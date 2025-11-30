Guardia del Inpec asesinó a su pareja, patrullera de la Policía, en Valledupar, Cesar; intentó suicidarse y fue capturado

El presunto feminicida se lanzó desde una terraza y sobrevivió - crédito Masacre Noticias/Instagram

Una integrante de la Policía Nacional, identificada como Vanessa de León Pertuz, fue asesinada en su vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo de Valledupar (Cesar), según informaron las autoridades.

El hecho habría ocurrido en la carrera 22 con calle 24, donde la patrullera, adscrita a la estación policial del municipio de Chimichagua (Cesar), se encontraba en su turno de descanso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con declaraciones del coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, la uniformada fue agredida fatalmente por su pareja, Giovani Mauricio Durán Quintero, que laboraba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Familiares de la uniformada asesinada llegaron devastados al lugar de los hechos - crédito Sos Llorente Nariño/Facebook

Los reportes de medios regionales indican que hacia las 10:00 a. m. se presentó la discusión entre la pareja que terminó en la agresión violenta. Vanessa de León Pertuz recibió varias heridas con un arma cortopunzante, provocándole la muerte instantáneamente.

Durán Santos aseguró ante medios de comunicación que el presunto agresor y la víctima tenían una relación de ocho años. “Al parecer fue un tema pasional. Su pareja sentimental, persona con la que tenía una relación desde hace ocho años, le propinó unos impactos con un arma contundente en el pecho, ocasionando su muerte. Ese hombre huyó y trató de lanzarse desde una terraza, allí fue capturado por el personal del cuadrante”, declaró el comandante policial.

El presunto responsable fue capturado en el lugar luego de que se lanzara desde el techo de la vivienda y posteriormente trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde recibe atención médica especializada.

La Policía Metropolitana indicó que Durán Quintero había ingresado en 2023 al Inpec, donde cumplía funciones en la cárcel La Tramacúa y se encontraba aún en periodo de prueba.

Las autoridades investigan los móviles del presunto feminicidio - crédito Corozal Noticias/Facebook

La aprehensión del señalado agresor se realizó inicialmente bajo el cargo de homicidio, aunque la Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de investigar los móviles del crimen y definir si el caso se tipifica como feminicidio, de acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Valledupar.

En imágenes difundidas masivamente en redes sociales se observa el momento en que el presunto feminicida se lanza de un tercer piso, mientras que otras grabaciones detallan la reacción del padre de la joven al ver la dantesca escena.

Capitán del Ejército asesinó a subteniente dentro de un vehículo y se suicidó

Persisten múltiples interrogantes en torno al asesinato de la subteniente María Camila Mora Mahecha en el interior de un vehículo gris en las instalaciones del Cantón Norte, ubicado en la ciudad de Bogotá.

La subteniente María Camila Mora Mahecha se convirtió en la primera mujer piloto de drones en la historia del Ejército Nacional de Colombia - crédito Ejército Nacional | Red social Facebook

Según información preliminar, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 26 de noviembre y habrían involucrado al capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, que posteriormente se habría quitado la vida.

El caso generó consternación entre los integrantes del complejo militar y continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, detalló en una entrevista con Noticias Caracol que dentro del vehículo fue hallada el arma con la cual, presuntamente, Masmela disparó contra Mora antes de suicidarse.

Adicionalmente, Cardozo señaló que, al revisar la habitación asignada al capitán, se encontraron dos armas más cuya procedencia aún no ha sido esclarecida. “En la habitación donde dormía se encontraron dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, indicó el general Cardozo en declaraciones al citado medio.

Sobre la relación entre ambos oficiales, diversas versiones apuntan a que mantenían un vínculo sentimental, aunque algunas fuentes señalan que este habría finalizado días antes del hecho.

De acuerdo con los datos divulgados, Masmela habría citado a Mora al interior del vehículo, aprovechando que la subteniente se encontraba en Bogotá para asistir a un concierto.