Colombia

Influenciadora colombiana fue víctima de violento robo y estuvo en shock varios días: “Todo siempre puede ser peor”

La creadora de contenido relató con detalles inesperados cómo fue asaltada mientras visitaba a su suegro, y dejó una lección a su comunidad que se atreve a compartir después del shock por el atraco

Paula Patarroyo cuenta con humor
Paula Patarroyo cuenta con humor el insólito robo que vivió en Bogotá - crédito @paupatarroyo/IG

La influencer colombiana Paula Patarroyo les reveló a sus seguidores a través de un video, que fue víctima de un robo en Bogotá el jueves 20 de noviembre.

La creadora de contenido, conocida por su estilo espontáneo y humorístico, narró que la situación la dejó en completo estado de shock y que, incluso, la llevó a estar varios días alejada de redes sociales por el impacto emocional del incidente.

El jueves pasado me robaron y me di cuenta de dos cosas. Primero, yo no tengo capacidad de reacción… Dos, todo siempre puede ser peor”, comenzó contando, mientras confesaba que su ausencia se debió a que estaba “triste y traumada”, pero que ya logró superar el episodio.

Incluso, en su estilo característico, dijo que hoy lo puede contar “como un chiste”, aunque pidió a su audiencia evitar “regaños y comentarios innecesarios”.

El “primer robo” de Paula
El “primer robo” de Paula Patarroyo: la influencer transforma el susto en anécdota viral - crédito @paupatarroyo/IG

La influencer detalló que todo comenzó alrededor de las 7:30 de la noche, cuando salió hacia la casa de su suegro, pues al llegar a la vivienda decidió dejar el carro estacionado en la calle y a partir de esa acción fue que sucedió el aterrador hecho.

En sus declaraciones, reconoció que, aunque sabía que podía ser un error, era una zona residencial y solían dejar el vehículo frente a la vivienda, por lo que no vio mayor riesgo.

El carro se puede ver desde la casa, entonces no le veía tanto problema”, mencionó.

Mientras estaban en la casa viendo un partido, ella aprovechaba para adelantar trabajos desde su computador y en ese momento, aseguró que sintió una corazonada típica de lo que llamó el “sexto sentido” femenino.

Esa intuición la llevó a asomarse para revisar cómo estaba su carro y su novio la acompañó, sin imaginarse que se iban a encontrar con la sorpresiva escena de que la estaban robando y que iba a quedar completamente paralizada por el impacto.

Paula Patarroyo revela la odisea que vivió tras el robo de su carro y sorprende con su reacción - crédito @paupatarroyo/tiktok

Nos asomamos y vemos dos tipos en mi carro con el capó abierto... Fue tanto el shock que yo me quedé así (hace gesto de estática)”, dijo, agregando que su novio tuvo que empujarla para apartarla del peligro.

“No te pelié ese día, Juan Felipe, porque estaba en shock, pero esa pelea me la debes”, comentó entre risas. Sin embargo, el momento más impactante para ella y su pareja llegó después, ya que al bajar a encarar la situación, los ladrones respondieron con amenazas.

Abrimos la puerta como intentar reclamar y el tipo nos apunta y nos dice: ‘¡Cállense, cállense!’”, contó Paula, mientras explicaba que en ese momento su novio, alarmado, comenzó a gritar, mientras ella permanecía inmóvil, sin entender completamente lo que ocurría.

Finalmente, no pudieron hacer nada mientras observaban cómo los delincuentes terminaban de arrancar el computador del vehículo y huían con él. Sin embargo, lo peor estaba por venir, pues Paula Patarroyo contó que no sabía que su carro no podía encender sin ese computador, lo que quiere decir que la dejaron sin poder movilzarse.

A eso como de las nueve, nueve y media, mi novio y mi suegro a empujar ese carro no sé cuántos kilómetros”, contó, recordando la odisea que vivieron para poder guardarlo en un lugar seguro.

Paula Patarroyo relata su primer
Paula Patarroyo relata su primer robo en Bogotá con humor y reflexión - crédito @paupatarroyo/IG

Patarroyo explicó que fue solo en ese momento, horas después del asalto, que empezó a reaccionar emocionalmente y a procesar lo sucedido, haciéndose preguntas y cuestionamientos internos. Aun así, trató de ver el lado positivo de la situación.

Todo pudo haber sido peor. Me pudieron haber robado el carro o nos pudieron haber disparado”, reflexionó.

La influenciadora aseguró que ya logró solucionar los daños y que tanto ella como su familia están bien. Con humor, concluyó que este episodio marca una especie de “rito urbano”.

Fue mi primer robo. O sea, yo me siento como: ser asaltado, check”, bromeó Patarroyo.

Entre risas, cerró su relato diciendo que iba a “pelearle” a su novio por haberla empujado durante el incidente y que, además, aprendió una lección inesperada: “El carro no prende sin computador”.

