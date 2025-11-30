Colombia

Guardia del Inpec asesinó a su pareja, patrullera de la Policía, en Valledupar, Cesar; intentó suicidarse y fue capturado

La uniformada fue víctima de feminicidio durante su descanso en el barrio Primero de Mayo. En videos en redes sociales se observa el momento en que el agresor se lanzó de un tercer piso

Guardar
El presunto feminicida se lanzó desde una terraza y sobrevivió - crédito Masacre Noticias/Instagram

Una integrante de la Policía Nacional, identificada como Vanessa de León Pertuz, fue asesinada en su vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo de Valledupar (Cesar), según informaron las autoridades.

El hecho habría ocurrido en la carrera 22 con calle 24, donde la patrullera, adscrita a la estación policial del municipio de Chimichagua (Cesar), se encontraba en su turno de descanso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con declaraciones del coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, la uniformada fue agredida fatalmente por su pareja, Giovani Mauricio Durán Quintero, que laboraba como dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Familiares de la uniformada asesinada llegaron devastados al lugar de los hechos - crédito Sos Llorente Nariño/Facebook

Los reportes de medios regionales indican que hacia las 10:00 a. m. se presentó la discusión entre la pareja que terminó en la agresión violenta. Vanessa de León Pertuz recibió varias heridas con un arma cortopunzante, provocándole la muerte instantáneamente.

Durán Santos aseguró ante medios de comunicación que el presunto agresor y la víctima tenían una relación de ocho años. “Al parecer fue un tema pasional. Su pareja sentimental, persona con la que tenía una relación desde hace ocho años, le propinó unos impactos con un arma contundente en el pecho, ocasionando su muerte. Ese hombre huyó y trató de lanzarse desde una terraza, allí fue capturado por el personal del cuadrante”, declaró el comandante policial.

El presunto responsable fue capturado en el lugar luego de que se lanzara desde el techo de la vivienda y posteriormente trasladado a la Clínica Santa Isabel, donde recibe atención médica especializada.

La Policía Metropolitana indicó que Durán Quintero había ingresado en 2023 al Inpec, donde cumplía funciones en la cárcel La Tramacúa y se encontraba aún en periodo de prueba.

Las autoridades investigan los móviles
Las autoridades investigan los móviles del presunto feminicidio - crédito Corozal Noticias/Facebook

La aprehensión del señalado agresor se realizó inicialmente bajo el cargo de homicidio, aunque la Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de investigar los móviles del crimen y definir si el caso se tipifica como feminicidio, de acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Valledupar.

En imágenes difundidas masivamente en redes sociales se observa el momento en que el presunto feminicida se lanza de un tercer piso, mientras que otras grabaciones detallan la reacción del padre de la joven al ver la dantesca escena.

Capitán del Ejército asesinó a subteniente dentro de un vehículo y se suicidó

Persisten múltiples interrogantes en torno al asesinato de la subteniente María Camila Mora Mahecha en el interior de un vehículo gris en las instalaciones del Cantón Norte, ubicado en la ciudad de Bogotá.

La subteniente María Camila Mora
La subteniente María Camila Mora Mahecha se convirtió en la primera mujer piloto de drones en la historia del Ejército Nacional de Colombia - crédito Ejército Nacional | Red social Facebook

Según información preliminar, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 26 de noviembre y habrían involucrado al capitán Pablo Andrés Masmela Zapata, que posteriormente se habría quitado la vida.

El caso generó consternación entre los integrantes del complejo militar y continúa siendo objeto de investigación por parte de las autoridades. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, detalló en una entrevista con Noticias Caracol que dentro del vehículo fue hallada el arma con la cual, presuntamente, Masmela disparó contra Mora antes de suicidarse.

Adicionalmente, Cardozo señaló que, al revisar la habitación asignada al capitán, se encontraron dos armas más cuya procedencia aún no ha sido esclarecida. “En la habitación donde dormía se encontraron dos armas. Estamos en ese proceso de hacer el rastreo y la verificación”, indicó el general Cardozo en declaraciones al citado medio.

Sobre la relación entre ambos oficiales, diversas versiones apuntan a que mantenían un vínculo sentimental, aunque algunas fuentes señalan que este habría finalizado días antes del hecho.

De acuerdo con los datos divulgados, Masmela habría citado a Mora al interior del vehículo, aprovechando que la subteniente se encontraba en Bogotá para asistir a un concierto.

Temas Relacionados

Feminicidio Vanessa de León Pertuz Policía Nacional Giovani Mauricio Durán Quintero Inpec ValleduparCesarColombia-Noticias

Más Noticias

Periodista víctima del robo de su camioneta contó qué se dijeron entre sí algunos de los detenidos de ‘Los del carro rojo’: “Su jefe les pondría el abogado”

Infobae Colombia habló con Ana María Vélez, una de las víctimas de la empresa criminal que tenía azotadas varias zonas de Bogotá, y que luego de 40 días de seguimiento, permitió en un operativo capturar a siete de sus integrantes, además de recuperar tres vehículos de alta gama hurtados

Periodista víctima del robo de

Se estima que habrá 21,7 millones de movimientos migratorios en Colombia al cierre de 2025

El auge del turismo internacional y la expansión de las rutas aéreas han mejorado el panorama para el país en términos de flujos aéreos

Se estima que habrá 21,7

Colegio Colombiano de Abogados rechazó críticas del Gobierno hacia el conjuez que definió la sanción a la campaña Petro: “No es con matoneo”

La participación de Majer Nayi Abushihab en la decisión del CNE desató cuestionamientos debido a su rol previo como abogado de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022

Colegio Colombiano de Abogados rechazó

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Con gol de Adrián Parra en el tiempo de adición, los pijaos superaron al actual campeón y es líder del grupo B con 10 puntos, quedando muy cerca de la final

Tolima eliminó a Santa Fe

Salario mínimo de 2026: el descuento por aportes de salud para estos pensionados en Colombia subirá más de 10%

El sistema solidario exige que aquellos que reciben más aporten un porcentaje mayor, lo que incrementa la carga sobre los jubilados con mesadas superiores a $4.270.500

Salario mínimo de 2026: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Beéle desató risas en redes

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

La fiebre por Zootopia llega a Disney+ Colombia y arrasa en el ranking de películas

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify Colombia

La respuesta de Nanis Ochoa a los que la llamaron “vanidosa” tras su cirugía ortognática

Deportes

Tolima eliminó a Santa Fe

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué

Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

Retraso en vuelos preocupa a la Liga BetPlay: la Dimayor alertó posibles cambios en los cuadrangulares

Lanzan salvavidas al Atlético Huila: esta sería la sede que le daría una nueva oportunidad al equipo opita