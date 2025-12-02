Exalcalde Lucho Garzón será cabeza de lista al Senado por la coalición entre Alianza Verde y En Marcha para el 2026

Lucho Garzón fue seleccionado por mayoría para liderar la lista en el proceso legislativo de 2026. - crédito Colprensa/Álvaro Tavera

El exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón, será cabeza de lista al Senado de la coalición de los partidos Alianza Verde y En Marcha para 2026. La decisión se tomó tras una votación interna que reunió 21 apoyos para Garzón, quien superó a los senadores Jota Pe Hernández y Angélica Lozano.

La definición de la cabeza de lista al Senado surgió luego de un prolongado debate dentro de la Alianza Verde y En Marcha. La puja por este lugar era especialmente relevante ya que diversos líderes y sectores internos manifestaron posturas encontradas. Garzón obtuvo la mayoría de los 31 votos posibles; Jota Pe Hernández recibió seis, y Angélica Lozano cuatro.

La preferencia por Garzón busca reflejar la búsqueda de unión dentro de una fuerza política que ha estado marcada por divisiones y tensiones entre sectores afines y críticos al Gobierno. La decisión apunta a reducir la fragmentación interna ante las elecciones legislativas de 2026.

La coalición entre Alianza Verde y En Marcha presentó candidatos conjuntos para el Senado y la Cámara. - crédito En Marcha/Alianza Verde

Candidatos y tensiones al interior de la coalición

La postulación de Lucho Garzón surge tras varios intentos de otros líderes por encabezar la lista. Jota Pe Hernández expresó en diferentes espacios su interés por acceder al primer lugar, respaldado por su alto nivel de votación en 2022 y por haber liderado una reciente encuesta interna. Sin embargo, las críticas que dirigió al actual Gobierno fueron uno de los argumentos que limitaron su respaldo en la dirección de la Alianza Verde.

También compitieron figuras como Angélica Lozano, quien señaló su favorabilidad dentro del partido, y el senador Ariel Ávila desde el sector más cercano al gobierno nacional. Adicionalmente, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, impulsó inicialmente la candidatura de su hermano Jhon Amaya, aunque esa opción no generó el respaldo suficiente desde las bases y, posteriormente, impulsó al representante Duvalier Sánchez para saltar al Senado.

La realización de una encuesta interna para medir el respaldo de los congresistas no resultó decisiva y terminó alimentando la controversia, ya que sus resultados no tuvieron carácter vinculante.

Jota Pe Hernández obtuvo seis votos en la elección interna para definir la cabeza de lista al Senado. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Trayectoria de Lucho Garzón

Lucho Garzón tiene una amplia experiencia en la política colombiana. Fue alcalde de Bogotá entre 2004 y 2008 como representante del Polo Democrático Alternativo. También ocupó el cargo de ministro de Trabajo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Garzón intentó regresar a la alcaldía en 2019 y actualmente respalda la candidatura presidencial de Juan Fernando Cristo, director de En Marcha.

La selección de Garzón como cabeza de lista responde al objetivo de proyectar una figura de experiencia, capaz de ofrecer una alternativa de centro ante la polarización de los escenarios políticos. Su perfil concilia sectores progresistas y moderados, apostando por el crecimiento de la coalición en el próximo ciclo electoral.

Definición de listas para las legislativas de 2026

En la misma jornada, la Alianza Verde definió a Catherine Juvinao como quien liderará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. Para Boyacá, el liderazgo estará en manos de Jaime Raúl Salamanca y, en Risaralda, la responsabilidad recaerá en Alejandro García.

El partido planea inscribir oficialmente sus listas esta semana, antes de que venza el plazo de la Registraduría Nacional que finaliza el 8 de diciembre. Este proceso busca consolidar las candidaturas con suficiente margen para afrontar la campaña legislativa y ajustar las estrategias de cara a los comicios de 2026.

Catherine Juvinao encabezará la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. - crédito Germán Forero

Perspectivas y escenarios para la coalición

La decisión de confiar la cabeza de lista a una figura de amplia trayectoria política y sindical como Garzón representa un intento por mostrar solidez y acuerdo interno. La coalición entre la Alianza Verde y En Marcha se prepara para enfrentar un proceso electoral marcado por la alta competencia y la búsqueda de representación amplia en el Senado y la Cámara.

Con la definición de estas candidaturas, la coalición centra sus esfuerzos en la consolidación de una propuesta atractiva para el electorado de centro y sectores independientes, que buscan alternativas fuera de los extremos ideológicos predominantes en el escenario nacional.