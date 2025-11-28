Colombia

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

El cantante colombiano recibió el respaldo de la justicia española, que determinó que no existían pruebas en su contra, y ahora se enfoca en su música y en su familia luego de meses de polémica

Lowe León es absuelto en
Lowe León es absuelto en España tras las denuncias de su exesposa - crédito @licethcordobar y @loweleon_/Instagram

La oficina de comunicaciones de Lowe León emitió un extenso comunicado en el que informó que la justicia española concluyó que el cantante no cometió ningún acto de violencia en los hechos denunciados por su exesposa, la colombiana Liceth Paola Córdoba Ramos.

Según la comunicación oficial, distintos tribunales de España, país reconocido por su estricta protección de los derechos de las mujeres y la rigurosidad de sus procesos judiciales, analizaron el caso en detalle y determinaron que las acusaciones carecían de sustento.

El documento señala que, tras una valoración exhaustiva de pruebas, testimonios y peritajes, las autoridades judiciales españolas establecieron que las denuncias presentadas contra el artista no tenían fundamento fáctico ni jurídico.

El comunicado afirma que los fallos dejaron en evidencia “intenciones ajenas a la verdad” y un posible uso instrumental del proceso en medio del divorcio que atravesaba la pareja, por eso, como resultado de estas conclusiones, el artista fue absuelto completamente en las diferentes decisiones emitidas sobre el caso.

La justicia española exonera a
La justicia española exonera a Lowe León y su equipo destaca el rigor del proceso judicial - crédito @loweleon_/Instagram

La oficina de prensa destacó que España cuenta con uno de los sistemas más estrictos en materia de protección contra la violencia de género, lo que implica que ningún archivo o absolución se emite sin una investigación rigurosa de los hechos.

Es fundamental señalar que España cuenta con uno de los sistemas de protección más estrictos en materia de violencia de género, y por ello no se archivan ni se absuelven denuncias sin un escrutinio profundo y riguroso de la evidencia. La resolución de estos procesos constituye un aval jurídico sólido sobre la veracidad de los hechos y sobre la conducta del artista", afirmaron en el documento publicado.

El comunicado también señala que, según las actuaciones judiciales en España, la funcionaria colombiana no habría informado a las autoridades de su país sobre los procesos penales y civiles adelantados en territorio español, pese a que estos fueron determinantes para esclarecer la situación.

Además, la oficina de Lowe León aseguró que actualmente existen investigaciones en curso en España contra Liceth Córdoba por presuntos delitos de sustracción de menor, falsa denuncia y, en materia civil, por un supuesto ejercicio inadecuado de la custodia y patria potestad.

Lowe León es absuelto en
Lowe León es absuelto en España tras denuncias de su exesposa - crédito @licethcordobar/Instagram

De acuerdo con las líneas de investigación mencionadas, las autoridades españolas analizan si la funcionaria habría manipulado o inducido en error a las instituciones judiciales para retirar del país al hijo menor del artista sin autorización.

También, según la información brindada por la oficina de prensa del cantante, evaluarán si presuntamente utilizó de forma instrumental las jurisdicciones española y colombiana para obtener ventajas económicas o de custodia, incluso presentando solicitudes de protección que —según el comunicado— no prosperaron en España.

El comunicado también subrayó que todas estas afirmaciones se realizan respetando la presunción de inocencia de las partes y únicamente refiriéndose a hechos procesales documentados y accesibles para quienes intervienen en el caso. Aun así, destacaron la importancia de informar a la ciudadanía debido al impacto público que ha tenido la disputa judicial.

Por otro lado, en el documento también se hace énfasis en las implicaciones personales que la situación ha tenido para el artista.

Justicia española exonera a Lowe
Justicia española exonera a Lowe León de acusaciones de violencia - crédito @licethcordobar y @loweleon_/Instagram

Lowe, además de ser un artista y empresario, es también un padre, un hijo y un ser humano que ha enfrentado una situación que nunca imaginó vivir: ser señalado de forma injusta e interesada”, se lee en el texto, que resalta la complejidad de enfrentar este tipo de denuncias en un país donde estos procesos se manejan con especial rigor.

Finalmente, el equipo de comunicaciones reiteró el compromiso del cantante con el respeto hacia las mujeres, sus hijos y su vida familiar, así como su dedicación profesional y responsabilidad económica con quienes dependen de él.

También informaron que Lowe León continuará enfocado en su música, su crecimiento espiritual y su entorno familiar, confiado en que “la verdad seguirá prevaleciendo en cada escenario institucional donde sea requerida”.

