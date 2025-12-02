El neurocirujano Fernando Hakim, que atendió a Miguel Uribe Turbay, explicó la forma más sencilla de cuidar el cerebro: “¡No le roben horas al sueño!”

El doctor Hakim es líder del equipo médico de neurología en la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos más reconocidos en el país para tratar esta especialidad - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

El reconocido neurocirujano colombiano Fernando Hakim, líder del equipo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram (@fernandohakimneurocirujano), en la que hizo una nueva invitación a cuidar del cerebro, uno de los órganos vitales del cuerpo humano.

En su publicación del lunes 1 de diciembre, Hakim inició en su video que le contaría a sus seguidores “uno de los hábitos más importantes para el cerebro”.

Para esto hizo una analogía de las conexiones neuronales y la importancia del sueño.

“Durante el día, las vías del cerebro se despavimentan, disminuyen muchas hormonas por el cansancio. Pero durante la noche, las vías que en el día se despavimentaron, en la noche se vuelven a pavimentar todas las conexiones del cerebro se vuelven a alinear y quedan recién pavimentadas”.

“Otra cosa muy importante: durante la noche se produce la hormona de crecimiento. Por eso las abuelitas decían: ‘Si no duerme, mijito, no crece’”, siguió con su exposición el experto, dando un ejemplo muy sencillo con la crianza.

“Y fíjese que tenían razón, porque durante la noche se produce la hormona del crecimiento, que es reparadora. Entonces, no le roben horas al sueño”, concluyó el doctor Hakim.

El doctor Hakim lideró el equipo médico que atendió hasta último momento al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

Las otras formas de ayudar al cerebro, según el doctor y neurocirujano Fernando Hakim

En otro mensaje en la misma red social dejó una serie de recomendaciones orientadas a quienes desean mantener el cerebro en condiciones óptimas durante el envejecimiento.

El doctor Hakim recalcó que el ejercicio físico regular, una dieta balanceada y el vínculo social resultan esenciales para la salud cerebral a largo plazo.

A través de sus plataformas sociales, el neurocirujano que atendió hasta último momento al precandidato presidencial y senador (Centro Democrático) Miguel Uribe Turbay, mencionó que la relación comprobada entre la acumulación de masa muscular y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

“Los hábitos que son buenos para el cerebro son los siguientes: hacer ejercicio. Estudios demuestran hoy en día que el hecho de tener masa muscular definitivamente evita enfermedades como el Alzheimer”, explicó el especialista en un video, igual a como hizo con su consejo sobre el sueño.

Esta visión coincide con estudios internacionales que vinculan la actividad física y el fortalecimiento muscular con una reducción del riesgo de deterioro cognitivo, especialmente en personas de edad avanzada.

El neurocirujano es uno de los más reconocidos en Colombia en esa especialidad - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

La alimentación también figura como punto determinante en el bienestar cerebral.

Según precisó Hakim en su intervención, “la dieta, comer sano, proteína, vegetales, definitivamente uno es lo que come. Es muy importante para el cerebro”.

El neurocirujano recomienda una ingesta prioritaria de proteínas de alta calidad y una amplia variedad de vegetales, junto con la reducción del consumo de productos ultraprocesados, siguiendo directrices alineadas con las guías científicas actuales sobre prevención y salud neurológica.

No solo de un estilo de vida depende que el cerebro se encuentre bien: la importancia de las relaciones sociales

El experto remarcó que un estilo de vida saludable debe abarcar tanto lo físico como lo emocional.

Uno de los apartados destacados por el doctor Hakim se refiere al valor del contacto social.

El neurocirujano planteó: “Otra cosa muy importante: socializar, tener amigos. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está con un amigo o con personas que lo hacen reír a uno, uno pasa contento y uno se siente, ‘oiga, estoy como rico en este momento’. Eso es importantísimo para el cerebro. Socializar, no todo virtual, socializar”.

La interacción humana, el entorno de amistad y el intercambio en presencia física ejercen un efecto benéfico sobre la salud mental y ayudan a reducir amenazas asociadas al aislamiento o la soledad en etapas avanzadas de la vida, apuntó el especialista.

Entre los consejos menos habituales en guías médicas, Hakim brindó una sugerencia basada en experiencias documentadas y evidencia científica reciente: la presencia de animales domésticos.

El Dr. Hakim resaltó la interacción social como un factor positivo en pro de un buen funcionamiento del cerebro - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

Dirigiéndose a su audiencia, el médico relató: “Y otra de las cosas que yo me he dado cuenta con el tiempo es tener un perrito, tener un animal. Miren, dense en cuenta ustedes cuando llegan a su casa cansados y se les acerca el perrito y lo saluda uno, lo lambisquea, le bate la cola, se le acerca uno y uno lo acaricia… Eso produce una sensación y sustancias como la oxitocina”.

La oxitocina, conocida por sus efectos positivos en el ánimo tanto de humanos como de animales, se libera en mayores cantidades durante el contacto con mascotas, como explicó el propio Hakim.

La decisión de tener un animal en casa, según sus palabras, supone no solo un acompañamiento emocional sino también una inversión en la estabilidad y el bienestar mental para todas las edades, aunque invita a evaluar la responsabilidad que implica el cuidado de cualquier ser vivo (costos).

Las recomendaciones de Hakim surgieron poco después de su participación en la atención médica de Miguel Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático y precandidato presidencial fallecido el 11 de agosto de 2025 luego de sufrir un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

Durante este proceso, el profesional también hizo referencia a la importancia espiritual de la devoción a San Chárbel, figura venerada en comunidades maronitas a escala global y cuya influencia se ha extendido en Colombia.

El aceite de San Chárbel, asociado a rituales de oración y sanaciones, fue aplicado durante el tratamiento de Uribe Turbay según el testimonio de su hermana María Carolina Hoyos.