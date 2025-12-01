Colombia

Nuevo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se abrieron las votaciones

Un grupo de seis hombres, entre creadores de contenido y comediantes, compite por quedarse con el séptimo cupo para ingresar a la ‘casa estudio’ por el millonario premio

Ellos son el séptimo grupo
Ellos son el séptimo grupo de seis aspirantes a 'La casa de los famosos Colombia' que compiten por los votos dle público para un cupo en el 'reality'

Las votaciones para la séptima semana de La casa de los famosos Colombia están abiertas desde el 1 de diciembre de 2025.

El programa anunció a los seis nuevos aspirantes que ingresan a la competencia, todos provenientes del mundo del entretenimiento y el humor.

Esta penúltima ronda de selección incorpora a figuras conocidas por su creatividad, carisma y experiencia ante las cámaras así como en la creación de contenido en las redes sociales.

El grupo está integrado por Maiker Smith, Sebastián Arévalo —conocido como El Sebastucho—, Alexánder Ospina, conocido en redes como ‘Te amo hijo’, Jairo Talero, Erick Pabón e Ibrahim Salem.

Estos seis aspirantes, todos con carreras destacadas como creadores de contenido o comediantes, buscan un cupo en la recta final de seleccionados para reality más visto del Canal RCN.

Algunos creadores de contenido esperan
Algunos creadores de contenido esperan que el programa se convierta en una plataforma para sus carreras

Las votaciones para elegir al siguiente habitante de la casa estarán habilitadas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m.

El candidato seleccionado será revelado durante la emisión central de Noticias RCN a las 7:00 p. m., según explicó el Canal RCN.

Maiker Smith se presenta como creador de contenido digital con el objetivo de mostrar un lado más auténtico y menos encasillado que el de sus publicaciones habituales en redes sociales.

Declara que, aunque muchos lo ven como extrovertido, mantiene una actitud seria frente a la convivencia y resalta la comunicación como un pilar indispensable dentro del juego.

“No oculto incomodidades, porque hasta los pequeños detalles pueden llegar a molestarme”, expresó Smith, palabras recogidas por el canal.

Creador de contenido de origen
Creador de contenido de origen barranquillero, espera conseguir el cupo para la tercera temporada

Sebastián Arévalo, conocido como El Sebastucho, busca aprovechar la exposición nacional que le brinda el formato de La casa de los famosos Colombia para superar inseguridades personales.

El creador de contenido, con siete años de trayectoria, comparte que, a pesar de proyectar una imagen segura en redes, aún enfrenta retos de timidez en su vida privada. Define su participación como una oportunidad “enorme y emocionante”.

Es un reconocido creador de
Es un reconocido creador de contenido y que espera llegar a entretener a sus seguidores en el 'reality'

Alexánder Ospina, también ligado al humor digital conocido por su contenido llamado ”Te amo hijo", llega con antecedentes en otros realities y experiencia en dinámicas de convivencia.

Según sus declaraciones, considera que vivir con desconocidos supone un desafío mayor al de convivir con la propia familia. Afirma contar con herramientas psicológicas y emocionales para adaptarse a las exigencias del programa, confiando en que su sentido del humor lo ayudará a sobrellevar momentos de tensión y desacuerdo.

La comedia también espera hacerse
La comedia también espera hacerse un espacio en la competencia de famosos del Canal RCN

El comediante Jairo Talero se destaca por combinar autenticidad y energía, atributos que, afirma, ha fortalecido a través de su vida profesional y personal.

Enfatiza en la importancia de la sinceridad como base para la convivencia en un contexto lleno de cámaras e incertidumbre. Talero admite que podría sentir dificultad por su poca tolerancia al drama y a las discusiones sin sentido, y prefiere optar por el humor como estrategia.

Con más de 800.000 seguidores,
Con más de 800.000 seguidores, Pabón peleará por un cupo en el 'reality'

Por su parte, Erick Pabón llega decidido a mostrar su personalidad sin filtros frente a Colombia. Su objetivo consiste en transmitir “comedia, fiesta, coquetería, estrategia y un carácter fuerte”, cualidades que, asegura, han marcado su camino profesional y espera sean percibidas durante el reality.

El sexto integrante de este grupo es Ibrahim Salem, que combina su experiencia como comediante con una visión de la comedia como herramienta de crítica y alivio.

Salem manifiesta que la lealtad es su principio innegociable y, de acuerdo con sus declaraciones, no estaría dispuesto a traicionar a su círculo cercano ni permitir que la competencia se convierta en una plataforma de daño moral o reputacional.

El comediante Ibrahim Salem también
El comediante Ibrahim Salem también espera conseguir un cupo con el apoyo de sus seguidores

El Canal RCN puso a disposición de los espectadores el sitio oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com para participar en la elección del próximo concursante.

Con la llegada de la séptima semana y a poco de concluir la selección por votaciones, estos candidatos, cada uno con estilos y antecedentes diversos, buscarán captar la preferencia del público colombiano en las votaciones finales.

