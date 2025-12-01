Colombia

Mauricio Gómez Amín se unió a la campaña de Abelardo de la Espriella: renunció a su precandidatura presidencial

El senador liberal aseguró que el candidato independiente representa al país y, junto a su familia, trabajarán para impedir que el candidato de izquierda gane en las urnas en las próximas elecciones

Mauricio Gómez Amín, senador de
Mauricio Gómez Amín, senador de la república - crédito Prensa Senado

A seis meses de que en el país se celebren los comicios de primera vuelta para elegir al nuevo presidente de la República, ya empiezan a formarse las alianzas políticas entre precandidatos para aspirar a la Casa de Nariño.

De hecho, en la mañana del lunes 1 de diciembre, el senador liberal y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín anunció su retiro oficial de la carrera presidencial para adherirse a la campaña del candidato independiente de derecha Abelardo de la Espriella.

A través de un video, el senador aseguró que su decisión fue tomada basada en la creciente popularidad del candidato, además de tildarlo como el aspirante que mejor ha entendido las necesidades del país para el próximo gobierno.

“Colombia, hoy no les hablo como senador de la República ni como precandidato a la Presidencia. Les hablo como padre de familia y como un ciudadano que ama profundamente a su país. Estamos ante un momento decisivo. No podemos entregar la nación a un proyecto fallido que amenaza nuestra democracia. Durante meses, he estado trabajando por la unidad, porque soy consciente de todo lo que está en riesgo. Están en riesgo nuestras instituciones, nuestra democracia, pero sobre todo, la Constitución del 91. Llegó el momento de tomar decisiones, de pasar del dicho al hecho. Llegó el momento de defender la patria“, señaló el congresista Gómez Amín.

El senador Mauricio Gómez Amín anunció su retiro de la contienda electoral a través de un video - crédito X

Según el comunicado difundido por Gómez Amín, la decisión fue tomada junto a su familia y responde a la necesidad de evitar que el país quede bajo un “proyecto político fallido” que, en su opinión, representa una amenaza para la democracia, la Constitución de 1991, la seguridad y la estabilidad económica.

En su declaración, el senador afirmó que durante meses ha insistido en la urgencia de la unidad, argumentando que Colombia enfrenta riesgos que trascienden las diferencias políticas.

Con coherencia y con convicción profunda, junto a mi familia, hemos tomado la decisión de apoyar la campaña presidencial de Abelardo de las Priellas. Porque es la persona que ha conectado con el pueblo, que ha interpretado a Colombia estos últimos meses”, señaló Gómez.

Entre los aspectos que mencionó como prioritarios para proteger, citó la seguridad, la vida de la población, la estabilidad económica y productiva, así como las relaciones con Estados Unidos y los valores institucionales del país.

Gómez Amín señaló que su respaldo a Abelardo de la Espriella se fundamenta en la convicción de que este candidato tiene la capacidad de enfrentar a la “izquierda radical”, unir al país y restablecer el rumbo nacional.

Con un comunicado, el senador
Con un comunicado, el senador liberal aseguró que Abelardo de la Espriella es el mejor candidato a la Presidencia - crédito prensa Mauricio Gómez

El senador indicó que su decisión prioriza el interés nacional sobre cualquier aspiración personal y que busca abrir el camino a una unidad más amplia, invitando a otros sectores democráticos, sociales y liderazgos locales a sumarse a este propósito.

En sus manos está el futuro de la nación y estoy convencido que es capaz de unir a Colombia y de derrotar la izquierda radical que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, comentó el senador.

En el mensaje, el senador expresó que su determinación surge del compromiso con las familias colombianas que, según describió, atraviesan situaciones de incertidumbre, miedo e inestabilidad.

Gómez Amín reiteró que este paso no pretende cerrar caminos, sino facilitar la convergencia de diferentes sectores en torno a la protección de Colombia y la construcción de una unidad que, a su juicio, demanda el contexto actual.

Delante de mi familia lo digo: Por encima de los egos y de los intereses particulares siempre debe estar Colombia. Así le servimos al país de la mano de Dios. Por eso, hoy más que nunca, mi familia y yo estamos firmes por la patria”, concluyó Mauricio Gómez Amín.

