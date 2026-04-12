Colombia

Motociclista murió tras ser impactado por rocas en la vía entre Medellín y Manizales: esto se sabe

Una persona de 25 años murió debido al desprendimiento de material rocoso cuando transitaba en una vía ubicada entre los municipios de La Pintada y Supía

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El motociclista Alexander Sepúlveda Nazarit perdió la vida tras ser impactado por rocas desprendidas en el corredor vial La Pintada-Supía - crédito Denuncias Antioquia/X

El corredor vial que une a Medellín con Manizales tuvo interrupciones en la movilidad el sábado 11 de abril luego de que una serie de rocas cayeran desde una ladera en el sector conocido como Piedras, ubicado en el municipio de La Pintada.

El desprendimiento sorprendió a quienes transitaban por la zona y provocó la muerte de un motociclista que circulaba en ese momento.

De acuerdo con los reportes de la Policía de Carreteras de Caldas, la víctima fue identificada como Alexander Sepúlveda Nazarit, un joven de 25 años, originario de Risaralda en el departamento de Caldas.

El incidente ocurrió cuando el sujeto conducía una motocicleta Suzuki Gixxer con placas VXG - 90D, según información revelada por el medio regional La Patria.

La víctima, de 25 años y originaria de Risaralda, Caldas, conducía una motocicleta Suzuki Gixxer con placas VXG90D según reportes regionales - credito Captura de pantalla Denuncias Antioquia
La víctima, de 25 años y originaria de Risaralda, Caldas, conducía una motocicleta Suzuki Gixxer con placas VXG90D según reportes regionales - credito Captura de pantalla Denuncias Antioquia

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que el material rocoso impactó al conductor. El fuerte golpe hizo que el motociclista perdiera el control del vehículo y sufriera consecuencias fatales.

El accidente ocurrió en la vía que conecta los municipios de La Pintada y Supía, una ruta que suele ser muy transitada.

Ante la emergencia, los agentes acordonaron el área y suspendieron de manera temporal el flujo vehicular para permitir las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo.

El hecho provocó una significativa congestión en el sector, afectando la movilidad de quienes se desplazaban entre ambos departamentos.

La emergencia fue atendida por unidades de la Policía de Carreteras de Caldas, quienes acordonaron el área y realizaron la inspección judicial - crédito Captura video Denuncias Antioquia
La emergencia fue atendida por unidades de la Policía de Carreteras de Caldas, quienes acordonaron el área y realizaron la inspección judicial - crédito Captura video Denuncias Antioquia

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución por el corredor, alertando sobre la posibilidad de nuevos desprendimientos debido a la inestabilidad geológica de algunas zonas.

Este tipo de incidentes ocurre con mayor frecuencia en épocas de lluvias o tras movimientos en las laderas, por lo que el llamado a la prudencia se mantiene vigente.

El suceso fue divulgado por el portal regional Denuncias Antioquia, que subió a las plataformas sociales los videos captados por testigos.

Lluvias en la región

Las autoridades de Antioquia emitieron una alerta preventiva ante la proximidad de la primera temporada de lluvias del 2026. El periodo, que abarca marzo, abril y mayo, suele estar marcado por un aumento de las precipitaciones en casi toda la región.

De acuerdo con los reportes del Ideam y el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia SAMA, las lluvias registradas desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026 estuvieron influenciadas por condiciones del fenómeno de La Niña. Este fenómeno provocó valores de lluvia superiores a los promedios habituales en varios sectores del departamento.

En el departamento, por otra parte, se registran 1.322 familias afectadas en estos primeros días del 2026 - crédito Dagrd
Miles de familias fueron afectadas por las lluvias en la región - crédito Dagrd

La Gobernación de Antioquia, a través del Dagran, ha advertido que las zonas con mayor susceptibilidad a movimientos en masa comprenden el Valle de Aburrá, el Occidente y el Suroeste. Estos resultados surgen de estudios realizados el año 2025 para identificar áreas de riesgo en el territorio.

Durante los próximos meses, el incremento en las lluvias podría generar emergencias asociadas a deslizamientos y otros eventos relacionados con el movimiento de masas. Por esa razón, la Gobernación ha solicitado a todos los municipios del departamento reforzar los sistemas de vigilancia y prevención.

Otro hecho similar

La muerte de un conductor en la vía entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, en el occidente de Risaralda, generó preocupación entre los habitantes y las autoridades que debieron realizar un operativo especial de rescate y control vial.

El hecho ocurrió el miércoles 25 de junio de 2025, cuando un desprendimiento de rocas impactó de lleno a un automóvil a la altura del kilómetro 8, en la vereda La Caña.

El trágico incidente dejó al conductor atrapado dentro del vehículo, que quedó completamente aplastado por las piedras de gran tamaño. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pueblo Rico confirmó que la víctima falleció instantáneamente debido a la magnitud del impacto.

El accidente ocurrió cuando varias rocas se precipitaron abruptamente desde una ladera cercana a la carretera, alcanzando al automóvil azul que transitaba por el lugar. Según el reporte oficial, el material rocoso dañó toda la estructura del vehículo, imposibilitando cualquier intento de rescate inmediato.

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