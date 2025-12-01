Petro desafió a Estados Unidos y ordenó restablecer los vuelos de Colombia a Venezuela: “Es hora de...”

El presidente Gustavo Petro desafió la advertencia de la FAA de EE. UU - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

El presidente Gustavo Petro lanzó un firme desafío a Estados Unidos tras la controversia generada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de ese país. El mandatario colombiano ordenó restablecer los vuelos civiles entre Colombia y Venezuela, en un acto que se interpreta como un desafío directo a la política de bloqueo económico y a la influencia de la nación que dirige Donald Trump sobre las decisiones aeronáuticas internacionales.

Este pronunciamiento se produjo después de que la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, criticara la advertencia emitida por la FAA el 21 de noviembre, en la que se alertaba sobre las condiciones de seguridad en Venezuela, al alegar un deterioro en la situación del país y un aumento en la actividad militar en su territorio.

La advertencia de la FAA provocó que varias aerolíneas internacionales como Iberia, TAP, Avianca, Caribbean Airlines, GOL y Latam, suspendieran sus vuelos hacia Venezuela.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, rechazó el bloqueo que hay entre Colombia y Venezuela en sus vuelos - crédito Colprensa

Rojas calificó dicha medida como “una intervención política que viola principios fundamentales de la aeronáutica internacional”, al añadir que las alertas de seguridad deben estar basadas en criterios técnicos y operacionales, no en motivaciones de carácter político o económico.

En respuesta a las preocupaciones de la ministra y a la presión internacional por la suspensión de vuelos hacia Venezuela, el presidente Petro tomó una decisión histórica. A través de un mensaje en su cuenta de X, expresó: “EE. UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano. Lo puede hacer con sus aerolíneas, pero no con las del mundo”.

“Colombia restablece el servicio aéreo civil con Venezuela e invita al mundo a hacerlo. Es hora de diálogos, no de barbarie”, añadió el presidente en su post.

Petro desafió directamente a la política de bloqueo de EE. UU. al ordenar la reactivación de los vuelos entre Colombia y Venezuela - crédito @petrogustavo/X

Estas palabras de Petro no solo reflejan una postura diplomática desafiante, sino que marcan un cambio significativo en la política exterior de Colombia respecto a Venezuela, distanciándose de las posiciones adoptadas por Estados Unidos en los últimos años. Aunque la relación entre los países vecinos es tensa debido a cuestiones políticas, económicas y migratorias, el presidente colombiano mostró su disposición a restablecer la conectividad aérea y a impulsar el diálogo como herramienta para superar las diferencias.

No obstante, pese a que la postura de Petro puede ser vista como un acto de soberanía para sus seguidores, al reclamar el derecho de Colombia para decidir sus propios vínculos diplomáticos y comerciales con Venezuela, sus actos también podrían tener implicaciones más amplias en términos de relaciones internacionales, especialmente en el contexto de la diplomacia latinoamericana, debido al apoyo que imparte para la nación que dirige en dictador Nicolás Maduro.

Esta es la razón de una crisis aérea y tensiones diplomáticas: restricciones de EE. UU. sobre Venezuela

La advertencia FAA de Estados Unidos, al alertar sobre el deterioro de la seguridad en Venezuela, provocó una serie de medidas drásticas que afectan directamente la conectividad aérea entre ambos países.

La entidad señaló un aumento en la actividad militar en Venezuela, lo que llevó al presidente Donald Trump a anunciar el cierre total del espacio aéreo venezolano para las aeronaves estadounidenses, recomendando a aerolíneas internacionales evitar volar sobre territorio venezolano debido a los riesgos para la seguridad.

Varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y TAP, suspendieron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de la FAA sobre la seguridad en el país - crédito Cristobal Herrera-Ulashkevich/EFE

Esta decisión generó la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales que optaron por cancelar temporalmente sus rutas hacia Venezuela. Esta medida causó un caos para los pasajeros, que se vieron obligados a recurrir a vuelos con escalas o a rutas más largas y costosas.

En respuesta, el régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro, condenó las restricciones de EE. UU. como una violación de su soberanía y un acto hostil. En represalia, Venezuela suspendió los vuelos de repatriación de migrantes realizados por aerolíneas estadounidenses, exacerbando aún más las tensiones diplomáticas.

Además, la dictadura de Maduro revocó las concesiones de vuelo a algunas aerolíneas internacionales que suspendieron sus operaciones, lo que agrava aún más la crisis de conectividad en la región. Los viajeros, especialmente aquellos que desean regresar a Venezuela o viajar desde el país, enfrentan una grave crisis de movilidad debido a la suspensión de vuelos directos.

El régimen de Nicolás Maduro suspendió los vuelos de repatriación de migrantes realizados por aerolíneas estadounidenses, como respuesta a las restricciones impuestas por EE. UU. - crédito Europa Press

Esta situación desató una incertidumbre sobre el futuro de la conectividad aérea entre Venezuela y el resto del mundo, con implicaciones económicas y diplomáticas que podrían prolongarse si las tensiones entre ambos países persisten.