Colombia

Paloma Valencia dijo que siente orgullo por su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo: “Es un hombre pro e inteligente”

La aspirante presidencial del Centro Democrático consideró que la diversidad dentro de su campaña aporta perspectivas necesarias para enfrentar los retos del país

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Daniel Palacios y Carlos Felipe Córdoba renuncian a sus candidaturas presidenciales para integrar la campaña de Paloma Valencia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Paloma Valencia defendió su alianza con Juan Daniel Oviedo y apostó por la pluralidad en la carrera presidencial - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Paloma Valencia, senadora y aspirante a la Casa del Nariño por el Centro Democrático, destacó en reciente entrevista con la periodista y exaspirante presidencial Vicky Dávila para Semana la importancia de la pluralidad en su fórmula junto a Juan Daniel Oviedo.

La legisladora remarcó que la alianza busca superar la lógica tradicional del pasado y proyectar un país con más oportunidades.

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La senadora Valencia explicó que la selección de su compañero de fórmula representó una apuesta innovadora en la política nacional. “Lo fácil era haberme conseguido una fórmula igualita a mí”, expresó la candidata, y agregó que el objetivo era “ser capaces de algo más grande, ser capaces de no mirar tanto el pasado, sino el futuro”.

La parlamentaria insistió en que Oviedo aporta cualidades que considera valiosas para el proyecto común.

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“Para mí Juan Daniel es un orgullo. Es un hombre inteligentísimo, absolutamente pro, decente”, afirmó la senadora.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generaron polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook
Paloma Valencia resaltó su dupla con Juan Daniel Oviedo a pesar de las discrepancias internas en el partido - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

Según sus palabras, ambos comparten la disposición de “entender los problemas a profundidad” y una marcada sensibilidad social: “Es la viva prueba de lo que los colombianos son capaces”.

Pero decisión de unir fuerzas con Oviedo supuso riesgos tanto para Valencia como para su compañero. “Tomar esa decisión fue también arriesgado”, reconoció la candidata, y admitió que “tiene momentos donde la ha sufrido él y la he sufrido yo”, haciendo alusión a las dificultades derivadas de la polarización política en Colombia.

La tensión se incrementó tras un episodio reciente en el que la senadora manifestó su deseo de ver al expresidente Álvaro Uribe como posible ministro de Defensa, una declaración que generó reacciones divergentes dentro de la coalición y el electorado.

“Ver a Juan Daniel Oviedo decir: ‘No quiero que sea’, es duro, es duro para su electorado”, comentó la periodista Dávila, reflejando el impacto de la controversia.

La candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo abrió un debate sobre el futuro del uribismo y el centro político - crédito Colprensa
La candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo abrió un debate sobre el futuro del uribismo y el centro político - crédito Colprensa

La propia Valencia no esquivó la complejidad del momento. “Y duro para mí. Y es duro para él. Por ende, es duro para todos. Pero yo creo que eso es precisamente lo que estamos aprendiendo en este caminar”, sostuvo en la entrevista. Para la senadora, el desafío radica en evitar que tanto el centro político como el uribismo caigan en una lógica excluyente.

El medio citado subrayó que la fórmula presidencial enfrenta dificultades para conciliar posiciones entre los sectores que respaldan al uribismo y aquellos que impulsan una visión de centro.

Quedaron mal con el centro, con la derecha, con el uribismo”, planteó la periodista y excandidata presidencial, durante el diálogo, aludiendo a la percepción de incomodidad entre diferentes grupos.

A pesar de las diferencias, Valencia insistió en que su relación con Oviedo permanece sólida. “Yo me vuelvo a encontrar con Oviedo. Y vuelvo a sentir una profunda empatía con él, profundo respeto, un profundo cariño, una amistad, unas ganas de hacer equipo”, explicó.

Para la candidata del Centro Democrático, la diversidad de opiniones en el equipo presidencial no representa una debilidad, sino una característica deseable en el ejercicio del poder.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa
Paloma Valencia subrayó la importancia de mantener el diálogo y el respeto en su equipo de campaña - crédito Paloma Valencia/Facebook/Colprensa

En ese sentido, la senadora recalcó: “A mí no me molesta tanto que alguien me diga que lo que yo estoy diciendo no es. Yo le tengo mucho más miedo a los presidentes que no oyen a nadie, que se ensimisman, que todo el mundo les tiene que decir sí, todo lo que tú dices es perfecto”.

La senadora reiteró su apuesta por una política que escuche y que no tema a la discrepancia interna. “La gracia de este equipo es este”, afirmó. El diálogo entre posturas diversas, según Valencia, constituye un elemento central para la construcción de una propuesta de gobierno con vocación amplia y de futuro.

Tras lo anterior, mientras la carrera presidencial avanza, la candidatura de Valencia y Oviedo seguirá marcando diferencias frente a otras alternativas, no solo por sus propuestas, sino también por la dinámica interna de su equipo.

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