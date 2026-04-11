La Toxi Costeña relató las ocasiones que consideró suicidarse y cómo sobrevivió: “La misericordia de Dios me salvó”

La Toxi Costeña relató su historia de vida, su relación con su abuela y las dos ocasiones que consideró quitarse la vida - crédito @latoxicostena_17/Instagram

Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña en las redes sociales, se ganó un lugar en la farándula nacional desde que se viralizara su canción Macta Llega en 2021, lo que dio paso a una trayectoria en la que alternó estrenos de champeta con creación de contenido digital, conflictos con otras figuras del medio, y más recientemente su participación en La casa de los famosos Colombia, durante la segunda temproada emitida en 2025.

Allí, la sucreña alcanzó la final y aunque no pudo llevarse el premio mayor, terminó de afianzar su lugar como una de las influenciadoras más célebres del país. Sin embargo, la historia previa a la fama es muy distinta.

Así lo dejó ver durante su paso por La Red de Caracol Televisión, donde la creadora de contenido narró cómo el abandono, la pobreza y el dolor marcaron su vida antes de alcanzar la popularidad, llevándola a situaciones en las que consideró el suicidio, sin saber que esa lucha interna sería el punto de partida para reinventarse y hallar un nuevo sentido a su existencia.

Desde pequeña, La Toxi enfrentó el abandono de sus padres y fue su abuela la que asumió el papel de madre y protectora.

“Cuando ya tuve uso de razón, empiezo yo a preguntarle a mi abuela ‘dónde está mi papá’, ‘por qué mi mamá no me quiere’. O sea, qué pasa, por qué solo está ella. Y bueno, ella, una mujer que tuvo una vida muy difícil, hizo lo que pudo. Ella no tenía respuestas para mí, solo amor, solo cuidados, solo protección. Entonces yo, pues me quedé con eso”, comentó.

La Toxi relató que su primer intento de sucidio fue con un frasco entero de pastillas, que ingirió sin saber que eran vitaminas - crédito @latoxicostena_17/Instagram

La vida de Cindy cambió drásticamente con la muerte de su abuela. Siendo adolescente, quedó sola y debió enfrentar la incertidumbre de no saber dónde dormir ni qué comer. La joven relató que a los 14 años tuvo que buscar refugio y comida por sí misma. Su primer trabajo fue como empleada de servicio doméstico. “ Yo no cobré, pues porque yo qué iba a hacer. Yo dije: ‘págueme el colegio, déjeme ir al colegio. Yo solo quiero ir al colegio’. Era lo único que me quedaba de la vida que ya tenía con mi abuela”, señaló.

El dolor y la soledad la llevaron a un episodio crítico: un intento de suicidio en su adolescencia. La Toxi confesó que recurrió a las pastillas, creyendo que así podría acabar con su sufrimiento. “Yo creo que estoy viva por la misericordia de Dios y que soy una de sus hijas favoritas. Dios es muy bueno. Yo me tomé un frasco de pastillas... lo que hice fue que dormí como una loca, pero mi intención sí era morirme”, reflexionó. El desconocimiento la llevó a ingerir vitaminas en lugar de medicamentos peligrosos, por lo que el episodio no tuvo consecuencias graves.

Con el tiempo, la joven formó una familia y tuvo dos hijos. Se enfrentó a la maternidad en condiciones adversas y debió salir adelante sola, especialmente durante la pandemia de covid-19. En ese periodo, una nueva serie de situaciones adversas la pusieron contra las cuerdas.

Según contó La Toxi, por esos días trabajaba como cajera con un salario bajo y, tras un robo, se vio obligada a cubrir el monto con su salario. Adicionalmente, la pandemia interrumpió el traslado laboral que había programado con antelación, separándola de sus hijos y sumiéndola en una crisis económica y emocional. “Estaba durmiendo en un colchón inflable. Me dolía la espalda”, recordó.

La segunda vez que consideró el suicidio, La Toxi afrimó que pensó en sus hijos, lo que sumado a los mensajes de voz que compartió con un amigo cercano la llevaron a reconsiderar su postura - crédito cortesía del Canal RCN

En ese momento de profunda tristeza, La Toxi volvió a pensar en acabar con su vida, pero la idea de dejar solos a sus hijos la hizo recapacitar. De forma inesperada, unas notas de voz que compartió con un amigo se hicieron virales. Ella atribuye el giro a una intervención divina: “Yo lo que hacía era hablar con un amigo por teléfono y él, digamos que lo usó Dios como instrumento y hoy, gracias a Dios, soy esta persona que ves acá, que sigue siendo la misma Cindy, pero bueno, ya con muchas más oportunidades”, contó.

La influenciadora afirmó que sus hijos le dieron la fuerza para seguir adelante. Aunque no dudó en reconocer sus carencias afectivas, aseguró que lo ha dado todo para brindarles amor y bienestar: “Quizá yo no sea la mamá perfecta, pero me he esmerado en darles amor sin saber, sin haberlo recibido. Ha valido la pena mi vida, sí. Yo vivo, vivo por y para mis hijos” sentenció.