Colombia

La SIP exigió protección para periodistas amenazados por disidencias de las Farc: “Erosiona los principios democráticos”

La SIP exige garantías para el periodismo en Colombia, luego de que grupos armados lo amenazara por publicar la investigación sobre la supuesta infiltración de guerrilleros en entidades del Estado

Imagen de referencia - Las
Imagen de referencia - Las intimidaciones a periodistas tras una investigación sobre vínculos entre las Farc y funcionarios generan preocupación internacional - crédito Colprensa

Las amenazas emitidas por las disidencias de las Farc contra periodistas y trabajadores de Noticias Caracol, por la publicación de una investigación sobre presuntos vínculos entre ese grupo armado y funcionarios estatales, han generado una condena enérgica por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

En un comunicado, la organización rechazó la divulgación de un video donde tres supuestos integrantes de las disidencias, lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá, después de que el noticiero nacional divulgó un informe que expuso supuestas infiltraciones de las disidencias en organismos del Estado, lo que desencadenó una serie de amenazas y señalamientos públicos por parte de los voceros armados.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente Pierre Manigault, condenó las amenazas y calificó de inaceptable la estigmatización de los periodistas por cumplir con su labor informativa.

Calificar a periodistas como actores del conflicto por cumplir con su deber profesional es una forma de intimidación que amenaza la vida de quienes informan y erosiona los principios democráticos. La violencia o la amenaza armada jamás pueden ser una respuesta a la labor periodística, que debe ejercerse libre de presiones, estigmatización y riesgos”, declaró Manigault en nombre de la SIP.

La SIP condena las amenazas
La SIP condena las amenazas de las disidencias de las Farc contra Noticias Caracol - crédito Cézaro De Luca/EFE

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, enfatizó que “ningún actor armado puede atribuir a un medio de comunicación la condición de enemigo o actor beligerante como represalia por la publicación de contenidos periodísticos”.

Ramos instó al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a condenar públicamente las amenazas y respaldar la labor periodística.

Según la SIP, en varias regiones de Colombia los grupos armados continúan imponiendo restricciones y hostigamientos que deterioran el ejercicio periodístico y pueden fomentar la autocensura.

La organización ha documentado que estas prácticas representan un retroceso significativo para la libertad de prensa en el país y ponen en entredicho los principios democráticos.

'Calarcá" se movilizaba junto con
'Calarcá" se movilizaba junto con alias Firu y alias Erika - crédito Fuerzas Militares

Amenazas tras la investigación periodística

La controversia surgió luego de que Noticias Caracol reveló correos, chats y comunicaciones atribuidas al Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc, en los que se sugería la infiltración de la guerrilla en el Ejército y el servicio de inteligencia de Colombia.

Entre los funcionarios mencionados en la investigación figuran el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes fueron suspendidos por la Procuraduría General de la Nación tras la publicación del informe.

Según reportó Noticias Caracol, estos hallazgos han dado lugar a seis líneas de investigación que abarcan desde la presunta cooptación de agentes estatales por parte de las disidencias, hasta posibles amenazas a la seguridad nacional, esquemas de financiación de campañas presidenciales y la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales.

En respuesta a la investigación, voceros de las disidencias difundieron un video en el que calificaron a los periodistas como actores del conflicto armado.

Ahora, los moralistas y patriotas periodistas de Caracol Televisión, con el apoyo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Interpol... de la Policía Nacional de Colombia, pretende frenar los avances... del proceso de paz, argumentando que lo estamos utilizando para fortalecernos”, afirmaron en el comunicado.

La organización insurgente niega vínculos con fuerzas estatales y acusa a medios de desinformar, reiterando su compromiso con la negociación y la búsqueda de justicia social en Colombia

Así mismo, los líderes de las disidencias acusaron a sus adversarios políticos de aprovechar la falta de inversión en educación para manipular a la opinión pública mediante campañas de desprestigio y desinformación.

“Nuestra moral es y será siempre intangible. Los guerrilleros farianos, hijos de Manuel, seremos fieles a su legado. Jamás traicionaremos los sueños de millones de colombianos que creen fielmente en nosotros”, sostuvieron.

Incluso, la organización cuestionó la postura de algunos periodistas y sugirió que, si realmente defienden la guerra, deberían “ponerse las botas, el camuflado y terciarse al fusil e ir al campo de batalla”.

Además, advirtieron sobre el impacto de la desinformación en las comunidades afectadas por el conflicto armado. “La información errónea, desinformación y los discursos de odio a las poblaciones afectadas por los conflictos son violatorios del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, ese tipo de falsedades nos hace un actor del conflicto armado”, comentaron.

La libertad de prensa y
La libertad de prensa y los medios de comunicación se verían atacados por la determinación de la Cric - crédito Colprensa

Reacciones de organizaciones nacionales

De otro lado, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) solicitó al Alto Comisionado para la Paz que intervenga y llame al orden de manera inmediata a los voceros armados responsables de las amenazas, en el contexto de un proceso oficial de negociación.

Del mismo modo, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó categóricamente los señalamientos de las disidencias y alertó sobre el riesgo máximo en que se encuentran los equipos periodísticos de Noticias Caracol, así como todos los reporteros que cubren actividades de grupos armados.

Ningún actor armado, estatal o no estatal, puede atribuir a un medio la condición de “actor del conflicto” como represalia por la publicación de los contenidos periodísticos. Esto es una clara incitación al silencio”, indicó la organización en un comunicado.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo de Colombia también se sumó a las condenas, calificando de “absolutamente inadmisibles” las declaraciones de las disidencias, al considerar que generan un riesgo grave e injustificado para la integridad de los periodistas.

- crédito @FLIP_org/X
- crédito @FLIP_org/X

