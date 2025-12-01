Colombia

Galería|Así es el recorrido luminoso de Monserrate que trae la Navidad del mundo a Bogotá: toda una experiencia multicultural

Una travesía sensorial y artística espera a quienes buscan nuevas formas de celebrar la temporada decembrina en la capital colombiana

Nuevas propuestas visuales y musicales transforman el ascenso al santuario en un viaje global lleno de símbolos y tradiciones inesperadas - crédito Johan Largo/Infobae

El cierre de 2025 llega con el despliegue de las celebraciones populares que marcan el espíritu decembrino en Bogotá, posicionando a la ciudad como uno de los principales destinos turísticos para quienes buscan vivir la magia de la Navidad en Colombia.

Entre la variada agenda de eventos y encuentros que se llevarán a cabo durante el mes, destaca el tradicional alumbrado de Monserrate, un punto de referencia que este año presentó el espectáculo “Las Luces del Mundo”, una experiencia sensorial y multicultural que invita al reencuentro, la reflexión y el disfrute en familia.

Recorrido alumbrado Monserrate

La propuesta para esta temporada consiste en converger en un solo espacio la diversidad cultural de múltiples rincones del mundo, replicando símbolos y tradiciones festivas bajo una mirada artística y luminosa. La inauguración oficial, realizada el viernes 28 de noviembre, incluyó la presentación del Coro Filarmónico Juvenil al interior del Santuario, desde las 5:00 p. m., y la apertura al público de un pesebre mecánico, pieza emblemática que recrea en movimiento el nacimiento del Niño Jesús y con el que se da máxima relevancia a la fe católica durante las fiestas de diciembre.

El recorrido por el cerro trasciende el alumbrado convencional, sumando actividades musicales como el espectáculo “Navidad a la colombiana”, que ofrece dos funciones diarias en la plazoleta del Santuario —la primera a las 6:00 p. m. y la segunda a las 8:00 p. m.— brindando a los asistentes la posibilidad de disfrutar de interpretaciones que ponderan lo autóctono y lo festivo en un entorno al aire libre.

El recorrido por Monserrate integra

Uno de los mayores atractivos en la edición 2025 es el recorrido multicultural por 11 países, representados en un circuito de estaciones iluminadas y arcos temáticos que evocan portales luminosos y transforman el ascenso en una travesía global. Por primera vez, el alumbrado se extiende por la línea entera del funicular, haciéndolo visible desde varios puntos del centro de la capital.

Quienes transiten hacia la cima encontrarán referencias visuales que remiten a vitrales y catedrales europeas, el Coliseo Romano, tótems y fauna africana, paisajes de Islandia y figuras icónicas de la cultura asiática como dragones y sombrillas chinas.

También destacan flores de cerezo y peces koi alusivos a Japón, motivos arquitectónicos de Estados Unidos y formas propias de países como Tailandia, Inglaterra, Francia y México. Cada estación busca ofrecer una interpretación sensorial y artística, convirtiendo el sendero hacia el Santuario en un auténtico viaje de luz.

En la estación dedicada a Colombia, el recorrido se transforma en un homenaje al espíritu festivo nacional: las mariposas amarillas —símbolo de deseos y esperanza— y los faroles que rememoran el Día de las Velitas guían a los visitantes hasta el Santuario.

Allí, la iluminación se expande en la plazoleta central, escaleras y en torno a un árbol navideño de 18 metros de altura, gracias a la instalación de proyectores con efectos fijos y dinámicos que realzan la experiencia nocturna.

El despliegue de luces no solo está presente en la cima del cerro; desde el ingreso al teleférico y al funicular, los visitantes se ven sumergidos desde el inicio en el espectáculo luminoso, reiterando que la magia navideña acompaña cada paso y cada vista panorámica durante el asenso.

A fin de garantizar una experiencia segura y ordenada, la administración de Monserrate informó varias recomendaciones. No se permite el ingreso de animales de compañía, salvo perros de servicio o animales apoyo emocional para personas con discapacidad. Se sugiere acudir con abrigo y sombrilla, y programar la visita en días de semana para evitar aglomeraciones.

El alumbrado estará disponible hasta
El alumbrado estará disponible hasta el lunes 12 de enero de 2026 - crédito Johan Largo/Infobae

La seguridad de los menores es prioridad: deben permanecer bajo la supervisión de sus familiares y nunca deben sentarse en los miradores que dan a la ciudad, medida para reducir riesgos asociados a la altura.

El alumbrado de Monserrate estará abierto al público de lunes a domingo, entre 5:30 p. m. y 11:59 p. m. Los tiquetes para ambos sistemas de ascenso pueden adquirirse hasta las 10:00 p. m. entre semana y hasta las 8:00 p. m. domingos y festivos, tanto en taquillas físicas como en www.monserrate.co. La tarifa, tanto ida como regreso, es de $32.000.

El domingo, después de las 5:30 p. m., se aplicará la tarifa nocturna de $32.000, y los días 24 y 31 de diciembre no habrá espectáculo de luces, con cierre de taquillas a las 3:00 p. m. El alumbrado estará disponible hasta el lunes 12 de enero de 2026.

Se recomienda a los visitantes portar dinero en efectivo para adquirir productos gastronómicos en el cerro, teniendo en cuenta que la señal telefónica puede ser limitada debido al gran flujo de personas. La invitación final es clara: prepárese para desconectarse de la vida digital y sumergirse en la magia de un mundo iluminado, plural y navideño en uno de los destinos más emblemáticos de la capital.

