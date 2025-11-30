Colombia

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

El chef colombiano abrió su corazón en una entrevista, contando cómo el alcohol y la presión casi lo alejan de su familia y su pasión por la cocina, hasta que decidió buscar ayuda y reinventarse

Guardar
Jorge Rausch se sincera sobre
Jorge Rausch se sincera sobre su lucha contra los excesos y cómo tocó fondo antes de brillar en MasterChef Celebrity - crédito @ jorge.rausch/Instagram

La trayectoria de Jorge Rausch, reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity, ha estado marcada no solo por su éxito en la gastronomía, también por episodios personales que han salido a la luz recientemente.

En una entrevista concedida al pódcast Ir al fondo pódcast, dirigido por la periodista Susy Mora, Rausch abordó abiertamente los momentos más difíciles de su vida, relatando cómo los excesos y la falta de límites lo llevaron a una crisis profunda.

Durante la conversación, el chef colombiano compartió que, antes de consolidarse como una figura destacada en la cocina, enfrentó serios problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jorge Rausch revela el momento
Jorge Rausch revela el momento clave que lo llevó a cambiar su vida y convertirse en referente de la gastronomía - crédito cortesía Canal RCN

Según relató a Ir al fondo pódcast, hubo un punto en el que se percató de la gravedad de su situación: “Uno está completamente sordo hasta que escucha. Uno siempre que es alcohólico y sigue tomando, es completamente sordo. Y me di cuenta ese día en que me descubrí que yo siempre quise ser el mejor chef, tener el mejor restaurante. Lo estaba logrando y dije: ‘Yo me voy a cagar esta vaina y me va a dejar mi esposa’. Vamos a parar porque esto se va a acabar con todo y con todos”.

El chef explicó que la presión de las responsabilidades, especialmente por el peso que tenía sobre sus hombros el funcionamiento del restaurante y el bienestar de su familia, lo llevó a descuidar los límites personales.

“Recuerdo que en esa época tenía muchas responsabilidades, en especial porque el restaurante dependía de mí, toda mi familia y no puse un límite. Hasta que toqué fondo, encontré el terapista que me ayudó y, luego de un tiempo, descubrí que, a pesar de recaer, pude salir adelante”, relató Rausch a Susy Mora.

Este testimonio revela cómo la búsqueda de la excelencia profesional y el deseo de ser un referente para su entorno familiar se vieron amenazados por sus propias conductas autodestructivas.

El lado desconocido de Jorge Rausch, más allá de MasterChef - crédito @susy_mora/IG

Rausch también reflexionó sobre las causas que lo llevaron a los excesos, señalando que la influencia del entorno social y familiar tuvo mucho que ver.

“Se llega a los excesos por la rumba, es socialmente bien visto, a mi padre le gustaba, pero él no era así, yo sí. Luego, acepto que yo era sordo y pues, quise ponerle un freno para ser el mejor chef y un ejemplo para toda mi familia”, afirmó el chef en el pódcast.

Con estas palabras, el chef quiso evidenciar el proceso de autoconocimiento y la determinación que lo impulsaron a buscar ayuda profesional y a transformar su vida. Además, en un momento de la conversación confesó lo que sentía con ese ritmo y estilo de vida, ya que Susy Mora la preguntó: “¿A ti esa culpa te pesaba un poco más sobre lo que te estabas haciendo a ti o lo que le estabas haciendo a las personas, lo que estaba generando eso en las personas que amabas?“.

“Buena pregunta. O sea, todos dependen de mí también. El restaurante depende de mí, mi casa depende de mí. Y es un todo. Cuando uno es el adicto... Uno tiene al diablo aquí y al ángel aquí (señala sus hombros). Entonces, siempre hay una lucha entre los dos. Uno diciéndole: ‘Venga, usted la está cagando, no puede tomar’. Y el otro diciéndole: Sí, pero...’”, confesó el jurado del programa de cocina presentado en el Canal RCN.

Superación y resiliencia, la historia
Superación y resiliencia, la historia de Jorge Rausch con los excesos en su pasado - crédito captura de pantalla Canal RCN

En la actualidad, Jorge Rausch es considerado un ejemplo de superación para sus seguidores, los cuales valoran la manera en que logró dejar atrás los excesos y consolidarse como uno de los chefs más destacados de Colombia.

Temas Relacionados

Jorge RauschConfesiones Jorge RauschExcesos Jorge RauschColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el pasado ‘oscuro’ que recae sobre Henry Chacón Amaya, favorito para ser el nuevo contralor del Cesar: lo investigan por homicidio

El exalcalde de Curumaní lidera la carrera por el control fiscal departamental, respaldado por el clan Gnecco y la familia De la Peña, mientras enfrenta investigaciones por homicidio y presuntos vínculos con paramilitares

Este es el pasado ‘oscuro’

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

El considerado el mejor árbitro de Colombia, y en algún momento de su carrera profesional de Conmebol, lanzó un libro donde relata experiencias profesionales que lo marcaron y sus inicios en el arbitraje

Wilmar Roldán reveló la vez

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

La mejor deportista olímpica en la historia de Colombia hizo una pausa en su carrera para dedicarse a la maternidad junto a su esposo, el también bicicrosista, Vicent Pelluard

Mariana Pajón compartió la primera

Cayó alias Fox, presunto extorsionista de La Inmaculada en Tuluá: fue capturado mientras le cobraba 200.000 pesos a una mujer

La investigación detalla que este sujeto utilizaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a sus víctimas y presionarlas bajo amenazas directas contra ellas y sus familias

Cayó alias Fox, presunto extorsionista

Centro Democrático señaló aumento de grupos armados bajo la gestión de Gustavo Petro y recordó los logros del uribismo

El informe divulgado por el partido de Álvaro Uribe Vélez, sostiene que los grupos armados ilegales han crecido un 15% en 2025

Centro Democrático señaló aumento de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Ranking de tendencias en YouTube

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Deportes

Wilmar Roldán reveló la vez

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados