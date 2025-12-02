Colombia

Representante petrista atacó a expresidente del Congreso por su respaldo a Donald Trump: “Postura sumisa y doblegada”

La congresista María del Mar Pizarro, hija del asesinado excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, se despachó en contra del extitular del órgano legislativo Ernesto Macías Tovar, que aplaudió las afirmaciones del gobernante norteamericano y su intención de atacar territorios en donde se produzca droga

La representante María del Mar
La representante María del Mar Pizarro le respondió al expresidente del Congreso Ernesto Macías, tras la controversia por su apoyo a las afirmaciones de Donald Trump - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram - Colprensa

La congresista María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, arremetió el martes 2 de diciembre de 2025 contra el expresidente del Congreso Ernesto Macías Tovar por apoyar los señalamientos del mandatario estadounidense Donald Trump, que dio a conocer una posible intervención militar en países productores de drogas; lo que no descartaría a Colombia, pues actualmente está descertificada en su lucha contra este flagelo.

La controversia en la que se vio envuelta la congresista, que hace parte de la bancada oficialista, se desató después de que Macías elogió la postura de Trump sobre atacar territorios donde se produzca cocaína y señaló, de forma directa, al actual presidente, Gustavo Petro, como responsable de la situación del narcotráfico. Frente al comentario del excongresista, la mujer, hija del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, no dudó en responder.

El presidente de Estados Unidos indicó que en Colombia se fabrica cocaína que es vendida en su territorio - crédito Redes sociales/X

Así le respondió María del Mar Pizarro a Ernesto Macías

La controversia comenzó cuando Macías, que formó parte del Centro Democrático, expresó su apoyo a Trump, al afirmar que el gobernante tiene la razón. “El fortalecimiento de los grupos narcoterroristas, por la permisividad de Gustavo Petro, es una realidad. El aumento exponencial de los cultivos de coca y los laboratorios de cocaína es aterrador”, destacó el exsenador del Centro Democrático en su mensaje en la red social X.

De acuerdo con sus declaraciones, la política antidrogas de la actual administración habría incrementado el poder de los grupos delictivos y la producción de estupefacientes, lo que haría parte de un análisis más global: el fracaso de la política de Paz Total del Gobierno Petro, a falta de 248 días para el final del mandato constitucional.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro cuestionó las afirmaciones del expresidente del Congreso Ernesto Macías, que apoyó los señalamientos de Donald Trump contra Colombia - crédito @delmarpizarro/X

Ante estos comentarios, Pizarro calificó la actitud de Macías como “reprochable” y criticó su disposición a respaldar posibles actos de intervención extranjera. Pizarro señaló que es “sumisa y doblegada, invitar a otro jefe de Estado a violar la integridad territorial y la soberanía de la propia patria”, con lo que reflejó el rechazo de un sector político a la alineación de líderes locales con propuestas exteriores que atentan contra la autonomía nacional.

Las declaraciones de Trump desataron una serie de inquietudes sobre un aumento de las tensiones regionales, en particular ante el temor de una posible intervención militar estadounidense en el país. “Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque“, afirmó Trump sobre el particular.

Estas palabras fueron interpretadas por el presidente Gustavo Petro como una amenaza directa que podría tener repercusiones en la soberanía y estabilidad de la región. Postura respaldada por Pizarro, que no dudó en exponer sus interrogantes sobre la pertinencia y los peligros de este tipo de escaladas discursivas, que afectan la relación bilateral entre los países involucrados. O, en otras palabras, se convierten en una afrenta a la soberanía nacional.

Este fue el mensaje que
Este fue el mensaje que el presidente Gustavo Petro le envió al mandatario norteamericano Donald Trump, sobre las críticas a la política antidrogas de Colombia - crédito @petrogustavo/X

¿Qué le dijo Gustavo Petro a Donald Trump?

Frente a las afirmaciones de Trump, el jefe de Estado colombiano remarcó a labor de su administración en la lucha contra el narcotráfico y defendiendo la soberanía de Colombia. “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”, dijo el primer mandatario en su perfil de X, en el que remarcó que, durante su periodo, “sin misiles he destruido 18.400 laboratorios”.

“Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, agregó el gobernante, que resaltó el esfuerzo de Colombia en la contención del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y exhortó a Trump a no continuar con ataques verbales contra su administración.

