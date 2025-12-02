Colombia

Gustavo Petro aseguró que el servicio diplomático colombiano ha sido ‘perezoso’ y ‘racista’ y le llueven críticas: “Genera un estigma”

Funcionarios de carrera de la Cancillería manifestaron su preocupación por las declaraciones del mandatario, que consideran injustas y estigmatizantes

El presidente salió en defensa
El presidente salió en defensa de un decreto que pretende eliminar los requisitos para ser embajadores y consulares en el exterior - crédito Presidencia de Colombia/Cancillería de Colombia

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro frente al decreto que elimina para ser embajadores y cónsules en Colombia ha generado diferentes reacciones en el país.

Mientras que algunos sectores afines al Gobierno defienden lo mencionado por el mandatario nacional, otros catalogaron sus palabras como estigmatizantes hacia quienes representan al país en el exterior.

Es el caso de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) que, por medio de una carta abierta dirigida al jefe de Estado, manifestaron su preocupación por sus señalamientos contra los funcionarios.

El presidente, a través de su cuenta de X, había calificó al cuerpo diplomático de “perezoso” y “racista”, además de acusarlo de mantener una visión anclada en la Guerra Fría y de descuidar a las comunidades de colombianos fuera del país.

Con excepciones honrosas, nuestro servicio diplomático ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la Guerra Fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior, no estudia el mundo contemporáneo y sus conflictos y no está acostumbrado a que Colombia busque puestos de vanguardia mundial. Se siente cómodo con los políticos colombianos que ven las embajadas como lugares de descanso y lujo”, indicó Petro en su momento.

El presidente colombiano defendió decreto
El presidente colombiano defendió decreto que elimina requisitos para ser embajadores y cónsules en Colombia - crédito @petrogustavo/X

En su misiva, Asodiplo subrayó que atribuir dichas características a todo el cuerpo diplomático colombiano resulta injusto.

“Nuestro origen, apellido, lugar de nacimiento o condición socioeconómica nunca han sido requisitos para servir al país. Por ello, afirmaciones que describen al Servicio Exterior como una élite cerrada, una supuesta aristocracia o un espacio que representa intereses ajenos al conjunto de la sociedad colombiana no corresponden a la realidad y generan un estigma injustificado hacia un cuerpo técnico que ha dedicado años de servicio al Estado”, manifestó la organización en el comunicado.

Además, Asodiplo resaltaron que las funcionarias y funcionarios de carrera ingresaron al servicio exterior mediante concursos públicos, abiertos y transparentes.

La Asociación de Diplomáticos de
La Asociación de Diplomáticos de Carrera rechaza los señalamientos de Petro y defiende la profesionalidad del cuerpo diplomático - crédito Asodiplo

Nos preocupa especialmente que se atribuyan características como “pereza”, “racismo”, “visión de Guerra Fría” o “desconocimiento del mundo contemporáneo” a un cuerpo de servidores públicos que, a lo largo de múltiples gobiernos, ha demostrado profesionalismo, disciplina, compromiso con los colombianos en el exterior y capacidad para representar al país en escenarios complejos”, añadieron.

Del mismo modo, la organización enfatizó en que las declaraciones del primer mandatario de los colombianos “desconocen nuestro trabajo, afectan nuestra integridad profesional y transmiten a la ciudadanía un mensaje equivocado sobre el carácter, la vocación y la responsabilidad del Servicio Exterior”.

No obstante, la entidad reiteró su disposición para sostener un diálogo con el presidente Petro en la que puedan expresar sus diferencias frente al servicio exterior colombiano.

“En este contexto, queremos reiterar expresamente que mantenemos total disposición para sostener con usted una conversación franca, directa y respetuosa sobre lo que significa profesionalizar el Servicio Exterior, fortalecer sus cimientos institucionales, preservar sus estándares técnicos y garantizar que refleje la diversidad del país sin sacrificar la excelencia”, propusieron.

Asodiplo advierte que las declaraciones
Asodiplo advierte que las declaraciones del presidente afectan la imagen y la moral de los diplomáticos de carrera - crédito Asodiplo

Críticas al decreto que elimina requisitos para embajadores

La controversia no se limita a las declaraciones del presidente. Los diplomáticos también expresaron su inquietud por la intención del Gobierno de modificar los requisitos para acceder a cargos en consulados y embajadas.

En particular, señalaron su preocupación ante la posibilidad de que, como respuesta a decisiones judiciales y controles administrativos sobre nombramientos que no cumplen con los requisitos legales, se opte por eliminar dichos requisitos.

La apertura del Servicio Exterior a toda la población colombiana no se logra a través del debilitamiento de la carrera diplomática y consular, sino mediante el fortalecimiento de los mecanismos de ingreso meritocrático que permiten que cualquier colombiana o colombiano, sin distinción, pueda competir en igualdad de condiciones”, aseguraron.

FOTO DE ARCHIVO. Una persona
FOTO DE ARCHIVO. Una persona pasa frente a la embajada de Colombia en Washington, Estados Unidos, 26 de enero, 2025. REUTERS/Ken Cedeno

En la actualidad, la legislación colombiana exige a los aspirantes acreditar un título profesional en cualquier disciplina, un posgrado y experiencia profesional relacionada. Sin embargo, en el borrador se establece que para estos cargos solo se contempla ser colombiano por nacimiento y tener más de 25 años.

Eliminar los requisitos de idoneidad para los cargos de representación internacional no promueve la diversidad, compromete la profesionalización del Servicio Exterior y expone los intereses del país a criterios ajenos a la experiencia, la formación y la capacidad técnica que exige la diplomacia contemporánea”, expusieron.

La reacción de Asodiplo pone de manifiesto la tensión existente entre el Gobierno y el cuerpo diplomático de carrera, en un momento en que se debate el futuro de los criterios de selección y la profesionalización del servicio exterior colombiano.

Resultados Sorteo Extraordinario ¡Mi Navidad

Futbolista colombiano fue reconocido como

"La minería no es una

Video | El partido de

Un perro que robó un
MÁS NOTICIAS

J Balvin eliminó los fragmentde

James Rodríguez le cerraron una

