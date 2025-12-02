Sara Uribe sorprendió a sus seguidores con una publicación sobre Fredy Guarín

La famosa habría reaccionado a una entrevista del futbolista en la que mencionó a sus hijos - crédito Sara Uribe / Instagram

La popular modelo y presentadora Sara Uribe es reconocida por la confianza que tiene con sus seguidores, pues les comparte varios aspectos de su vida personal. Uno de ellos está relacionado con su vida amorosa, por lo que muchos están atentos a las actualizaciones que publica en sus cuentas de las diferentes plataformas digitales.

Durante la jornada del 1 de diciembre de 2025, la famosa llamó la atención con una publicación realizada a través de su TikTok, en medio de la celebración del cumpleaños de su hijo, que es fruto de su relación con el reconocido futbolista Fredy Guarín. Aunque la pareja se separó, continúan manteniendo conversaciones por el bienestar del pequeño.

La foto muestra a la famosa, abrazando a su hijo, mientras que están disfrutando de un yate en sus vacaciones en una isla en medio del Caribe. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el texto con el que acompañó la publicación: “Menos mal le creí todas las mentiras a tu papá, porque no sé qué sería de mi vida sin ti”.

Cabe mencionar que la publicación de Sara Uribe fue realizada después de que el futbolista apareciera en un programa de entretenimiento hablando sobre su vida.

Pese a que solo se trata de un trend, los usuarios de la red social no dudaron en comentar para rechazar la publicación, pues consideran que es un tema que no deberían tratar de forma tan pública, precisamente por su hijo.

Entre los comentarios de los seguidores de la modelo se encuentran algunos como: “Hay trends que los famosos no deberían hacer”, “Jajaja te pasaste y lo sabes”, “Ella ganó el trend”, “Sara, nunca cambies”, “A Sara se le olvidó que era famosa” y “Sara tira unos factos, porque así es”.

En contraste, hubo otros internautas que la defendieron de las críticas: “Los demás sufriendo por el pasado de ella 😒 y ella disfrutando de su hijo 🥰 y su maravillosa vida” y “Hermosa esa familia de dos, sigue adelante”.

Por otro lado, algunos prefirieron centrarse en desearle buena suerte para su vida: “Dios siempre nos recompensa y mira gracias a Dios tienes tu hermoso hijo, además el padre ya es un buen ejemplo a seguir”.

Palabras de Fredy Guarín serían la causa de la publicación

El exfutbolista colombiano, conocido por su trayectoria en el fútbol profesional, relató en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión cómo ha enfrentado los desafíos tras su retiro y cómo estos cambios han impactado tanto en su entorno laboral como en su vida privada.

Uno de los aspectos más sensibles abordados en la entrevista fue la relación con sus hijos. Guarín confirmó que se encuentra en pleno proceso de reconstrucción del vínculo familiar, especialmente con sus hijos mayores, Daniel y Danna.

El exfutbolista indicó que esta etapa le ha permitido compartir tiempo de calidad y fortalecer la cercanía con su familia: “Estoy nuevamente reconstruyendo la relación, más que nada con los mayores, Daniel y Danna. Es muy bonito poder volver a entablar una relación”, afirmó Guarín al medio, destacando el valor de este reencuentro en su vida actual.

Durante la conversación, Guarín describió el proceso de recuperación que atraviesa, centrado en superar el alcoholismo y en mantener la estabilidad emocional. El exjugador expresó que se encuentra “muy contento y muy feliz” con los resultados obtenidos hasta el momento, calificando los avances como extraordinarios: “Hoy puedo decir que voy ganando el partido más importante de mi vida”, una afirmación que se convierte en ejemplo de la magnitud del reto personal que enfrenta.