Estos son los mejores lugares para trabajar en Colombia: un banco y una compañía francesa lideran el listado

La calificación de Great Place to Work otorga un peso mayor a la opinión de los empleados - crédito Great Place to Work Colombia

El reconocimiento a los mejores ambientes laborales en Colombia ha cobrado especial relevancia por la publicación del ranking elaborado por Great Place to Work (GPTW), que evaluó a 357 organizaciones en el país.

Este listado, que distingue a las empresas que sobresalen por su gestión del talento y la percepción positiva de sus colaboradores, se estructura en cuatro segmentos según el tamaño de la plantilla: hasta 100, entre 101 y 400, entre 401 y 1.500, y más de 1.500 empleados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La metodología de Gptw se apoya en datos cuantitativos y cualitativos, otorgando el mayor peso a la opinión de los trabajadores.

Además, se consideran las políticas y prácticas de gestión de personal, así como las iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo profesional. Según la firma, “todas ellas enmarcadas en sostenibilidad, promueven bienestar e impacto positivo en sus colaboradores, sus familias, el negocio y las comunidades donde operan”.

En la categoría de grandes empresas, el Banco de Occidente se posicionó en el primer lugar. Gptw destacó la capacidad de la entidad financiera para construir confianza, promover el respeto y la justicia en el trato, y establecer un liderazgo claro en la comunicación de expectativas.

Banco de Occidente y TP encabezan la lista en la categoría más de 1500 trabajadores - crédito Great Place to Work Colombia

El segundo puesto fue para TP, una firma dedicada a servicios profesionales, reconocida por sus estrategias de desarrollo de talento y generación de oportunidades.

El tercer lugar lo ocupó Lili Pink & Yoi, empresa del sector minorista que ha sido reconocida por crear un entorno donde las personas crecen, las familias se benefician y la comunidad se inspira.

En la cuarta posición se encuentra Totto, marca colombiana de confección, que ha logrado consolidar una cultura interna basada en la confianza y la diversidad.

El quinto lugar fue para Triple A, empresa de servicios públicos que se distingue por su compromiso con el bienestar de quienes integran la organización.

En el segmento de hasta 100 colaboradores, Connext Global Solutions lidera el ranking. Esta compañía, con casa matriz en Estados Unidos y 99 empleados en Colombia, surgió con el objetivo de conectar el talento local con empresas estadounidenses.

357 empresas fueron analizadas para el top 2025 - crédito Great Place to Work Colombia

El Centro Comercial y de Negocios Andino, con 92 colaboradores, ocupa la segunda posición en este grupo. La organización es reconocida en Bogotá por su exclusividad y excelencia en el servicio, así como por su compromiso con la calidad.

El tercer lugar corresponde al Centro Comercial Unicentro Medellín, que, con más de 34 años de trayectoria y 43 empleados, ha consolidado un ambiente laboral basado en la confianza y el reconocimiento.

Hilti, empresa de construcción con casa matriz en Liechtenstein y 71 colaboradores en Colombia, se ubica en la cuarta posición.

Entre las empresas con plantillas de 101 a 400 empleados, Griffith Foods encabeza la lista. Con más de 50 años en Colombia y una casa matriz en Estados Unidos, la compañía promueve una cultura de valor compartido y un impacto positivo en las personas.

Puntos Colombia, en la tercera posición, conecta personas y empresas a través de la lealtad y el compromiso, apoyándose en una cultura multigeneracional.

En el grupo de entre 401 y 1.500 colaboradores, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena destaca por su enfoque en el desarrollo integral de los empleados.

El top se divide en 4 categorías que dependen de la cantidad de empleados en la organización - crédito Great Place to Work Colombia

Credibanco, con 959 empleados, se distingue por consolidar el liderazgo y la cultura como motores de transformación e innovación, mientras que Comfenalco Cartagena promueve la equidad y el respeto, con una fuerte presencia de mujeres en roles clave.

En la categoría de más de 1.500 colaboradores, el Banco de Occidente reafirma su liderazgo, seguido por Lili Pink & Yoi, Totto y Triple A. Ramo, con 2.493 empleados, se enfoca en construir espacios de confianza que impulsan el crecimiento y fortalecen a sus colaboradores.

Expreso Brasilia, con 2.080, basa su cultura en la familiaridad y la felicidad. Por su parte, ISA y sus empresas generan experiencias de valor que impulsan el compromiso y el desarrollo.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con 6.700 empleados, se distingue por sus prácticas de bienestar integral, formación continua y equidad de género.

El ranking también evidencia la diversidad de sectores representados, desde servicios financieros y manufactura hasta tecnología, construcción, educación y servicios públicos.