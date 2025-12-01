Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Jorge Rausch y Alejandra Rosales confirman su relación tras un acercamiento en redes sociales mientras ella residía en Alemania - crédito @alejandrarosalesdj - @jorge.rausch/Instagram

La relación entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales despertó el interés de los seguidores de MasterChef Celebrity, especialmente tras la reciente confesión de Rosales sobre el inicio de su romance con el reconocido chef.

En una entrevista concedida al programa Lo sé todo, la DJ colombiana relató cómo, a pesar de la distancia y de su residencia en Alemania, el acercamiento se produjo a través de redes sociales, en las que Rausch comenzó a seguirla y posteriormente la invitó a tomar un café. “En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue”, explicó Rosales al medio.

La figura de Jorge Rausch se consolidó como una de las más queridas dentro del jurado de MasterChef Celebrity, el popular reality culinario del canal RCN, en el que comparte responsabilidades con Nicolás de Zubiría y Belén Alonso en la décima temporada.

La DJ y periodista Alejandra Rosales revela que el chef Jorge Rausch fue respetuoso desde el inicio de su romance - crédito @jorgerausch / IG

El formato, que destaca por su enfoque en la cocina y los desafíos semanales, permitió que el chef mantenga una presencia constante en la televisión colombiana, lo que ha incrementado el interés por su vida personal.

Rosales, que es originaria de Bucaramanga y se desempeña como periodista, aunque desde hace años se dedica a la música, compartió detalles sobre la dinámica de su relación con Rausch.

Destacó el respeto que el chef le ha demostrado desde el primer momento: “Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge”, afirmó Rosales al medio citado.

Además, reveló que actualmente estudia gastronomía y que Rausch se convirtió en un apoyo fundamental en su formación: “Me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo”.

Alejandra Rosales destaca el apoyo de Jorge Rausch en su formación gastronómica mientras estudia cocina - crédito @jorge.rausch/IG

La DJ también se refirió a su estilo de vida, aclarando que, aunque su trabajo la vincula con la vida nocturna, no es aficionada a la fiesta: “Mira que ni siquiera es que a mí me guste tanto la fiesta, no me gusta tanto, voy a trabajar, paso rico un ratico y me voy, ya estoy cansada del trasnocho, pero igual Jorge se lo disfruta conmigo cuando puede”, relató Rosales al mismo programa. Añadió que lleva 12 años en el ámbito musical, consolidando así su carrera lejos del periodismo.

Es de recordar que en su pódcast Los Andropáusicos, el chef habló de la marcada diferencia de edad entre él y su pareja: “Mi novia tiene 33 y hay gente que lo puede criticar y mire mi novia es DJ, yo me voy a una fiesta electrónica y hace años no iba a una fiesta”, afirmó.

El experto cocinero también reconoció que, aunque algunos cuestionan este tipo de relaciones, para él significa una renovación en su vida social y personal.

Alejandra Rosales aclara que, aunque trabaja como DJ, no es aficionada a la fiesta y prefiere la tranquilidad - crédito @jorge.rausch/ Instagram

El interés por la vida sentimental de Jorge Rausch se intensificó tras su ruptura con Nathalie Monsalve, con la que mantuvo una relación de más de siete años. El chef también abordó este tema en declaraciones recogidas por Lo sé todo, magazine manifestó que la separación ocurrió hace varios meses y que ya superó esa etapa: “Ya pasaron varios meses, todo va pasando, ¿no? Todo va cambiando”, expresó Rausch.

Respecto a las razones de la ruptura, el cocinero profesional ofreció una versión distinta a la de Monsalve, señalando que la distancia fue determinante, ya que ella no tenía intención de regresar a Colombia y se encontraba disfrutando de su vida en Estados Unidos.

“Ella no quiere volver. Uno va armando su vida de vuelta a ser soltero completamente y todo va bien”, declaró el jurado de MasterChef Celebrity a Lo sé todo, en su momento.