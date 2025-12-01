Colombia

Petro desafió a Estados Unidos y ordenó restablecer los vuelos de Colombia a Venezuela: “Es hora de...”

El presidente colombiano ordenó la reanudación de los vuelos hacia el país vecino, al enfrentarse a la advertencia de la FAA que alegaba riesgos para la seguridad

Guardar
El presidente Gustavo Petro desafió
El presidente Gustavo Petro desafió la advertencia de la FAA de EE. UU - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

El presidente Gustavo Petro lanzó un firme desafío a Estados Unidos tras la controversia generada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de ese país. El mandatario colombiano ordenó restablecer los vuelos civiles entre Colombia y Venezuela, en un acto que se interpreta como un desafío directo a la política de bloqueo económico y a la influencia de la nación que dirige Donald Trump sobre las decisiones aeronáuticas internacionales.

Este pronunciamiento se produjo después de que la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, criticara la advertencia emitida por la FAA el 21 de noviembre, en la que se alertaba sobre las condiciones de seguridad en Venezuela, al alegar un deterioro en la situación del país y un aumento en la actividad militar en su territorio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La advertencia de la FAA provocó que varias aerolíneas internacionales como Iberia, TAP, Avianca, Caribbean Airlines, GOL y Latam, suspendieran sus vuelos hacia Venezuela.

María Fernanda Rojas, ministra de
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, rechazó el bloqueo que hay entre Colombia y Venezuela en sus vuelos - crédito Colprensa

Rojas calificó dicha medida como “una intervención política que viola principios fundamentales de la aeronáutica internacional”, al añadir que las alertas de seguridad deben estar basadas en criterios técnicos y operacionales, no en motivaciones de carácter político o económico.

En respuesta a las preocupaciones de la ministra y a la presión internacional por la suspensión de vuelos hacia Venezuela, el presidente Petro tomó una decisión histórica. A través de un mensaje en su cuenta de X, expresó: “EE. UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”.

“Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”, añadió el presidente en su post.

Petro desafió directamente a la
Petro desafió directamente a la política de bloqueo de EE. UU. al ordenar la reactivación de los vuelos entre Colombia y Venezuela - crédito @petrogustavo/X

Estas palabras de Petro no solo reflejan una postura diplomática desafiante, sino que marcan un cambio significativo en la política exterior de Colombia respecto a Venezuela, distanciándose de las posiciones adoptadas por Estados Unidos en los últimos años. Aunque la relación entre los países vecinos es tensa debido a cuestiones políticas, económicas y migratorias, el presidente colombiano mostró su disposición a restablecer la conectividad aérea y a impulsar el diálogo como herramienta para superar las diferencias.

No obstante, pese a que la postura de Petro puede ser vista como un acto de soberanía para sus seguidores, al reclamar el derecho de Colombia para decidir sus propios vínculos diplomáticos y comerciales con Venezuela, sus actos también podrían tener implicaciones más amplias en términos de relaciones internacionales, especialmente en el contexto de la diplomacia latinoamericana, debido al apoyo que imparte para la nación que dirige en dictador Nicolás Maduro.

Esta es la razón de una crisis aérea y tensiones diplomáticas: restricciones de EE. UU. sobre Venezuela

La advertencia FAA de Estados Unidos, al alertar sobre el deterioro de la seguridad en Venezuela, provocó una serie de medidas drásticas que afectan directamente la conectividad aérea entre ambos países.

La entidad señaló un aumento en la actividad militar en Venezuela, lo que llevó al presidente Donald Trump a anunciar el cierre total del espacio aéreo venezolano para las aeronaves estadounidenses, recomendando a aerolíneas internacionales evitar volar sobre territorio venezolano debido a los riesgos para la seguridad.

Varias aerolíneas internacionales, como Iberia,
Varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y TAP, suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de la FAA sobre la seguridad en el país - crédito Cristobal Herrera-Ulashkevich/EFE

Esta decisión generó la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales que optaron por cancelar temporalmente sus rutas hacia Venezuela. Esta medida causó un caos para los pasajeros, que se vieron obligados a recurrir a vuelos con escalas o a rutas más largas y costosas.

En respuesta, el régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, condenó las restricciones de EE. UU. como una violación de su soberanía y un acto hostil. En represalia, Venezuela suspendió los vuelos de repatriación de migrantes realizados por aerolíneas estadounidenses, exacerbando aún más las tensiones diplomáticas.

Además, la dictadura de Maduro revocó las concesiones de vuelo a algunas aerolíneas internacionales que suspendieron sus operaciones, lo que agrava aún más la crisis de conectividad en la región. Los viajeros, especialmente aquellos que desean regresar a Venezuela o viajar desde el país, enfrentan una grave crisis de movilidad debido a la suspensión de vuelos directos.

El régimen de Nicolás Maduro
El régimen de Nicolás Maduro suspendió los vuelos de repatriación de migrantes realizados por aerolíneas estadounidenses, como respuesta a las restricciones impuestas por EE. UU. - crédito Europa Press

Esta situación desató una incertidumbre sobre el futuro de la conectividad aérea entre Venezuela y el resto del mundo, con implicaciones económicas y diplomáticas que podrían prolongarse si las tensiones entre ambos países persisten.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEstados UnidosVenezuelaRégimen de MaduroNicolás MaduroMinistra de TransporteVuelosVuelos Colombia VenezuelaFAAColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal se mantiene firme con el Centro Democrático tras la expulsión de Uribe Londoño: “Respaldo absoluto a nuestro partido”

La senadora reafirmó su lealtad al colectivo político y mostró su apoyo inquebrantable a sus compañeras Paola Holguín y Paloma Valencia, en su lucha por una candidatura unificada de cara a las elecciones presidenciales 2026

María Fernanda Cabal se mantiene

Cronología de la crisis del Centro Democrático que terminó con la expulsión de Miguel Uribe Londoño y encendió las redes sociales

La colectividad de derecha, al mando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, atraviesa por uno de sus momentos más álgidos, luego de que se apartara del proceso de escogencia de los candidatos presidenciales al padre del asesinado senador Miguel Uribe Londoño; pese a que el implicado negó su salida

Cronología de la crisis del

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 1 de diciembre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Colombia este 1 de diciembre de USD a COP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Salario mínimo de 2026: critican a presidente de Fenalco por no estar en la negociación, dicen que “no se sabe en qué mundo anda”

Jaime Cabal, presidente del gremio, anunció que el Gobierno Petro ya tiene la decisión tomada y por eso no vale la pena sentarse a concertar el aumento

Salario mínimo de 2026: critican
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Prueba de ADN confirmaría que

Prueba de ADN confirmaría que ‘Yo me llamo José José’ sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años: esto dijo su expareja

Melissa Gate arremetió contra Yina Calderón por video sosteniendo relaciones en ‘La mansión de Luinny’: “Hipócritas”

Así reaccionó Yina Calderón tras perder la final de ‘La Mansión de Luinny’ frente a Karina García

Maluma le dedicó emotivas palabras a J Balvin luego de su concierto en Medellín: “Me colaba en las fiestas en las que cantaba”

Hija de Karina García se defendió de críticas en internet que la vinculan con supuesto proxenetismo: “Fue solo una publicidad que hice”

Deportes

Así son los 16 estadios

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

Ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el América y habló de maltrato: “Me borraron”

Así fue el golazo de volea del colombiano Jordan Barrera: el primero con Botafogo, ante Corinthians en la Liga de Brasil

Nuevo entrenador de Santos Borré en Brasil prohibió entrenar con camiseta rosada: polémica por comentario homofóbico