Guía de juguetes para Navidad 2025: las mejores recomendaciones para niños sin celulares ni tabletas

Durante la temporada navideña, los juguetes vuelven a ocupar un lugar central en las celebraciones familiares. Más allá de las nuevas tecnologías, el mercado ha visto cómo los juguetes clásicos, como los de las décadas de 1990 y 2000, mantienen su vigencia, impulsados por el vínculo emocional entre padres e hijos y por la búsqueda de experiencias compartidas que trascienden generaciones.

En un contexto donde los dispositivos electrónicos dominan gran parte del ocio infantil, muchas familias optan por alternativas que fomenten la creatividad, el aprendizaje y la interacción social.

Por qué optar por juguetes sin pantallas

Aunque la tecnología ha sido la tendencia dominante en los últimos años, los juguetes sin celulares ni tabletas se presentan como una alternativa para estimular la imaginación y la interacción presencial. Este tipo de juguetes permite que los niños desarrollen sus habilidades motoras y cognitivas mientras se divierten, promoviendo la creatividad y el juego colaborativo. Al no depender de pantallas, los niños tienen la oportunidad de explorar, experimentar y relacionarse con otros de manera más directa.

Beneficios de los juguetes sin pantallas

Los expertos en desarrollo infantil señalan que los juguetes sin tecnología ofrecen múltiples ventajas. Mejoran la interacción social, ya que los niños aprenden a compartir, negociar y trabajar en equipo durante el juego. También estimulan la creatividad y la imaginación, facilitando que inventen historias y escenarios propios.

Además, favorecen la motricidad fina y gruesa, especialmente aquellos que implican construcción, dibujo o actividades manuales. Paralelamente, fortalecen la concentración, la memoria y la capacidad de resolución de problemas, constituyéndose en aliados del aprendizaje lúdico y del desarrollo integral.

El regreso de los juguetes clásicos

Según Juan Carlos Varón, gerente general de More Products, la categoría de juguetes proyecta un crecimiento de dos dígitos frente a 2024, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del comercio durante el último trimestre del año.

“Más que un regreso, creemos que los juguetes clásicos nunca se fueron. Lo que ha cambiado es el público: cada vez hay más adultos que siguen invirtiendo en juguetes, ya sea por coleccionismo o porque desean revivir con sus hijos las experiencias que marcaron su infancia”, afirma Varón.

Entre las preferencias de 2025 destacan los juguetes que combinan interactividad, aprendizaje y juego compartido, como carros a control remoto, muñecos clásicos y juegos de mesa. Estos productos no solo fomentan habilidades motrices y de coordinación, sino que también fortalecen los lazos familiares.

Toy Logic, una de las marcas del portafolio de More Products, ha destacado su línea de carros a control remoto, diseñados con batería recargable, sistema 4x4, suspensión resistente, luces LED y control intuitivo, aptos para niños desde seis años. El diseño inspirado en camionetas, autos deportivos y campers permite que padres e hijos disfruten juntos de la aventura y la exploración.

Tendencias y recomendaciones para cada etapa

El mercado de juguetes para Navidad 2025 evidencia un interés creciente por productos que combinan diversión, aprendizaje y juego compartido. Empresas como LEGO y fabricantes nacionales de bloques y sets de ensamblaje registran un aumento en ventas durante la temporada, reflejando la preferencia por juguetes que estimulan la creatividad y la coordinación.

Los juegos de construcción, rompecabezas y kits de manualidades se consolidan como favoritos, mientras que los juegos de mesa clásicos como Monopoly, Jenga, Uno y Dominó responden a la búsqueda de dinámicas compartidas en familia.

Los kits de pintura y arcilla, además de estimular la creatividad, se emplean ampliamente en aulas y hogares para fortalecer la expresión personal y la motricidad fina. Las figuras de personajes actuales, como Capibaras, Kuromi y otros favoritos del momento, destacan por su potencial para el juego simbólico y narrativo. Paralelamente, bicicletas, cuerdas de saltar y pelotas ocupan un importante espacio en el mercado, promoviendo la movilidad y la actividad física en espacios abiertos.

Hábitos de compra y perspectivas del mercado

El auge de los denominados “kidults” (adultos que continúan consumiendo juguetes) impulsa la compra de juguetes durante la Navidad, ya que les permite compartir experiencias nostálgicas con sus hijos. Además, el comercio electrónico sigue ganando terreno, con más de un tercio de las ventas realizadas por canales digitales, lo que facilita el acceso a una oferta amplia y variada.

De cara a 2026, el sector prevé una evolución hacia juguetes tecnológicos, inclusivos y creativos, sin perder el componente emocional que convierte el juego en una experiencia universal y duradera.