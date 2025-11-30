Gustavo Petro pidió a las aerolíneas colombianas a cumplir con las rutas que tienen autorizadas a Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela.

Para el mandatario colombiano, la decisión de Donald Trump solo rige para empresas de aviación del país norteamericano que ya tienen rutas pactas con Venezuela.

“El presidente Trump solo ha ordenado a las empresas de aviación de los EE.UU. a no hacer sus rutas pactadas a Venezuela, su orden solo es legítima para las empresas estadounidenses (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

Por tal motivo, el presidente Petro aseguró que las demás aerolíneas en el mundo deben decidir las normas que establece la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

“Todas las demás empresas del mundo deben decidir de acuerdo a las normas de la Oaci, cuyo secretario general es colombiano (sic)”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro aseguró que las demás aerolíneas en el mundo deben decidir las normas que establece la Organización de Aviación Civil Internacional - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro le envió un mensaje a las aerolíneas colombianas de cumplir con las rutas que ya tienen autorizadas a Venezuela.

“Respecto a las empresas de origen colombiano, todas deben cumplir con las rutas autorizadas (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Primer pronunciamiento de Gustavo Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro criticó la decisión de Donald Trump de cerrar el espacio aéreo sobre Venezuela, una acción que, según Petro, vulnera los principios de soberanía nacional y derecho internacional.

El mandatario colombiano utilizó sus redes sociales para exponer sus dudas legales sobre la medida adoptada por el expresidente estadounidense, dirigiendo su cuestionamiento a la comunidad internacional al preguntar bajo qué norma jurídica un país puede bloquear el espacio aéreo de otro Estado soberano.

Petro cuestiona la legalidad de que un presidente extranjero cierre el espacio aéreo de otra nación y advierte sobre la falta de acción de la OACI frente a esta situación. - crédito @petrogustavo/X

Petro explicó que su preocupación trasciende el ámbito nacional, ya que también se pronunció como presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El presidente solicitó explicaciones claras sobre el fundamento jurídico que respaldaría la facultad de un mandatario extranjero para limitar el uso del espacio aéreo de otro país.

Según Petro, aceptar este tipo de decisiones sentaría un peligroso antecedente para la región y para el sistema internacional en su conjunto.

Argumentó que permitir que un gobierno extranjero imponga restricciones aéreas vulnera el principio de soberanía de los Estados y pone en riesgo el equilibrio del sistema multilateral.

En este contexto, Petro también hizo referencia a la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), organismo responsable de regular las normas internacionales sobre el espacio aéreo.

El presidente afirmó que, si la Oaci no actúa para frenar la medida impulsada por Trump, estaría omitiendo su función primordial de proteger la soberanía de los países y garantizar el cumplimiento de las reglas internacionales.

La controversia se originó el 29 de noviembre, tras el anuncio de Trump en su plataforma Truth Social sobre el cierre total del espacio aéreo venezolano.

Dirigiéndose a aerolíneas, pilotos y grupos criminales, Trump advirtió que la medida permanecía vigente para todo tipo de vuelos sobre ese territorio y sus alrededores.

El gobierno de Estados Unidos justificó esta determinación dentro del marco de ejercicios militares dirigidos contra redes criminales y el conocido Cartel de los Soles. La noticia provocó incertidumbre en el sector aéreo, así como cancelación de vuelos y tensiones diplomáticas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - crédito Alex Brandon/AP

Por su parte, el régimen venezolano respondió categorizando la acción como un ataque a su soberanía nacional.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la puesta en marcha de un plan especial para facilitar el regreso de ciudadanos venezolanos afectados por el cierre y subrayó la intención de Venezuela de utilizar instrumentos legales internacionales para buscar el levantamiento inmediato de la prohibición.

Las autoridades de Colombia reportaron que aproximadamente 1.500 pasajeros que viajan entre Colombia y Venezuela se han visto afectados por la suspensión de rutas aéreas desde el fin de semana pasado.

Esta situación obligó a la Aeronáutica Civil de Colombia a fortalecer los controles y sistemas de comunicación ante el desvío de vuelos procedentes de Europa y Sudamérica que normalmente cruzaban el espacio aéreo venezolano.