ese último duelo, ya había dejado señales de su nivel. En semifinales, protagonizó otro cierre dramático frente a la mexicana Dafne Quintero. Tras empatar 149-149, la clasificación se definió en un shoot-off, donde la colombiana volvió a imponerse con precisión quirúrgica. El camino al oro estuvo marcado por ese patrón: igualdad en los marcadores y resolución en detalles. Lejos de ser una desventaja, ese contexto pareció potenciar su rendimiento. López respondió con consistencia, experiencia y una lectura clara de cada momento de la competencia.

En redes sociales, uno de los momentos más comentados fue el cierre de la final. Las últimas tres flechas de la colombiana, todas impactando en el 10, se viralizaron rápidamente. Esa secuencia no solo le dio el título, sino también dejó una imagen contundente de su capacidad para aparecer cuando más se necesita.

En primer plano, Sara López, representante de la delegación nacional y múltiple campeona mundial de tiro con arco. Foto: cortesía World Archery
El cierre de la final, con tres flechas perfectas de Sara López, se viralizó en redes sociales y confirmó su regreso a la élite mundial del tiro con arco - crédito World Archery

Este resultado tiene un valor especial. Después de un año sin subir a lo más alto del podio en paradas de la Copa del Mundo, López recuperó el oro y reafirmó su vigencia en la élite internacional. No se trata únicamente de una victoria, sino de una declaración de continuidad en un deporte en el que la regularidad es clave. Mientras tanto, el desempeño de Colombia no se limitó a la actuación individual. La delegación también celebró en la modalidad por equipos, donde el conjunto masculino de arco compuesto tuvo una jornada impecable.

Integrado por Pablo Gómez, Jagdeep Singh y Sebastián Arenas, el equipo mostró solidez desde las rondas definitivas. Su rendimiento combinó precisión técnica con una coordinación que resultó determinante en los momentos más exigentes. El recorrido hacia el título estuvo lleno de retos. En cuartos de final, Colombia superó a Guatemala con un marcador de 232-229, en un duelo cerrado que se definió por pequeños detalles. Más adelante, en semifinales, el equipo enfrentó a Dinamarca en uno de los enfrentamientos más intensos del certamen.

Ese duelo terminó igualado 234-234, lo que obligó a definir el paso a la final mediante una flecha de desempate. Allí, los colombianos lograron imponerse por 29*-29, asegurando su lugar en la disputa por el oro.

Alejandra Usquiano sumó la medalla de bronce en la competencia individual, consolidando el éxito general de la delegación colombiana de tiro con arco - crédito Edgar Su/REUTERS
Alejandra Usquiano sumó la medalla de bronce en la competencia individual, consolidando el éxito general de la delegación colombiana de tiro con arco - crédito Edgar Su/REUTERS

La recompensa llegó con una actuación sólida en la final, donde confirmaron su nivel y se quedaron con el primer lugar. Fue una victoria construida desde la disciplina y la capacidad de mantener la calma en escenarios de alta presión. El balance de la jornada se completó con la medalla de bronce obtenida por Alejandra Usquiano, que aportó al resultado global de la delegación. Con dos oros y un bronce, Colombia cerró un día destacado en la competencia.

En un deporte donde cada milímetro cuenta, López volvió a demostrar que la diferencia está en la cabeza tanto como en la técnica. Y en Puebla, esa combinación fue suficiente para que Colombia celebrara en lo más alto del podio.

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