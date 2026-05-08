Colombia

El secretario general del Partido Conservador, Adolfo Pineda García, presentó su renuncia irrevocable al cargo

El contacto directo con las bases fue otra de las acciones que destacó el exintegrante del colectivo en su carta

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Ilustración en acuarela: Adolfo Pineda García presenta su renuncia en un podio con micrófonos, bandera colombiana y banner del Partido Conservador.
Adolfo Pineda García, secretario del Partido Conservador, presenta su renuncia como secretario general - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La renuncia irrevocable de Adolfo Pineda García como Secretario General del Partido Conservador Colombiano profundiza la crisis interna que atraviesa el colectivo, generada tras la rebelión de 17 congresistas contra las decisiones de la presidencia de Efraín Cepeda y los cambios en la junta directiva.

“Hoy, agradecido con Dios por brindarme esta oportunidad y con la satisfacción del deber cumplido, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Secretario General, convencido de que los ciclos deben cerrarse con responsabilidad, generosidad y profundo sentido institucional”, notificó Pineda en la comunicación oficial hecha pública el 7 de mayo de 2026 en Bogotá D.C.

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La etapa que termina incluyó, según su propio balance, “la actualización de nuestros estatutos, el fortalecimiento organizacional de la colectividad, la modernización tecnológica de nuestros sistemas de información y la consolidación de herramientas electorales y territoriales más eficientes, transparentes y seguras”.

La renuncia irrevocable de Adolfo Pineda García como Secretario General del Partido Conservador Colombiano profundiza la crisis interna que atraviesa el colectivo - crédito Adolfo Pineda
La renuncia irrevocable de Adolfo Pineda García como Secretario General del Partido Conservador Colombiano profundiza la crisis interna que atraviesa el colectivo - crédito Adolfo Pineda

En el documento también explicó que durante su gestión se impulsó la implementación de “un sistema integral de defensa electoral para brindar mayores garantías a nuestros candidatos y al voto conservador en todo el país”.

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El contacto directo con las bases fue otra de las acciones que destacó el ahora ex secretario General: “Recorrí gran parte del territorio nacional acompañando liderazgos regionales, fortaleciendo nuestros Directorios Departamentales y reafirmando la presencia del Partido Conservador en cada rincón de Colombia. Ese contacto permanente con las bases nos permitió consolidar una militancia activa, comprometida y preparada para asumir los retos del país”.

“Trabajamos de manera articulada con la Presidencia del Partido y con nuestra bancada parlamentaria en la construcción de un proyecto político sólido, con vocación de poder, liderazgo y visión de futuro”, añadió Pineda para detallar la coordinación con Cepeda y los congresistas.

Además, expresó también su intención de mantenerse vinculado: “Seguiré acompañando todos los procesos que fortalezcan nuestras banderas y engrandezcan este Partido, que representa una parte esencial de la historia y del alma institucional de Colombia”.

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