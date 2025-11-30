Gustavo Petro defendió nuevamente el decreto que elimina requisitos para ser embajadores y cónsules en Colombia: “No se trata de censurar blanquitos o familias de bien”

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Fernando Vergara/AP Foto

El presidente de la república Gustavo Petro se refirió a las críticas de varios sectores del país frente a un decreto que modificará el acceso a altos cargos diplomáticos.

En una publicación hecha en su cuenta de X, el mandatario nacional aseveró que la iniciativa, que establece la modificación del segundo parágrafo del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, no pretende beneficiar a un sector exclusivo de la población nacional, sino a toda la sociedad colombiana sin importar sus condiciones socioeconómicas.

“No sé trata de censurar blanquitos o hijos de las mal llamadas “familias de bien” sino de abrir la carrera diplomática y sus cargos a toda la población colombiana”, escribió el jefe de Estado en la red social mencionada.

Adicional a ello, Petro resaltó la vigencia de una élite en la diplomacia nacional, cuestionando la continuidad de una “aristocracia falsa” a lo que él conoce como “la oligarquía” que se encuentra al interior del servicio diplomático colombiano, y que lo calificó como ‘perezosos’.

El presidente colombiano defendió decreto que elimina requisitos para ser embajadores y cónsules en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Con excepciones honrosas, nuestro servicio diplomático ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la Guerra Fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior, no estudia el mundo contemporáneo y sus conflictos y no está acostumbrado a que Colombia busque puestos de vanguardia mundial. Se siente cómodo con los políticos colombianos que ven las embajadas como lugares de descanso y lujo”, indicó.

En este sentido, Petro insistió en que dichas prácticas no deben representar los intereses de la nación, sino para que el país aproveche su diversidad y la refleje en sus espacios internacionales.

“Eso debe cambiar. Colombia es el corazón del mundo y debe comprender toda la diversidad humana y comportarse como es: el país de la belleza y el corazón del mundo abierto a todas las culturas de la tierra, por eso toda su diversidad, de las más ricas del mundo, deben expresarse en su sistema diplomático. Las embajadas y consulados de Colombia deben ser espacios de unión y articulación de la humanidad, empezando por nuestra civilización Latinoamérica y caribeña”, sostuvo.

María Fernanda Cabal, senadora de la república - crédito Luis Cortes/Reuters

Respuesta a críticas de María Fernanda Cabal

Posteriormente, el presidente Petro dirigió sus críticas hacia la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, tras haber cuestionado la apertura de una embajada colombiana en Arabia Saudita con varios objetos de lujo, algo que, para Petro, fue un concepto errado por la congresista del Centro Democrático.

“Nos criticaba una parlamentaria de la oposición, porque las nuevas embajadas abiertas en el mundo árabe son lujosas. No entendió”, manifestó el mandatario colombiano.

Del mismo modo, Petro reprochó: “No es lujo, es la elegancia para que Colombia se vea en países ricos, de tú a tú, es la belleza de Colombia traída a arquitecturas de otros pueblos, para que nuestros compatriotas sean atendidos como se merecen. Lo que teníamos era lujo para las residencias de embajadores y pocilgas para la atención de colombianos”.

Petro justifica la apertura de embajadas elegantes en países árabes como una forma de proyectar la belleza y dignidad de Colombia - crédito Cancillería de Colombia

Finalmente, el jefe de Estado enfatizó en que el gasto público debe priorizar los espacios donde se muestra la imagen de Colombia y se presta servicio a los nacionales fuera del país.

“Sin que los embajadores no vivan con dignidad, el esfuerzo económico se debe hacer donde mostramos a Colombia y atendemos a los colombianos en el mundo, y nos unimos con el mundo”, concluyó.

Qué dice el decreto

En la actualidad, la legislación colombiana exige a los aspirantes acreditar un título profesional en cualquier disciplina, un posgrado y experiencia profesional relacionada.

Sin embargo, el borrador argumenta su propuesta en varios considerandos, entre los que destaca la referencia a los principios constitucionales de igualdad y mérito en el acceso al empleo público, así como la necesidad de armonizar la normativa con la jurisprudencia constitucional.

El borrador de decreto establece que los únicos requisitos para ser embajador y cónsul en Colombia son ser colombiano y tener más de 25 años - crédito Redes sociales/X

El documento recuerda que la Corte Constitucional ha precisado que los cargos de embajador extraordinario y plenipotenciario y de cónsul general central pueden ser de representación inmediata del presidente de la República, lo que otorga un margen amplio de discrecionalidad en su designación.

El decreto también justifica la exclusión de estos cargos del régimen de carrera administrativa, señalando que los empleos de dirección, manejo y confianza no constituyen un incentivo a la carrera administrativa debido a la naturaleza de sus funciones y a la ejecución de la política institucional esencial delegada por la administración. Por ello, se plantea la flexibilización de los requisitos para su acceso.