Colombia

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

La DJ colombiana reveló detalles sobre el inicio de su relación con el chef, destacando el papel de las redes sociales y la distancia como factores clave en el acercamiento entre ambos

Guardar
Jorge Rausch y Alejandra Rosales
Jorge Rausch y Alejandra Rosales confirman su relación tras un acercamiento en redes sociales mientras ella residía en Alemania - crédito @alejandrarosalesdj - @jorge.rausch/Instagram

La relación entre Jorge Rausch y Alejandra Rosales despertó el interés de los seguidores de MasterChef Celebrity, especialmente tras la reciente confesión de Rosales sobre el inicio de su romance con el reconocido chef.

En una entrevista concedida al programa Lo sé todo, la DJ colombiana relató cómo, a pesar de la distancia y de su residencia en Alemania, el acercamiento se produjo a través de redes sociales, en las que Rausch comenzó a seguirla y posteriormente la invitó a tomar un café. “En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue”, explicó Rosales al medio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La figura de Jorge Rausch se consolidó como una de las más queridas dentro del jurado de MasterChef Celebrity, el popular reality culinario del canal RCN, en el que comparte responsabilidades con Nicolás de Zubiría y Belén Alonso en la décima temporada.

La DJ y periodista Alejandra
La DJ y periodista Alejandra Rosales revela que el chef Jorge Rausch fue respetuoso desde el inicio de su romance - crédito @jorgerausch / IG

El formato, que destaca por su enfoque en la cocina y los desafíos semanales, permitió que el chef mantenga una presencia constante en la televisión colombiana, lo que ha incrementado el interés por su vida personal.

Rosales, que es originaria de Bucaramanga y se desempeña como periodista, aunque desde hace años se dedica a la música, compartió detalles sobre la dinámica de su relación con Rausch.

Destacó el respeto que el chef le ha demostrado desde el primer momento: “Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge”, afirmó Rosales al medio citado.

Además, reveló que actualmente estudia gastronomía y que Rausch se convirtió en un apoyo fundamental en su formación: “Me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo”.

Alejandra Rosales destaca el apoyo
Alejandra Rosales destaca el apoyo de Jorge Rausch en su formación gastronómica mientras estudia cocina - crédito @jorge.rausch/IG

La DJ también se refirió a su estilo de vida, aclarando que, aunque su trabajo la vincula con la vida nocturna, no es aficionada a la fiesta: “Mira que ni siquiera es que a mí me guste tanto la fiesta, no me gusta tanto, voy a trabajar, paso rico un ratico y me voy, ya estoy cansada del trasnocho, pero igual Jorge se lo disfruta conmigo cuando puede”, relató Rosales al mismo programa. Añadió que lleva 12 años en el ámbito musical, consolidando así su carrera lejos del periodismo.

Es de recordar que en su pódcast Los Andropáusicos, el chef habló de la marcada diferencia de edad entre él y su pareja: “Mi novia tiene 33 y hay gente que lo puede criticar y mire mi novia es DJ, yo me voy a una fiesta electrónica y hace años no iba a una fiesta”, afirmó.

El experto cocinero también reconoció que, aunque algunos cuestionan este tipo de relaciones, para él significa una renovación en su vida social y personal.

Alejandra Rosales aclara que, aunque
Alejandra Rosales aclara que, aunque trabaja como DJ, no es aficionada a la fiesta y prefiere la tranquilidad - crédito @jorge.rausch/ Instagram

El interés por la vida sentimental de Jorge Rausch se intensificó tras su ruptura con Nathalie Monsalve, con la que mantuvo una relación de más de siete años. El chef también abordó este tema en declaraciones recogidas por Lo sé todo, magazine manifestó que la separación ocurrió hace varios meses y que ya superó esa etapa: “Ya pasaron varios meses, todo va pasando, ¿no? Todo va cambiando”, expresó Rausch.

Respecto a las razones de la ruptura, el cocinero profesional ofreció una versión distinta a la de Monsalve, señalando que la distancia fue determinante, ya que ella no tenía intención de regresar a Colombia y se encontraba disfrutando de su vida en Estados Unidos.

“Ella no quiere volver. Uno va armando su vida de vuelta a ser soltero completamente y todo va bien”, declaró el jurado de MasterChef Celebrity a Lo sé todo, en su momento.

Temas Relacionados

Jorge RauschAlejandra RosalesMasterChef CelebrityRelaciones sentimentalesRedes socialesColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro acusó a la Corte Constitucional de sabotear la reforma pensional: “El egoísmo social está destruyendo los derechos”

La batalla por la viabilidad del proyecto, que ya fue sancionado, llegó al alto tribunal, donde el futuro de la ley aún está en suspense. Mientras los magistrados se dividen, el presidente no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el proceso

Petro acusó a la Corte

Navidad en Bogotá: planes para celebrar el Día de Velitas en familia y amigos en la ciudad

En 2025, la capital apuesta por iluminación LED, actividades culturales y espectáculos familiares, con más de 1.650 decoraciones y una programación pensada para el disfrute responsable

Navidad en Bogotá: planes para

Salario mínimo de 2026: el Grupo Aval se opone al aumento que proponen Gustavo Petro y los sindicatos por ser “un exabrupto”

El debate sobre el incremento enfrenta a empresarios y sindicatos ante el desafío de preservar la estabilidad laboral y la viabilidad de las pequeñas empresas

Salario mínimo de 2026: el

Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, aclaró qué piensa de Jhonier: “También está muerto para mí”

El otro hermano del estilista también está privado de la libertad y reveló nuevos detalles del caso

Carlos Andrés, hermano de Mauricio

Polémica por presunta base militar estadounidense en Isla Gorgona: director de la Ungrd aclaró la situación

Organizaciones sociales y figuras públicas exponen preocupaciones sobre proyectos estratégicos, licencias suspendidas y posibles impactos en comunidades ribereñas

Polémica por presunta base militar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Carlos Andrés, hermano de Mauricio

Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal, aclaró qué piensa de Jhonier: “También está muerto para mí”

La Jesuu se arrepintió de presentarle ‘El Agropecuario’ a Aida Victoria y lanzó fuerte advertencia contra él: “Me avisa si quiere más”

Valentina Ferrer y Río le enviaron emotivo mensaje a J Balvin en su concierto y él lloró desconsolado

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

Cambiarán la tumba de Diomedes Díaz antes del aniversario número 12 de su muerte

Deportes

Jorge Bava volvió a salir

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial