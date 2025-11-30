Colombia

Se estima que habrá 21,7 millones de movimientos migratorios en Colombia al cierre de 2025

El auge del turismo internacional y la expansión de las rutas aéreas han mejorado el panorama para el país en términos de flujos aéreos

Se anticipa un crecimiento del
Se anticipa un crecimiento del 6,4% en los flujos migratorios nacionales - crédito iStock

El turismo internacional en Colombia se prepara para alcanzar un gran número de entradas y salidas del país durante la temporada alta de diciembre de 2025 y enero de 2026, con un incremento estimado de 123.000 movimientos migratorios adicionales por mes respecto al mismo periodo de 2024.

De acuerdo con Migración Colombia, esta proyección, realizada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, anticipa un crecimiento del 6,4% en los flujos migratorios nacionales, consolidando al país como uno de los destinos más atractivos de la región.

El balance previsto para el cierre de 2025 revela que Colombia podría superar los 21,7 millones de movimientos migratorios. Según la autoridad migratoria, este avance se atribuye a varios factores que confluyen en el país y en el país:

  • El auge del turismo internacional
  • La expansión de las rutas aéreas
  • La modernización de la infraestructura aeroportuaria
La modernización de la infraestructura
La modernización de la infraestructura aeroportuaria ha contribuido a mejorar los movimientos migratorios en Colombia - crédito iStock

“Colombia está viviendo uno de sus mejores momentos en movilidad internacional y turismo. El aumento en más de 123.000 movimientos proyectados para esta temporada refleja la confianza de los viajeros y el posicionamiento del país como un destino competitivo, moderno y en expansión. La promoción turística con la campaña ‘Colombia, el país de la belleza’ ha sido exitosa”, precisó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Movimientos migratorios a nivel regional

Las proyecciones expuestas por Migración Colombia indican que el Puesto de Control Migratorio de El Dorado, en Bogotá, se mantendría como la principal puerta de entrada al país, con más de 12,5 millones de movimientos. Además, alcanzaría un crecimiento sostenido del 5%. No obstante, el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), registraría un mayor dinamismo, en la medida en que cerraría el año con más de 4,1 millones de movimientos y un incremento del 11%.

Otros destinos turísticos estratégicos también experimentarán un crecimiento relevante:

  • El Aeropuerto Rafael Núñez, en Cartagena (Bolívar), alcanzará 1,68 millones de movimientos.
  • El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali (Valle del Cauca), registrará 1,14 millones de movimientos, lo que representa un aumento del 9%.
  • El Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla (Atlántico), finalizará 2025 con 410.672 movimientos migratorios, de acuerdo con las proyecciones realizadas.
En los aeropuertos de Bogotá,
En los aeropuertos de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena habrá un incremento de movimientos migratorios - crédito Freepik

Este panorama se refleja también en el impacto económico del turismo, que se puede evidenciar en el gasto promedio de los visitantes internacionales en Colombia. De acuerdo con estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dadas a conocer por Migración Colombia, durante el primer trimestre de 2025, los turistas extranjeros gastaron en promedio 102,3 dólares diarios en Bogotá; 119,9 dólares en Antioquia; y 211,5 dólares en Bolívar.

Movimientos migratorios de colombianos en el exterior

En cuanto a los viajes de ciudadanos colombianos al exterior, la tendencia se mantuvo estable durante los primeros meses de 2025, con una preferencia marcada por tres países: Estados Unidos, Panamá, República Dominicana y España. Respecto a la procedencia de los visitantes extranjeros, Estados Unidos continúa liderando la llegada de turistas a las principales regiones del país.

Población mexicana destaca entre los
Población mexicana destaca entre los viajeros que llegan a Colombia. Suele hacer presencia en Antioquia y el Caribe - crédito iStock

Según Migración, México ocupa el segundo lugar, con una presencia significativa en Antioquia y en la región Caribe. También sobresalen otras naciones como Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Chile, cuya movilidad conjunta fortalece el turismo intrarregional.

Ante el aumento previsto en la movilidad internacional, Migración Colombia recomendó a los viajeros utilizar el sistema Biomig, que se considera una alternativa ágil para evitar hacer filas en el control migratorio. Además, de acuerdo con la autoridad migratoria, los ciudadanos extranjeros pueden emplear este sistema para salir del país sin necesidad de enrolamiento previo. Actualmente, Biomig está disponible de forma gratuita para extranjeros en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Vecinos hallaron un cadáver tras

Golpe al Clan del Golfo

Álvaro Uribe reveló la fórmula

Periodista víctima del robo de

Guardia del Inpec asesinó a
