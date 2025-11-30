La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Jorge Rausch se sincera sobre su lucha contra los excesos y cómo tocó fondo antes de brillar en MasterChef Celebrity - crédito @ jorge.rausch/Instagram

La trayectoria de Jorge Rausch, reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity, ha estado marcada no solo por su éxito en la gastronomía, también por episodios personales que han salido a la luz recientemente.

En una entrevista concedida al pódcast Ir al fondo pódcast, dirigido por la periodista Susy Mora, Rausch abordó abiertamente los momentos más difíciles de su vida, relatando cómo los excesos y la falta de límites lo llevaron a una crisis profunda.

Durante la conversación, el chef colombiano compartió que, antes de consolidarse como una figura destacada en la cocina, enfrentó serios problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Jorge Rausch revela el momento clave que lo llevó a cambiar su vida y convertirse en referente de la gastronomía - crédito cortesía Canal RCN

Según relató a Ir al fondo pódcast, hubo un punto en el que se percató de la gravedad de su situación: “Uno está completamente sordo hasta que escucha. Uno siempre que es alcohólico y sigue tomando, es completamente sordo. Y me di cuenta ese día en que me descubrí que yo siempre quise ser el mejor chef, tener el mejor restaurante. Lo estaba logrando y dije: ‘Yo me voy a cagar esta vaina y me va a dejar mi esposa’. Vamos a parar porque esto se va a acabar con todo y con todos”.

El chef explicó que la presión de las responsabilidades, especialmente por el peso que tenía sobre sus hombros el funcionamiento del restaurante y el bienestar de su familia, lo llevó a descuidar los límites personales.

“Recuerdo que en esa época tenía muchas responsabilidades, en especial porque el restaurante dependía de mí, toda mi familia y no puse un límite. Hasta que toqué fondo, encontré el terapista que me ayudó y, luego de un tiempo, descubrí que, a pesar de recaer, pude salir adelante”, relató Rausch a Susy Mora.

Este testimonio revela cómo la búsqueda de la excelencia profesional y el deseo de ser un referente para su entorno familiar se vieron amenazados por sus propias conductas autodestructivas.

El lado desconocido de Jorge Rausch, más allá de MasterChef - crédito @susy_mora/IG

Rausch también reflexionó sobre las causas que lo llevaron a los excesos, señalando que la influencia del entorno social y familiar tuvo mucho que ver.

“Se llega a los excesos por la rumba, es socialmente bien visto, a mi padre le gustaba, pero él no era así, yo sí. Luego, acepto que yo era sordo y pues, quise ponerle un freno para ser el mejor chef y un ejemplo para toda mi familia”, afirmó el chef en el pódcast.

Con estas palabras, el chef quiso evidenciar el proceso de autoconocimiento y la determinación que lo impulsaron a buscar ayuda profesional y a transformar su vida. Además, en un momento de la conversación confesó lo que sentía con ese ritmo y estilo de vida, ya que Susy Mora la preguntó: “¿A ti esa culpa te pesaba un poco más sobre lo que te estabas haciendo a ti o lo que le estabas haciendo a las personas, lo que estaba generando eso en las personas que amabas?“.

“Buena pregunta. O sea, todos dependen de mí también. El restaurante depende de mí, mi casa depende de mí. Y es un todo. Cuando uno es el adicto... Uno tiene al diablo aquí y al ángel aquí (señala sus hombros). Entonces, siempre hay una lucha entre los dos. Uno diciéndole: ‘Venga, usted la está cagando, no puede tomar’. Y el otro diciéndole: Sí, pero...’”, confesó el jurado del programa de cocina presentado en el Canal RCN.

Superación y resiliencia, la historia de Jorge Rausch con los excesos en su pasado - crédito captura de pantalla Canal RCN

En la actualidad, Jorge Rausch es considerado un ejemplo de superación para sus seguidores, los cuales valoran la manera en que logró dejar atrás los excesos y consolidarse como uno de los chefs más destacados de Colombia.