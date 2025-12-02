Colombia

El neurocirujano Fernando Hakim, que atendió a Miguel Uribe Turbay, explicó la forma más sencilla de cuidar el cerebro: “¡No le roben horas al sueño!”

El doctor y líder del equipo médico en la Fundación Santa Fe aprovecha su cuenta de Instagram para dejar valiosos consejos sobre la salud mental

Guardar
El doctor Hakim es líder
El doctor Hakim es líder del equipo médico de neurología en la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos más reconocidos en el país para tratar esta especialidad - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

El reconocido neurocirujano colombiano Fernando Hakim, líder del equipo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, compartió un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram (@fernandohakimneurocirujano), en la que hizo una nueva invitación a cuidar del cerebro, uno de los órganos vitales del cuerpo humano.

En su publicación del lunes 1 de diciembre, Hakim inició en su video que le contaría a sus seguidores “uno de los hábitos más importantes para el cerebro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para esto hizo una analogía de las conexiones neuronales y la importancia del sueño.

“Durante el día, las vías del cerebro se despavimentan, disminuyen muchas hormonas por el cansancio. Pero durante la noche, las vías que en el día se despavimentaron, en la noche se vuelven a pavimentar todas las conexiones del cerebro se vuelven a alinear y quedan recién pavimentadas”.

“Otra cosa muy importante: durante la noche se produce la hormona de crecimiento. Por eso las abuelitas decían: ‘Si no duerme, mijito, no crece’”, siguió con su exposición el experto, dando un ejemplo muy sencillo con la crianza.

“Y fíjese que tenían razón, porque durante la noche se produce la hormona del crecimiento, que es reparadora. Entonces, no le roben horas al sueño”, concluyó el doctor Hakim.

El doctor Hakim lideró el equipo médico que atendió hasta último momento al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la Fundación Santa Fe de Bogotá - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

Las otras formas de ayudar al cerebro, según el doctor y neurocirujano Fernando Hakim

En otro mensaje en la misma red social dejó una serie de recomendaciones orientadas a quienes desean mantener el cerebro en condiciones óptimas durante el envejecimiento.

El doctor Hakim recalcó que el ejercicio físico regular, una dieta balanceada y el vínculo social resultan esenciales para la salud cerebral a largo plazo.

A través de sus plataformas sociales, el neurocirujano que atendió hasta último momento al precandidato presidencial y senador (Centro Democrático) Miguel Uribe Turbay, mencionó que la relación comprobada entre la acumulación de masa muscular y la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

“Los hábitos que son buenos para el cerebro son los siguientes: hacer ejercicio. Estudios demuestran hoy en día que el hecho de tener masa muscular definitivamente evita enfermedades como el Alzheimer”, explicó el especialista en un video, igual a como hizo con su consejo sobre el sueño.

Esta visión coincide con estudios internacionales que vinculan la actividad física y el fortalecimiento muscular con una reducción del riesgo de deterioro cognitivo, especialmente en personas de edad avanzada.

El neurocirujano es uno de
El neurocirujano es uno de los más reconocidos en Colombia en esa especialidad - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

La alimentación también figura como punto determinante en el bienestar cerebral.

Según precisó Hakim en su intervención, “la dieta, comer sano, proteína, vegetales, definitivamente uno es lo que come. Es muy importante para el cerebro”.

El neurocirujano recomienda una ingesta prioritaria de proteínas de alta calidad y una amplia variedad de vegetales, junto con la reducción del consumo de productos ultraprocesados, siguiendo directrices alineadas con las guías científicas actuales sobre prevención y salud neurológica.

No solo de un estilo de vida depende que el cerebro se encuentre bien: la importancia de las relaciones sociales

El experto remarcó que un estilo de vida saludable debe abarcar tanto lo físico como lo emocional.

Uno de los apartados destacados por el doctor Hakim se refiere al valor del contacto social.

El neurocirujano planteó: “Otra cosa muy importante: socializar, tener amigos. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está con un amigo o con personas que lo hacen reír a uno, uno pasa contento y uno se siente, ‘oiga, estoy como rico en este momento’. Eso es importantísimo para el cerebro. Socializar, no todo virtual, socializar”.

La interacción humana, el entorno de amistad y el intercambio en presencia física ejercen un efecto benéfico sobre la salud mental y ayudan a reducir amenazas asociadas al aislamiento o la soledad en etapas avanzadas de la vida, apuntó el especialista.

Entre los consejos menos habituales en guías médicas, Hakim brindó una sugerencia basada en experiencias documentadas y evidencia científica reciente: la presencia de animales domésticos.

