Las cuentas que paga el Estado por accidentes de vehículos sin Soat se dispararon 70% en un año: están afectando las finanzas de la salud

Las motocicletas concentraron el 97 % de los casos de vehículos identificados sin SOAT en accidentes de tránsito registrados en marzo de 2026, según el boletín de la ADRES- crédito VisualesIA

En marzo de 2026, los hospitales y clínicas del país le cobraron al Estado colombiano $110.822 millones por atender a personas heridas en accidentes de tránsito causados por vehículos sin seguro obligatorio o sin identificar, una cifra que supera en 70,1% lo reclamado en el mismo mes de 2025, cuando el total fue de $65.166 millones.

Los datos provienen del boletín técnico de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la entidad del Estado que recibe, revisa y paga esas cuentas.

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Para entenderlo en forma sencilla, hay que saber que cuando un vehículo que no tiene Soat —Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito— atropella o choca a alguien, los hospitales atienden al herido y luego le envían la factura al Estado.

Esa factura la paga la Adres con recursos públicos, es decir, con dinero de todos los colombianos. Y esas facturas, según el informe, crecieron a un ritmo que duplica el del año anterior.

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Solo en marzo de 2026, los hospitales y clínicas del país radicaron 38.971 reclamaciones ante la ADRES por la atención de heridos en accidentes causados por vehículos sin póliza vigente o sin identificar - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

En total, en los tres primeros meses de 2026, la Adres giró $202 mil millones a prestadores de salud por este concepto. En el mismo período de 2025, ese valor había sido de $112 mil millones.

El propio boletín lo señala con precisión: “el total acumulado de giros en 2026 con corte a marzo ascendió a $202 mil millones, lo que representó 1,8 veces lo girado en el mismo periodo de 2025”.

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Solo en marzo se radicaron 38.971 reclamaciones nuevas, frente a las 28.383 del mismo mes del año anterior. Eso representa un aumento del 37,3% en el número de casos. De esas reclamaciones, el 90,9% las presentaron directamente las instituciones prestadoras de salud (IPS).

El vehículo más frecuente en estos accidentes es la motocicleta. Del 58,5% de reclamaciones atribuidas a vehículos identificados sin Soat, el 97,0% correspondió a motocicletas —22.118 casos—, lo que, según la Adres, “evidenció su alta incidencia en los siniestros viales y mayor evasión en el pago de la obligación de aseguramiento Soat”.

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Los recursos que el Estado destinó al pago de estas atenciones sumaron $202 mil millones en los tres primeros meses de 2026, frente a $112 mil millones en el mismo período de 2025- crédito VisualesIA

El 41,5% restante de los casos correspondió a vehículos que se dieron a la fuga o cuya placa no fue posible identificar, lo que el boletín denomina “vehículos fantasma”.

Valle del Cauca concentró la mayor carga del país: el 18,2% del valor total reclamado en marzo ($20.130 millones) y el 28,1% del número de reclamaciones (10.966 casos).

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Con 2,36 reclamaciones por cada mil habitantes, fue el departamento con la tasa más alta, más del triple del promedio nacional, que se ubicó en 0,74. Le siguieron Córdoba (1,91 reclamaciones por cada mil habitantes), Cesar (1,83), Magdalena (1,31) y Guaviare (1,29).

El boletín advierte que la concentración de reclamaciones en ciertos departamentos —y su ausencia total en otros como Chocó, San Andrés, Vaupés y Guainía— es un fenómeno que “requiere ser atendido, pues el riesgo se distribuye mucho más uniformemente en el país”.

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Valle del Cauca fue el departamento con más reclamaciones en marzo de 2026, con 10.966 casos y una tasa de 2,36 por cada mil habitantes, más del triple del promedio nacional- crédito Alcaldía de Cali

Las víctimas de estos accidentes son en su mayoría hombres jóvenes: de las 28.385 personas únicas registradas en marzo, el 64,2% fueron hombres (18.217) y el 33,6% mujeres (9.549). El grupo de edad con más casos fue el de 20 a 39 años, con 12.775 víctimas, equivalente al 45,0% del total.

Entre las IPS con más reclamaciones, Especialistas Asociados S.A. de Córdoba encabezó la lista con $4.582 millones reclamados en 1.701 casos. Le siguieron Fabilu Ltda. y la IPS Clínica Cali, ambas de Valle del Cauca, con $4.416 millones y $4.018 millones, respectivamente.

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El boletín también cruza los datos de la Adres con otras fuentes oficiales. El Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud a Víctimas de Accidentes de Tránsito (Siras) reportó en marzo de 2026 un total de 117.126 víctimas, de las cuales 27.796 (el 23,7%) no tenían póliza Soat vigente.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial , en contraste, registró apenas 2.444 casos promedio mensual entre agosto de 2025 y enero de 2026, una cifra que el propio informe califica como una “subestimación sistemática de la accidentalidad frente a las demás fuentes comparadas”.

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