Violencia entre grupos armados y drones explosivos agravan la crisis en el nordeste antioqueño: hay confinamiento y éxodo en Remedios

El temor y la incertidumbre se apoderaron de la población rural de Remedios, Antioquia, donde la violencia entre grupos armados ilegales alcanzó un nuevo nivel con el uso de drones cargados con explosivos.

Desde el viernes 28 de noviembre, los habitantes de varias veredas del Nordeste antioqueño quedaron atrapados en sus viviendas, mientras los enfrentamientos entre estructuras como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo se intensifican en la disputa por el control de corredores estratégicos y rentas ilícitas.

La situación, descrita por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), se tornó especialmente crítica en las veredas Ojos Claros y Cruz Bajitales. Según denunció Corpades, la utilización de drones con explosivos dejó al menos una vivienda parcialmente destruida en los límites de estas veredas, lo que incrementó el riesgo para los residentes.

“Estas son las consecuencias de uno vivir en medio del conflicto. Cómo nos han dejado la casita mi madre es sola, es cabeza de hogar y mire cómo nos han dejado la casa. Nada, no quedó nada”, relató uno de los hijos de la dueña de la casa afectada, citado por Corpades.

La familia, compuesta por una mujer cabeza de hogar y al menos cinco hijos, algunos menores de edad, se salvó de la tragedia porque no se encontraba en la vivienda al momento del ataque. “En el momento de lo sucedido, no había nadie habitando la casa, estábamos todos fuera de la casa en labor de trabajo y donde todos estemos en la casa en ese momento, no queda nadie vivo”, explicó el joven en un video difundido tras regresar al lugar y constatar la destrucción.

El uso de esta tecnología bélica sofisticada no solo causó daños materiales, sino que generó un clima de zozobra y confinamiento. Corpades informó que al menos 20 personas debieron desplazarse forzosamente a otras veredas cercanas, y advirtió sobre la posibilidad de un éxodo mayor si la fuerza pública no interviene de manera efectiva.

Las comunidades reportaron que los combates son continuos, con ráfagas de fusil disparadas incluso contra los drones en pleno vuelo y explosiones constantes, lo que obligó a numerosas familias a permanecer encerradas en sus hogares por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado.

La gravedad de la situación fue confirmada por una fuente consultada por Blu Radio, que solicitó mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad. Según esta fuente, en los límites entre las veredas Ojos Claros y Cruz Bajitales, así como en Tamar Bajo, Puerto Nuevo y San Francisco, varias familias permanecen confinadas ante las explosiones y los disparos.

Además, advirtió que existe un alto riesgo de desplazamiento masivo y que en algunos sectores los grupos ilegales estarían interrumpiendo el servicio de internet para impedir la comunicación y la divulgación de material audiovisual por parte de las comunidades.

“Se vienen presentando combates entre grupos insurgentes en zonas rurales y en límites de Remedios y la vereda San Francisco de Yondó. También hay una incursión paramilitar en la zona. Hay zozobra, confinamiento y un silencio total de las autoridades”, aseguró la fuente al medio citado.

El Nordeste antioqueño, donde se ubica Remedios, ha sido históricamente escenario de disputas entre múltiples actores armados debido a su riqueza en recursos mineros, especialmente el oro ilegal, y su ubicación estratégica para el narcotráfico.

Informes de Indepaz y otras organizaciones sociales señalan que la persistencia del conflicto armado en la región responde a la reorganización de los grupos ilegales, que buscan consolidar su dominio social y territorial. En este contexto, la violencia aérea mediante drones se suma a una tendencia que ya se ha registrado en otros departamentos del país.

No es la primera vez que la zona enfrenta ataques de este tipo. A finales de agosto, un helicóptero de la Policía fue blanco de un ataque con drones en la misma subregión, hecho en el que murieron 13 uniformados.

La reciente destrucción de la vivienda en el sector de Caño Medellín, vereda Cruz Bajitales, se produjo tras más de 24 horas de enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo, según reportes recogidos por Corpades y medios locales. De manera extraoficial, fuentes indicaron a Caracol Radio que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) podría haber sufrido bajas y heridos, aunque esta información circula únicamente en la zona.

La comunidad solicitó a las autoridades civiles apoyo para la familia afectada por la destrucción de su hogar. Mientras tanto, organizaciones sociales alertaron sobre un nuevo desplazamiento de familias en Remedios, consecuencia directa de los enfrentamientos armados.

Corpades reiteró que el confinamiento y el desplazamiento siguen en aumento mientras persisten los combates en el nordeste antioqueño, especialmente en sectores rurales donde la presencia de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo es más fuerte.