El Dr. Hakim resaltó la interacción social como un factor positivo en pro de un buen funcionamiento del cerebro - crédito @fernandohakimneurocirujano/IG

Dirigiéndose a su audiencia, el médico relató: “Y otra de las cosas que yo me he dado cuenta con el tiempo es tener un perrito, tener un animal. Miren, dense en cuenta ustedes cuando llegan a su casa cansados y se les acerca el perrito y lo saluda uno, lo lambisquea, le bate la cola, se le acerca uno y uno lo acaricia… Eso produce una sensación y sustancias como la oxitocina”.

La oxitocina, conocida por sus efectos positivos en el ánimo tanto de humanos como de animales, se libera en mayores cantidades durante el contacto con mascotas, como explicó el propio Hakim.

La decisión de tener un animal en casa, según sus palabras, supone no solo un acompañamiento emocional sino también una inversión en la estabilidad y el bienestar mental para todas las edades, aunque invita a evaluar la responsabilidad que implica el cuidado de cualquier ser vivo (costos).

Las recomendaciones de Hakim surgieron poco después de su participación en la atención médica de Miguel Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático y precandidato presidencial fallecido el 11 de agosto de 2025 luego de sufrir un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

Durante este proceso, el profesional también hizo referencia a la importancia espiritual de la devoción a San Chárbel, figura venerada en comunidades maronitas a escala global y cuya influencia se ha extendido en Colombia.

El aceite de San Chárbel, asociado a rituales de oración y sanaciones, fue aplicado durante el tratamiento de Uribe Turbay según el testimonio de su hermana María Carolina Hoyos.

Temas Relacionados

Dr. Fernando HakimHábitos para un cerebro saludableImportancia de las hora de sueñoAlimentación saludableRelaciones socialesTener una mascotaMiguel Uribe TurbayFundación Santa FeSaludColombia-Noticias

Más Noticias

Lina Garrido dijo que debería haber una norma para retirar de las elecciones a quienes a tres meses de las elecciones no superen 1% en las encuestas: “No está haciendo política”

La legisladora criticó a quienes insisten en postularse pese a no superar el 1 % en sondeos, porque “buscan intereses personales y no el bienestar del país”

Lina Garrido dijo que debería

Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque a pesar de que estaba en sus planes: “Él nunca quiso”

La exreina y presentadora confesó en un pódcast cómo la convivencia sin haberse unido en matrimonio influyó en su vida y en la crianza de sus hijos, priorizando siempre el bienestar familiar

Carolina Cruz reveló por qué

Chontico Día resultados 2 de diciembre de 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día resultados 2 de

Esta sería la ciudad de Estados Unidos donde la selección Colombia se sentiría local en el Mundial 2026

El viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026, donde la Tricolor conocerá sus rivales y las ciudades que visitará en la Copa del Mundo

Esta sería la ciudad de

Aida Victoria Merlano confirma que fue víctima de violencia intrafamiliar y cuenta los detalles de lo que hizo con la situación

La ‘influencer’ colombiana sorprendió al contar que interpuso una denuncia formal contra su expareja, detallando las razones detrás de la medida de protección, y dejó un llamado a otras madres a no guardar silencio

Aida Victoria Merlano confirma que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano confirma que

Aida Victoria Merlano confirma que fue víctima de violencia intrafamiliar y cuenta los detalles de lo que hizo con la situación

‘Desafío Siglo XXI’: así fue la reacción de Nicolás, novio de Kathe, al confirmarse el embarazo de la participante del equipo Neos

Influenciador Nico Jurado no pudo entrar a una discoteca por su forma de vestir: “Nadie te quiere en ningún lado”

Así fue la farra de música electrónica del padre Guillherme en Bogotá: hasta Beéle asistió y se tomó foto con el sacerdote DJ

Juan David Tejada respondió declaraciones de Aída Victoria Merlano sobre la paternidad: “He derrochado mucha plata”

Deportes

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca:

Cúcuta Deportivo vs. Real Cundinamarca: hora y dónde ver el partido que puede definir el regreso del Motilón a la primera división

Colombia superó las 200 medallas y se acerca su cuarto título consecutivo de los Juegos Bolivarianos

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por los octavos de final de la Copa de Alemania

Pablo Repetto confirmó que es el nuevo técnico de Santa Fe y habló de la Copa Libertadores: “Me seduce”

Álex Escobar se despachó contra el arbitraje luego del empate entre América y Medellín: “El tema es delicado”