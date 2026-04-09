Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

El crimen ocurrió en una vivienda rural cerca del municipio de Cajibío, Cauca - crédito Colprensa

Las autoridades del departamento del Cauca reportaron una masacre con un saldo de, al menos, seis personas muertas en una vivienda de la vereda La Meseta, en la zona rural entre Popayán y Cajibío, cerca del mediodía del jueves 9 de abril de 2026.

Mientras se investiga el hecho, que se suma a la creciente ola de ataques violentos registrados en la región, la información preliminar es que el crimen ocurrió cerca del cruce San Alfredo y fue alertado a la Policía a las 11:55, tras una llamada a la línea de emergencia, según reportó El Tiempo.

Hasta ahora, las identidades, edades y género de las víctimas no han sido confirmadas por las autoridades.

La situación de orden público en la zona complicó la respuesta de los equipos de emergencia. De hecho, se conoció que una ambulancia enviada al lugar fue interceptada por hombres armados que habrían impedido el ingreso y ordenaron el regreso al centro urbano.

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