Caso Ungrd: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán imputados por la Fiscalía

El lunes 1 de diciembre de 2025 se realizará la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd)

Los exfuncionarios son acusados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Por un lado, el exministro de Hacienda llegó presencialmente a las instalaciones judiciales en Bogotá, en la que reiteró su inocencia frente al caso. “Soy inocente”, declaró Bonilla a los medios de comunicación.

