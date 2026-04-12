Colombia

Cámara de seguridad grabó momento en el que motociclista cayó en presunta trampa en Buga

El sucedo ha generado debate debido a las lesiones que puso sufrir el hombre y la imprudencia de los cierres viales

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Un motociclista fue registrado por cámaras de seguridad al caer abruptamente en una calle de Buga tras impactar con un lazo extendido entre conos y maletas de carga, hecho que ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad por los cierres viales improvisados y la legalidad de tales obstáculos en la vía pública - @EltrinoCo / X

Las imágenes de una cámara de seguridad en la ciudad de Buga, Valle del Cauca han generado debate en redes sociales y preocupación por la seguridad vial. En la grabación se observó el instante en que un motociclista cayó violentamente al suelo tras chocar con un lazo extendido en plena vía pública.

La escena mostró cómo el conductor circulaba por una calle señalizada con conos naranjas y maletas de carga. Cuando intentó pasar entre los obstáculos, se enredó con una cuerda tensada de extremo a extremo que, según se apreció, estaba a la altura del cuello. El motociclista perdió el control y cae, mientras el vehículo siguió su marcha sin conductor y el casco rodó varios metros por el asfalto.

El video ha circulado ampliamente y ha provocado múltiples reacciones. Algunos usuarios han interpretado que la presencia de conos y señales advertía sobre un cierre de la vía. Entre los comentarios, destaca la frase: “Normalmente esos conos, señales y barandas indican que la vía está cerrada, pero obviamente un motosimio no comprenderá”. Otros han manifestado opiniones similares: “Solo los mototontos ven una calle cerrada y se meten si o si por dónde no pueden. Ahí tiene para ver si la próxima hace lo mismo”.

Pese a no ir a alta velocidad, el hombre no vio el lazo que unía las señales de tránsito - crédito @EltrinoCo / X
Pese a no ir a alta velocidad, el hombre no vio el lazo que unía las señales de tránsito - crédito @EltrinoCo / X

“Claramente es una vía cerrada, el lazo sostiene los maletines viales”, opinó un usuario, justificando la presencia del obstáculo. Otros, en tono sarcástico, compartieron frases como: “Y se marchooooo y a su barco le llamo libertad!”. La polarización en los comentarios muestra la tensión existente entre quienes responsabilizan al conductor y quienes consideran desproporcionado el uso de cuerdas o lazos para impedir el paso.

Pese a esto, no todos los mensajes coincidieron en el tono. Una voz pidió respeto y recordó el drama humano que puede esconderse detrás de estos sucesos: “Respeto con los comentarios. Una familia acaba de perder a un ser querido no es motivo de chistes”. La diversidad de opiniones refleja la sensibilidad social ante incidentes de tránsito y la percepción sobre la responsabilidad de los conductores y de quienes colocan obstáculos en la vía.

Reglas para cerrar calles y sanciones legales en Colombia

En Colombia, el cierre de calles públicas está sujeto a una estricta reglamentación. La normativa prohíbe el uso de cadenas, talanqueras o cualquier elemento que impida el libre tránsito en calles, andenes y zonas verdes.

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En Colombia las vías no pueden cerrarse sin previa autorización - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo es posible cerrar una vía si se cuenta con una autorización emitida por la Secretaría de Movilidad local o el organismo de tránsito correspondiente. Para obtener ese permiso, es necesario presentar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) donde se detallan rutas alternas, medidas de seguridad, puntos y horarios específicos de la restricción.

El artículo 353A del Código Penal establece que quien, por medios ilícitos, incite, dirija o proporcione los elementos para obstaculizar de forma temporal o permanente la infraestructura vial, y con ello ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o derechos laborales, puede ser condenado a prisión de 24 a 48 meses, además de una multa entre 13 y 75 salarios mínimos legales mensuales. La pena también incluye la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo que dure la condena.

Las circunstancias de agravación punitiva, según el artículo 353B, se aplican cuando la obstrucción de la vía genera consecuencias más graves para la sociedad o para individuos concretos. Esto puede incluir daños a la salud, accidentes con víctimas fatales o afectaciones a servicios esenciales.

Una larga línea de conos de tráfico naranjas y blancos sobre una carretera asfaltada con carriles delimitados. Se ven coches con luces encendidas en segundo plano.
Las vías cerradas no solo deben estar bien señalizadas, sino respetar la integridad de los que transitan - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La difusión del caso en redes sociales ha generado interrogantes sobre la seguridad de quienes transitan por zonas intervenidas sin autorización ni señalización adecuada, y ha dejado en evidencia el riesgo que representan las obstrucciones no autorizadas y la falta de claridad en la señalización temporal.

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Buga, Valle del CaucaMotociclista heridoCierre vialLazo en vía públicaColombia-Noticias

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